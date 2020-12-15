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Ученикам запрещено посещать школы 8-24 января, но там в это время могут объявить каникулы, - рекомендации Минобразования

Ученикам запрещено посещать школы 8-24 января, но там в это время могут объявить каникулы, - рекомендации Минобразования

Министерство образования и науки просит школы принять все возможные меры, чтобы обеспечить дистанционное обучение на период локдауна.

Об этом говорится в письме МОН руководителям местных департаментов образования и науки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Согласно постановлению Кабинета Министров от 9 декабря 2020 №1236 об установлении карантина и внедрение противоэпидемических мероприятий, с 8 до 24 января 2021 в Украине вводятся усиленные карантинные ограничения. Так, в этот период ученикам запрещено посещать заведения общего среднего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений. Министерство просит принять все возможные неотложные меры, направленные на надлежащую организацию в этот период образовательного процесса в дистанционном формате. В частности - с помощью платформы для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн", запущенной МОН и Минцифры", - говорится в сообщении.

В то же время, ведомство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить в указанное время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 Закона "О среднем образовании".

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Так, в части 3 указано, что образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организуется в рамках учебного года, который начинается 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Часть 4 объясняет, в частности, что структуру и продолжительность учебного года, недели, дня, занятий, а также формы организации образовательного процесса определяет педагогический совет учреждения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой.

Кроме того, согласно закону, продолжительность каникул в учреждениях образования в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.

В то же время, новые карантинные ограничения будут действовать по всей территории Украины с ближайшей субботы, 19 декабря.

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а чего только до 24 января?
на 25 января у потерпершего-шмаркли - корпоративчик и массовое собрание в честь днюхи?))
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15.12.2020 23:25 Ответить
25 понедельник
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16.12.2020 15:00 Ответить
Чекає на подарунки? Ще більше ніж Януковичу
От жадібне створіння...
?
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16.12.2020 00:07 Ответить
Можуть оголосити, а можуть не оголосити. І взагалі, рекомендації не просто так названо рекомендаціями - МОНУ знімає з себе відповідальність за прийняття рішень і перекладає їх на адміністрації шкіл та місцеву владу.
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16.12.2020 00:20 Ответить
Если не объявят каникулы до конца учебного года ,ученики тупо выйдут на майдан
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16.12.2020 01:36 Ответить
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали мeрти як мухи у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм дужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...

https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
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16.12.2020 06:22 Ответить
 
 