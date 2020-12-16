В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549
В Украине по состоянию на утро среды, 16 декабря, зафиксированы 10 622 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 12 549 человек, умерли 264 пациента.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 декабря 2020 года. В частности, заболел 501 ребенок и 579 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 3 242 человека;
летальных случаев - 264;
выздоровели - 12549 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 63 445 (в том числе методом ПЦР - 40 740, методом ИФА - 22 705).
За все время пандемии в Украине
заболели - 919 704 человека;
выздоровели - 535 417 человек;
летальных случаев - 15 744;
проведено ПЦР-тестов - 5125389.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях", - рассказал Степанов
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Сопли ведь не признак ковида. Или уже признак?
Бутылка кока-колы + тесты = пандемия.
Открываешь сайт: https://covid19.rnbo.gov.ua/
Читаешь: хворіє 368 тис. человек, а госпитализировано всего 35 тыс. - в десять раз меньше.
И само собой, что не все из этих 368 тысяч требуют госпитализации, более того, часть из них уже переболела еще несколько месяцев назад, но по какой-то причине про них банально забыли. И включать их в статистику могут по мере надобности, а не когда человек реально вылечился.
Это не статистика, а фуфло. Они ей крутят, как цыган солнцем. И реального положения никто не знает. Я, конечно, допускаю, что легкие пациенты перестали обращаться, чтобы не сидеть с родственниками на обсервации, но то дело десятое. Просто у Степанова уже получилось так, что каждый третий больной требует госпитализации, а такого точно не может быть. Тяжелых все время было процентов 10-15. А сейчас по их цифрам получается, что 30. И летальность уже выше 2 процентов. При этом если больницы не перегружены, то с чего бы это?
Подождем - увидим. Если реально эпидемия пошла на спад, то хорошо, но по той больнице, что знаю я - этого и близко нет.
Наше общество экономически неоднородно, не слышала, чтоб от ковид умирали у нас богатые, возможно, другие лекарства знают.
Степанов в интервью на радио НВ вчера сам заявлял, что в госпитализации нуждаются 10-15 процентов пациентов. Если госпитализировано 3200, а выявлено 10600, то что-то не сходится.
Естественно, умерло меньше, чем во Франции. Во-первых, мы не туристическая страна. А во-вторых, большинство умерших все же старики. У нас многие просто не доживают до такого возраста. Да и неучтенных у нас много, и умерших сразу после выписки. Никаких лекарств от ковид как не было, так и нет (и не только у нас - их нигде нет). Но количество денег может являться определяющим при выборе больницы, для обеспечения тем же концентратором и для привлечения внимания персонала.
"Этот тип вируса более заразен, но не кажется опасным. Данные заставляют предполагать, что это радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Великобритании", - сказал Набарро, передает https://www.bbc.com/news/uk-55311717 BBC .
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Адок зелений коло хати, ФОПи під вікнами гудуть, Їм мусора чортів дають, Співають клоуни з екрана, А у лікарнях люди мруть.
Зате бубочка напиляв грошей у кишені, з ковідного фонду... Мєндєль пише, що запалить йолку та поїде відпочивати - заморився...