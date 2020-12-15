Если бы мы приняли предложение Степанова, то пришлось бы забирать деньги у работников образования и пенсионеров, - министр финансов Марченко
Министр финансов Сергей Марченко считает манипуляцей заявление министра здравоохранения Максима Степанов о необходимости приоритетного финансирования медицины в государственном бюджете на 2021 год.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.
"У нас в правительстве много министров. Нельзя в период пандемии манипулировать этими вещами и заявлять, что эта сфера должна быть приоритетной. Потому что если бы мы приняли предложение Степанова, то пришлось бы где-то забирать эти деньги — возможно, у работников образования, возможно, у пенсионеров, а мы этого позволить не можем.
Вместе с тем мы гарантируем рост зарплат медиков на 30%, бюджет на медицину вырос на 50 млрд по сравнению с 2019 г., а по сравнению с 2020 г. – на 36 млрд. Это мы обеспечим", — сказал глава Минфина.
Напоминаем, ранее глава Минздрава степанов неоднокрано заявлял о необходимости увеличения расходов на медицину в госбюджете-2021.
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Вместе с тем мы гарантируем рост зарплат медиков на 30%, бюджет на медицину вырос на 50 млрд по сравнению с 2019 г., а по сравнению с 2020 г. - на 36 млрд. Это мы обеспечим", - сказал глава Минфина.Источник: https://censor.net/ru/n3237163
Не смогут! Это очен большая сумма! Только через инфляцию...а она уже не за горами + идексация должна работать , но !
розстрілятипосадити на довічне.
Невже це нормальна людина? У зеленому лайні не може бути нормальної людини за визначенням.
Тільки один приклад де ПОТРІБНО забирати гроші:
да не, бред какой то..
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Нас ограбил этот щенок! Жаль, что я не выколол ему глаза!
👉Мін.оборони залишили без додаткових коштів❗️ - 116 млрд грн
👉 МВС - 98 млрд грн.
👉 Освіта - 174 млрд грн, з них 21,2 млрд - зарплати вчителям (залишаються без підвищення❗️)
👉 Медицина - 159 млрд грн, (зарплати медика +30%).
❗️❗️ Виділено коштів на вакцини від ковіду - 2,6 млрд грн! (Цього вистачить для вакцинації всього близько 1 млн людей!)
👉 А на "Велике Крадівництво" доріг, "слугами" виділено 150 млрд грн!!!
👉 На утримання Зеленського - рекордні 1 млрд 266 млн грн. 🤦♂️
Ласкаво просимо в "епоху виживання"!
Helgi Sharp
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У Фейсбуці, дость активним є дружбан воровки Жульки Тимошенниці - Олексій Кучеренко. Який пристрасно «разоблачает» владу ЗЕленського, облизує Жульку, нахвалює себе…
Так от мені цікаво - як себе почувають оті барани, які всерйоз вважають О.Кучеренка, Жульку Тимошенницю і усю банду «Батьківщини» - порядними, чесними людьми?
Адже, проголосувавши за бюджет вимирання, вони взяли на себе всю повноту ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за цей бюджет!
То есть вопрос "забрать в ОПе, ГПУ, ГБР..." даже не рассматривается?
О, майн Готт, что за ублюдки...
Хоть одна ваша морда высказала против очередного повышения обеспечения Верховной Рады? На крыс в парламенте значит деньги всегда найдутся, под 3лярда себе выделяют, а на медицину - "денег нет, но вы держитесь". И стоит хотя бы одному политику не играть по взяткам-мутками, а что то полезное для людей попытаться сделать. Так сразу стая воронья вонючего смеет обсирать! Куски дерьма! Из-за таких как вы, эгоистических моральных уродов, наша родина на дне! Нет у вас ни стыда ни совести, ни ума ни фантазии. Все по методичкам, все по приказам. Почему то, пишите вы, а стыдно мне, за страну стыдно!
На что сократили расходы:
на инвестиционные проекты - на 1,129 млрд грн;
Минобразования - на 4,079 млрд грн;
Пенсионного фонда - на 8,5 млрд грн;
Государственного фонда регионального развития - на 4,86 млрд грн.
На что увеличили расходы:
МВД - на 797,4 млн грн;
Госпотребслужбы - на 538,1 млн грн;
МИД - на 498,2 млн грн;
Минздрав - на 3,94 млрд грн;
Минэнерго - на 350 млн грн;
Офис генпрокурора - на 2 млрд грн.
прокурвори і так собі "наколядують", краще б вже на медицину спрямували гроші.