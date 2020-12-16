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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549

В Украине по состоянию на утро среды, 16 декабря, зафиксированы 10 622 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 12 549 человек, умерли 264 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 декабря 2020 года. В частности, заболел 501 ребенок и 579 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 02госпитализированы - 3 242 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 02летальных случаев - 264;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 02выздоровели - 12549 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 02осуществлено тестирований за сутки - 63 445 (в том числе методом ПЦР - 40 740, методом ИФА - 22 705).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше хотят еще на месяц продлить карантин, чтобы избежать третьей волны COVID-19

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 07заболели - 919 704 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 07выздоровели - 535 417 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 07летальных случаев - 15 744;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 07проведено ПЦР-тестов - 5125389.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях", - рассказал Степанов

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549 12

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Топ комментарии
+11
Судя по смертности нам продолжают врать про число заболевших.
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16.12.2020 08:16
+8
Хотелось бы. Но почему тогда растет госпитализация? И количество умерших не падает.
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16.12.2020 08:33
+5
Госпитализируют у нас 10% (не раз тот же Степанов озвучивал статистику)... выходит, уже 32000 в сутки... в реалии еще больше, если нормально тестировать, как в цивилизованых странах...
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16.12.2020 08:40
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Правила форума Совет форумчан
Судя по смертности нам продолжают врать про число заболевших.
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16.12.2020 08:16 Ответить
''У Львові та області співвідношення завжди було було приблизно 1/2. Сьогодні показують у Львові 309-область 389. Такого ніколи не було! Як мінімум по області 600!''-Це я писав вчора! Сьогодні підтвердження--600 по області!!!
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16.12.2020 10:02 Ответить
Врут безбожно. У меня брат умирает. Привезли в больницу, а там мест нет, оставили его в приемном покое. А больных подвозят беспрерывно. Со скандалом забрали в отделение. Кто там к нему подойдет, кому он нужен? Ужас. А в это время В Метро, у большинства покупателей маски закрывают, только рот и много людей вообще без масок и кассиры их обслуживают, и охрана на все это не обращает внимания. И все у нас в стране на авось. Так и живем.
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16.12.2020 10:53 Ответить
Выздоровели больше, чем заболели. Может, на спад пошла эта зараза
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16.12.2020 08:22 Ответить
ага, сдувается пандемийка или просто тестов меньше стали делать...
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16.12.2020 08:26 Ответить
Хотелось бы. Но почему тогда растет госпитализация? И количество умерших не падает.
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16.12.2020 08:33 Ответить
Выздоровевших стало больше, места освободились. Положить новых и обобрать.
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16.12.2020 08:37 Ответить
Каких выздоровевших? С насморком? Больницы как были забиты, так и есть. 2-3 недели назад госпитализировали до 2 тыс. человек в день. Сейчас 3 тыс.+ Больные, у которых из "симптомов" только тест ПЦР меня не интересуют.
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16.12.2020 08:59 Ответить
А как я могу ещё назвать выздоровевших уже обозначенных как выздоровевшие? Раньше их было 6000 теперь 12000. Вот туда и ложат.

Сопли ведь не признак ковида. Или уже признак?
Бутылка кока-колы + тесты = пандемия.
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16.12.2020 09:12 Ответить
Куда ложат? Ты голову пробовал включать, или задницей думать приятнее?
Открываешь сайт: https://covid19.rnbo.gov.ua/
Читаешь: хворіє 368 тис. человек, а госпитализировано всего 35 тыс. - в десять раз меньше.
И само собой, что не все из этих 368 тысяч требуют госпитализации, более того, часть из них уже переболела еще несколько месяцев назад, но по какой-то причине про них банально забыли. И включать их в статистику могут по мере надобности, а не когда человек реально вылечился.
Это не статистика, а фуфло. Они ей крутят, как цыган солнцем. И реального положения никто не знает. Я, конечно, допускаю, что легкие пациенты перестали обращаться, чтобы не сидеть с родственниками на обсервации, но то дело десятое. Просто у Степанова уже получилось так, что каждый третий больной требует госпитализации, а такого точно не может быть. Тяжелых все время было процентов 10-15. А сейчас по их цифрам получается, что 30. И летальность уже выше 2 процентов. При этом если больницы не перегружены, то с чего бы это?
Подождем - увидим. Если реально эпидемия пошла на спад, то хорошо, но по той больнице, что знаю я - этого и близко нет.
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16.12.2020 21:43 Ответить
Умершие очень серьезный показатель. Но эти люди не сегодня заболели, многие из них заболели месяц или больше назад. Сколько всего умерли у нас от ковид? Все равно, думаю, меньше, чем в той же Франции.

Наше общество экономически неоднородно, не слышала, чтоб от ковид умирали у нас богатые, возможно, другие лекарства знают.
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16.12.2020 08:38 Ответить
Умирает большая часть в первую неделю поступления, а нам уже не первую неделю рассказывают о "победе" над ковидом. А самый важный показатель - это количество госпитализированных/из них в ОАИТ и количество выписанных из больниц. У них эта статистика есть, но почему-то не выставляют.
Степанов в интервью на радио НВ вчера сам заявлял, что в госпитализации нуждаются 10-15 процентов пациентов. Если госпитализировано 3200, а выявлено 10600, то что-то не сходится.
Естественно, умерло меньше, чем во Франции. Во-первых, мы не туристическая страна. А во-вторых, большинство умерших все же старики. У нас многие просто не доживают до такого возраста. Да и неучтенных у нас много, и умерших сразу после выписки. Никаких лекарств от ковид как не было, так и нет (и не только у нас - их нигде нет). Но количество денег может являться определяющим при выборе больницы, для обеспечения тем же концентратором и для привлечения внимания персонала.
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16.12.2020 08:56 Ответить
Госпитализируют у нас 10% (не раз тот же Степанов озвучивал статистику)... выходит, уже 32000 в сутки... в реалии еще больше, если нормально тестировать, как в цивилизованых странах...
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16.12.2020 08:40 Ответить
Негайно локдаун. Я не можу дивитися спокійно на таку кількість померлих від короновірусу лише через те, що локдаун вчасно Зеленський і ко не ввели. Це ж майже 300 невинних жертв за одну добу.
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16.12.2020 08:46 Ответить
Одни кричат - дайте локдаун, другие вообще против всяких локов. Довольных нет и быть не может, и непонятно, когда это все закончится
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16.12.2020 10:06 Ответить
Гончаренко тоже был за Януковича.
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16.12.2020 09:30 Ответить
Але, коли встало питання - Україна або малоросія, він обрав Україну, а зелена папуга так і залишилась малороським совком і досі ним є...
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16.12.2020 11:18 Ответить
И что? У нормального человека могут меняться взгляды на что-либо и у него изменились в лучшую сторону.
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17.12.2020 20:37 Ответить
Судячи по смертності в нас вже за 25.000, але Степанову треба "перемога", щоб втримати міністерську посаду
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16.12.2020 09:21 Ответить
Новая мутация коронавируса, которая была выявлена в Великобритании, не представляет большую опасность. При этом она имеет большие темпы распространения. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

"Этот тип вируса более заразен, но не кажется опасным. Данные заставляют предполагать, что это радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Великобритании", - сказал Набарро, передает https://www.bbc.com/news/uk-55311717 BBC .
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16.12.2020 09:23 Ответить
https://twitter.com/JuntaChronicles

https://twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты

https://twitter.com/JuntaChronicles @JuntaChronicles

Адок зелений коло хати, ФОПи під вікнами гудуть, Їм мусора чортів дають, Співають клоуни з екрана, А у лікарнях люди мруть.
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16.12.2020 10:20 Ответить
РЕКОРДНОЕ число госпитализированных, более 3200 человек за сутки, а в ноябре было при выявлении в среднем 15000 -17000 случаяв - госпитализация в пределах 10%.
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16.12.2020 10:49 Ответить
Знайомого з Южного, через всю Одесу, везли до Чорноморська, бо лише там було місце у лікарні... Не довезли... У неділю поховали...
Зате бубочка напиляв грошей у кишені, з ковідного фонду... Мєндєль пише, що запалить йолку та поїде відпочивати - заморився...
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16.12.2020 11:24 Ответить
 
 