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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25782) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Враг за сутки 11 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применяя гранатометы и стрелковое оружие. Боевых потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки 11 раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 15 декабря, российско-оккупационные войска одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал украинских воинов неприцельно обстрелами в течение всех суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" больше обстрелов было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Здесь враг четыре раза открывал огонь в направлении украинских позиций из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. Вблизи Опытного и Водяного, что на Приазовье противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано два нарушения прекращения огня недалеко от населенного пункта Шумы. Отмечается, что на этом направлении противник неоднократно использовал как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы, и стрелковое оружие.

"Огневые провокации вооруженных формирований Российской Федерации не несли угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в штабе напомнили, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, за минувшие сутки представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 85 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4754 транспортных средств и 4909 человек. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

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Кроме того, за прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 996 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 1105 человек.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 16 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"Провокация противника не представляла угрозы для наших воинов, огонь не открывался. Боевых потерь и ранений - нет.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами", -  добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 11 раз нарушил режим тишины на Донбассе, применяя гранатометы и стрелковое оружие. Боевых потерь нет, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+10
Гучне перемир'я !
Зеля, досить наживатись на війні, скотиняка ти така !
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16.12.2020 08:11
+5
Наші реально кіборги- по них з гранатометів шмаляють, а їм хоч би що. Тільки посміхаються.
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16.12.2020 07:50
+5
Який "режим тиші"? Хай там малорос не розуміє, а преслужба генштабу і журналісти навіщо повторюють цю дурню? Просто пишіть кількість обстрілів. А нашим військовим перетерпіти цю наругу з двох сторін і не дуркувати на наступних виборах.
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16.12.2020 08:16
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Наші реально кіборги- по них з гранатометів шмаляють, а їм хоч би що. Тільки посміхаються.
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16.12.2020 07:50 Ответить
Боевых потерь нет. А ранения от холостых выстрелов рикошетом это боевые потери?
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16.12.2020 08:43 Ответить
Фактом оккупации оккупанты не провоцируют. Это норм. А вот если еще и стреляют - это уже абнормал. Хороший оккупант - он должен тихо сидеть в чужой хате, играть на губной гармошке и жрать гуманитарку от Рината.
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16.12.2020 07:57 Ответить
Перемирие рулит.
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16.12.2020 08:00 Ответить
Гучне перемир'я !
Зеля, досить наживатись на війні, скотиняка ти така !
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16.12.2020 08:11 Ответить
Який "режим тиші"? Хай там малорос не розуміє, а преслужба генштабу і журналісти навіщо повторюють цю дурню? Просто пишіть кількість обстрілів. А нашим військовим перетерпіти цю наругу з двох сторін і не дуркувати на наступних виборах.
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16.12.2020 08:16 Ответить
Харант в отпуск пайдьот
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16.12.2020 08:37 Ответить
************ гавнокомандующий планетарного масштаба проведёт отпуск в Буковель-Омане?
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16.12.2020 08:45 Ответить
Чого ви? Поїде в цивілізовану країну, отримає прививку від ковід та поверненться. Яка відпустка? Це вакцинація.
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16.12.2020 10:26 Ответить
Скорейшего выздоровления бойцам.
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16.12.2020 08:54 Ответить
 
 