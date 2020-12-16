Число заболевших COVID-19 в мире превысило 73,8 млн, умерли уже 1,6 млн человек. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 16 декабря в мире зарегистрировали 587 153 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 635 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 73 810 006 случаев инфицирования, из них 587 153 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 641 748 человека, из них 12 635 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 51,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – седьмую. Перед нашим государством оказались Россия, Германия, Великобритания, Италия, Франция и Испания.
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