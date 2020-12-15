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Новости Бюджет-2021
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Нардеп "Голоса" Стефанишина о бюджете-2021: С апреля вся помощь по COVID-19 остановится

Нардеп

Народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина говорит, что с апреля вся помощь по COVID-19 остановится, а на вакцину от коронавируса в госбюджете на 2021 год заложили в 6 раз меньше средств, чем нужно.

Об этом она заявила в эфире Громадського радіо, передает Цензор.НЕТ.

"В госбюджете мы имеем проблему. С апреля месяца вся помощь по коронавирусу остановится, на нее больше не будет средств. Там средств реально хватит на три месяца. Это в том числе касается и доплат медицинским работникам. Эти 300% о которых все уже год говорят, тоже хватит только на три месяца", - говорит Стефанишина.

По ее словам, на вакцину от коронавируса заложили 2,6 миллиарда гривен, а на самом деле нужно около 15, а это в 6 раз больше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главные новости 15 декабря: приняли бюджет, ФОПы протестуют на Майдане

Напомним, что 15 декабря Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год. Документ предусматривает доходы в сумме 1,92 трлн грн, расходы - 1,328 трлн грн, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.

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Невже все настільки хріново.. ?
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15.12.2020 23:04 Ответить
На псів собакова грошей вистачить, решті той самий останній без солі
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15.12.2020 23:06 Ответить
Сподіваюсь що ЄС бабла підкине на вакцни
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15.12.2020 23:12 Ответить
Коли я побачу по телебаченню табличку the day without jawish tricks?
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15.12.2020 23:05 Ответить
Himikus

За новим бюджетом, на утримання Зеленського, ми заплатимо в 2021р рекордні 1млрд 226млн.грн.
Це 3 468 493грн в день.
Ще раз: за 3,5 млн.грн/день Зеля запише десяток відосиків, 15раз злітає на відпочинок з Єрмаком і сім'єю, а решту часу зробить те, що і в 2020му - тобто рівно ніх..
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15.12.2020 23:18 Ответить
Не выключили микрофон...:"14 декабря 2020 - Яффе,директор Департамента здравоохранения штата Вашингтон:«Я не знаю,зачем я беру все эти бумаги,я никогда не смотрю на них.Я просто говорю все,что они мне пишут"Д-р Уильямс,главный врач здравоохранения штата:«Да, то же самое»-Кто они?
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15.12.2020 23:40 Ответить
 
 