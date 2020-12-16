Обвинившее Чорновол в убийстве во время Майдана ГБР курируется замглавы ОП Татаровым, оправдывавшим тогда расстрелы протестующих, - Соболев. ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований, объявившее сегодня подозрение в убийстве во время Майдана Татьяне Чорновол, контролируется замглавы Офиса Президента Олегом Татаровым.

Об этом в Facebook напомнил народный депутат VIII созыва Егор Соболев, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что обвинения против на Черновол за убийство "в момент взятия нами офиса Партии регионов 18 февраля 2014 года" означают, что те действия активистов "эти "следователи" считают "совершением массовых беспорядков".

"От себя добавлю, что ГБР сейчас курируется заместителем главы Офиса Президента Олегом Татаровым, который тогда от имени Министерства внутренних дел оправдывал избиения и расстрелы протестующих милицейскими спецназовцами. А теперь возвращен на должность и оберегается Владимиром Зеленским. Вопреки люстрационному закону и расследованию Антикоррупционного бюро о причастности Татарова к хищению квартир Национальной гвардии. Мы с вами знаем, к чему готовиться", - написал Соболев.

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Напомним, 10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

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16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

15 декабря Татьяну Чорновол обвинили в умышленном убийстве. Речь идет о гибели человека при пожаре в офисе "Партии регионов" 18 февраля 2014 года. Государственное бюро расследований завершило расследование и передает дело в суд. Чорновол назвала обвинения "полным бредом" и хочет как можно скорее получить оправдательный приговор.

За Чорновол вступились Петр Порошенко, Александр Турчинов и Арсений Яценюк.