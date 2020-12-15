Новый генсек ОБСЕ Шмид посетит Донбасс, как только карантин из-за COVID-19 ослабят, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонную беседу с новоназначенным генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, Кулеба поздравил Шмид с назначением, пожелал плодотворной работы и успехов на ответственном посту.

"Он пригласил собеседницу осуществить свой первый визит в Украину с возможностью посещения Донбасса и административной границы с Автономной Республикой Крым: "Этот визит станет свидетельством важного значения Украины для ОБСЕ".

Хельга Шмид приняла приглашение посетить Украину, как только это позволят обстоятельства, связанные с карантинными ограничениями из-за пандемии COVID-19. Генеральный секретарь заверила министра, что российско-украинский конфликт будет находиться среди топ-приоритетов повестки дня ОБСЕ в 2021 году", - говорится в сообщении.

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