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Министерство по делам ветеранов (227) Александр Порхун (17) Качура (170)

На должность главы Минветеранов есть еще один кандидат - Порхун, - нардеп СН Качура

На должность главы Минветеранов есть еще один кандидат - Порхун, - нардеп СН Качура

Профильный комитет Верховной Рады предложил своего кандидата на должность министра по делам ветеранов.

Об этом сообщил в Telegram депутат "Слуги народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.

"На должность Министра по делам ветеранов профильный комитет предложил своего кандидата - Порхуна Александра", - написал он.

При этом на заседании фракции, на котором рассматривали кандидатуры, Порхуна не было. "Слуги народа" заслушали претендующую на эту должность Лапутину.

Также на Цензор.НЕТ: Минветеранов может возглавить генерал-майор Лапутина, - "слуга народа" Кравчук. ФОТО

Александр Порхун - первый замминистра по делам ветеранов. Герой Украины. На выборах в 2019 году был доверенным лицом Порошенко в едином общегосударственном избирательном округе.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, министерство по делам ветеранов может возглавить генерал-майор Юлия Лапутина - ветеран, экс-замначальника Центра спецопераций "А" СБУ.

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А может надо спросить у ветеранов - кого они хотят видеть на этой должности?
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15.12.2020 23:00 Ответить
А може треба спитати у ветеранів: чи хочуть вони взагалі такого міністра? Справами ветеранів має займатись МО. Якщо не справляються - міністра оборони у відставку. Все просто. І не треба міністерств плодити.
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15.12.2020 23:27 Ответить
а можно узнать чем вам прежний министр не угодил???
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15.12.2020 23:44 Ответить
А зачем нужна эта должность.снйчас появится целое министерство куча заместителей и всякие проститутки секретутки.и будут сосать деньги из налогоплатильщиков.если воевал,то полочи должное и все.а так выходит начнут медалями бряцкать и деньги коасть.по ходу ини и рады шо война есть,а то так бы и сидели на голых жопах.
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16.12.2020 05:26 Ответить
 
 