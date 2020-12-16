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В Польше хотят еще на месяц продлить карантин, чтобы избежать третьей волны COVID-19

В Польше хотят еще на месяц продлить карантин, чтобы избежать третьей волны COVID-19

Третья волна эпидемии коронавируса может крайне нагрузить медицинскую систему Польши, поэтому действующие карантин необходимо продлить как минимум до 17 января.

Об этом после встречи в Бюро национальной безопасности Польши сообщил глава минздрава Адам Недзельский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я представил президенту видение, что угроза третьей волны коронавируса реальна. Сейчас у нас около 10 тыс. случаев инфицирования ежедневно. Если третья волна стартует с этого уровня, можем ожидать значительную эскалацию (эпидемии. - Ред.) и нагрузку на систему здравоохранения", - подчеркнул Недзельский.

Он заявил, что будет рекомендовать продлить еще на месяц (до 17 января) карантинные ограничения. Решение по этому делу будет принимать правительственный кризисный центр во главе с премьером Матеушем Моравецким.

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По словам Недзельского, февраль-март - период значительного роста заболеваемости гриппом, но тогда еще не будет вакцинирована значительную часть населения для выработки общего иммунитета. Поэтому усиление карантина, по его мнению, позволит избежать третьей волны эпидемии COVID-19.

Как сообщалось, Польша закупила 62 млн доз вакцины против коронавируса, что позволяет сделать прививки более 60% населения страны. Первая партия в количестве 1,1 млн доз может поступить в страну в январе.

Согласно проекту программы, который еще предстоит утвердить, сначала вакцинировать будут медиков и работников социальных служб. После того прививки будут делать лицам в возрасте от 60 лет, а также военнослужащим. Следующий этап охватит профессиональные группы: учителя, работники критической инфраструктуры, общественного транспорта, чиновники, задействованные в борьбе с пандемией. К ним также присоединятся лица в возрасте до 60 лет, имеющие хронические заболевания. Затем вакцинация будет проводиться среди других групп взрослого населения.

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С начала эпидемии в Польше выявили более 1,1 млн случаев COVID-19. Вылечились около 900 тыс. человек, умерли - почти 23 тыс.
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Топ комментарии
+3
Що ти висрав?
Я ж тобі сто разів уже казав- флуди картинками. Писати- то не твоє.
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16.12.2020 07:39
+2
В Польше люди могут хоть год в дома сидеть ! Денег хватит ! А у нас много дерьма вокруг Зеленского собралось которое Украину на дно тянет !
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16.12.2020 07:36
+2
А лучше еще года на полтора, чтобы избежать четвертой и пятой волны
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16.12.2020 07:41
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В Польше люди могут хоть год в дома сидеть ! Денег хватит ! А у нас много дерьма вокруг Зеленского собралось которое Украину на дно тянет !
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16.12.2020 07:36 Ответить
Ніхто не може - бізнес розвалиться навіть через місяць, та ти цього не розумієш, бо ти з тих, хто живе на подачки.
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16.12.2020 09:01 Ответить
Зато в нас .
..*Зажопівці * ПРоплачені *майдани * збира.ть ..а прахоботи кричать про *ніц карантину - даєш медицину * .
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16.12.2020 07:38 Ответить
Що ти висрав?
Я ж тобі сто разів уже казав- флуди картинками. Писати- то не твоє.
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16.12.2020 07:39 Ответить
Злиняй ..см..!
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16.12.2020 07:42 Ответить
Мда.... Точно не твоє.
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16.12.2020 07:44 Ответить
Я бы запретил въезд украинцам в любую страну Мира...,нефиг шастать, сидеть в короновирусном концлагере...
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16.12.2020 07:39 Ответить
А лучше еще года на полтора, чтобы избежать четвертой и пятой волны
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16.12.2020 07:41 Ответить
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16.12.2020 07:43 Ответить
В Польше хотят еще на месяц продлить карантин, чтобы избежать третьей волны COVID-19 - Цензор.НЕТ 6470
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16.12.2020 07:43 Ответить
Удачного дня.Время работу работать
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16.12.2020 07:44 Ответить
Не выключили микрофон...:"14 декабря 2020 - Яффе,директор Департамента здравоохранения штата Вашингтон:«Я не знаю,зачем я беру все эти бумаги,я никогда не смотрю на них.Я просто говорю все,что они мне пишут"Д-р Уильямс,главный врач здравоохранения штата:«Да, то же самое»-Кто они?
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16.12.2020 07:45 Ответить
А шо предыдущийдействующий,какую волну помог избежать?
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16.12.2020 07:54 Ответить
упс. походу, теория заговора, что истерика вокруг коронавируса имеет цель смешения трамп-памп-пама подтверждается сроками карантина в Польше (до 17 января). напомню, что инаугурация Байдена 20 января
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16.12.2020 17:25 Ответить
 
 