Ученикам запрещено посещать школы 8-24 января, но там в это время могут объявить каникулы, - рекомендации Минобразования
Министерство образования и науки просит школы принять все возможные меры, чтобы обеспечить дистанционное обучение на период локдауна.
Об этом говорится в письме МОН руководителям местных департаментов образования и науки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Согласно постановлению Кабинета Министров от 9 декабря 2020 №1236 об установлении карантина и внедрение противоэпидемических мероприятий, с 8 до 24 января 2021 в Украине вводятся усиленные карантинные ограничения. Так, в этот период ученикам запрещено посещать заведения общего среднего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений. Министерство просит принять все возможные неотложные меры, направленные на надлежащую организацию в этот период образовательного процесса в дистанционном формате. В частности - с помощью платформы для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн", запущенной МОН и Минцифры", - говорится в сообщении.
В то же время, ведомство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить в указанное время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 Закона "О среднем образовании".
Так, в части 3 указано, что образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организуется в рамках учебного года, который начинается 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Часть 4 объясняет, в частности, что структуру и продолжительность учебного года, недели, дня, занятий, а также формы организации образовательного процесса определяет педагогический совет учреждения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой.
Кроме того, согласно закону, продолжительность каникул в учреждениях образования в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.
В то же время, новые карантинные ограничения будут действовать по всей территории Украины с ближайшей субботы, 19 декабря.
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на 25 января у потерпершего-шмаркли - корпоративчик и массовое собрание в честь днюхи?))
От жадібне створіння...
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https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net