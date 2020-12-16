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Новости Коронавирус и карантин Бюджет-2021
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По результатам первого квартала 2021 года будет создан спецфонд для борьбы с COVID-19: там будут средства на вакцинацию и поддержку медиков, - Разумков

По результатам первого квартала 2021 года будет создан спецфонд для борьбы с COVID-19: там будут средства на вакцинацию и поддержку медиков, - Разумков

Средства специального фонда в 2021 году пойдут на борьбу с коронавирусной болезнь, финансирование вакцинирования и на повышение зарплат медикам, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Дополнительно будет создаваться спецфонд, туда скорее всего по результатам первого квартала будут направляться средства, которые пойдут на вакцинирование, поддержку медиков, в том числе на увеличение им заработных плат", - сказал Разумков в эфире телеканала "1+1" утром в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он рассказал, что вначале при обсуждении проекта госбюджета на 2021 год создавать "отдельный фонд" не планировали, однако после консультаций с представителями фракций, Кабинета министров все-таки решили такой фонд создать.

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Разумков отметил, что этот фонд не будет называться "ковидным" и объем средств в нем будет меньше, чем в созданном в этом году "ковидном фонде". При этом спикер обратил внимание на то, что законопроект о госбюджете на 2021 год, принятый Верховной Радой во вторник, предусматривает средства для борьбы с коронавирусом для некоторых ведомств, в том числе для министерства охраны здоровья, образования, МВД.

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Топ комментарии
+8
Вот так и живут От одного ******* к другому!!!
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16.12.2020 08:48
+6
По Результатам первого квартала мы будем вспоминать два десятка противоречащих друг другу заявлений этих мошенников...
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16.12.2020 08:48
+6
Готовится Большой распил номер два...
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16.12.2020 08:55
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Аааа там средства будут, наконецто дождолись...
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16.12.2020 08:36 Ответить
Верим-верим, честнейшим служкам *****! Они так заботятся о нариде, что слезу, блин, прошибает! Верим, что деньги будут для людей, что сражаться зеленожопые будут с ковидом, ни есть ни спать- а все о мудром нариде беспокоится!!! Ой, держите меня семеро!!! Рыдаю
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16.12.2020 10:36 Ответить
Если это не остановить, то дорогами накроются оставшиеся больницы. И больные.
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16.12.2020 08:36 Ответить
Всю страну в асфальт закатают!
Вся в асфальте страна моя родная.
Нет в ней ни полей, лесов и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где крадет так Вова президент!
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16.12.2020 09:16 Ответить
Не говоріть хоч про дороги! Де вони? В кожній області "па чуть-чуть" - для лоха-виборця? В 2020 менше побудували, ніж при баригах, і якби не "ковідний фонд" - взагалі б нічого не було"!

Ну а так все нормально- в кінці весни вони знову будуть починати планувати боротися з ковідом, бо з нового року його ж не буде...
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16.12.2020 10:25 Ответить
Как говорил джин барону Мюнхгаузену - будет, будет, шашлик из тебя будет.
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16.12.2020 08:42 Ответить
Вот так и живут От одного ******* к другому!!!
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16.12.2020 08:48 Ответить
По Результатам первого квартала мы будем вспоминать два десятка противоречащих друг другу заявлений этих мошенников...
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16.12.2020 08:48 Ответить
будет )))) а может и не будет
спасайтесь кто как сможет (короче говоря)
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16.12.2020 08:50 Ответить
Один фонд разокрали- заносите следующий.
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16.12.2020 08:53 Ответить
Готовится Большой распил номер два...
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16.12.2020 08:55 Ответить
Попандопуло: "У меня денег много... Хочешь, я тебе ещё нарисую?..."
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16.12.2020 08:56 Ответить
Из обычного фонда деньги ушли на дорги , интересно куда уйдут деньги из СПЕЦ фонда ???
По результатам первого квартала 2021 года будет создан спецфонд для борьбы с COVID-19: там будут средства на вакцинацию и поддержку медиков, - Разумков - Цензор.НЕТ 4945
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16.12.2020 09:02 Ответить
на ремонт "построенных" дорог
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16.12.2020 09:17 Ответить
Вкрали, а не на ремонт... Де ті дороги?
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16.12.2020 10:26 Ответить
ВСЯ ПРАВДА ПРО 50% заполняемости коек
Врач- инфекционист
«
https://lenta.ua/olga-kobevko-virus-pokazal-nam-otnoshenie-vlasti-k-chelovecheskoy-zhizni-video-79600/ Я неоднократно говорила, что увеличение количество коек - это преступление против человека, который будет там лежать без кислорода.
Фактическое количество коек - это количество в стационаре. Нам сделать это нетрудно, мы берем из подвала кровать и матрас и заносим его в любую палату стационара.
Сейчас поставили дополнительные кровати в учебных аудиториях. Кровати для пациентов поставили между учебных парт и стеллажей. Но в этих аудиториях нет кислорода и медикаментов.»
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16.12.2020 09:06 Ответить
ИНТРЕСНО кто за это все таки попадёт в тюрьму? Может и Разумков? Ведь не может глава Рады 10 месяцев ПРЯТАТЬ ГОЛОВУ В ПЕСОК , как страус , ПРИ ТАКОМ МАСШТАБНОМ ВРАНЬЁ ?

https://lenta.ua/uvelichenie-kolichestva-koronavirusnyh-koek-eto-prestuplenie-protiv-cheloveka-80348/ https://lenta.ua/uvelichenie-kolichestva-koronavirusnyh-koek-eto-prestuplenie-protiv-cheloveka-80348/


Зато 4ое УПРАВЛЕНИЕ при реальных койках и реальном кислороде
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16.12.2020 09:10 Ответить
Скоріше за все-ніхто,бо до сих пір у цієї зеленої наволочі-найвищий рейтинг,більшості населення ця,*****,влада подобається
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16.12.2020 09:25 Ответить
Шо ОПЯТЬ ФОНД "борьбы" с короной?! Лто дорог "понастроят"! И хватит ли криворожского шлака?
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16.12.2020 09:11 Ответить
"Большой распил #2" (с) Зе-наркоман.
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16.12.2020 09:12 Ответить
В бюджет не заклали, створять окремо, щоб розкрадати було легше.
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16.12.2020 10:34 Ответить
прикольно звучить фраза "за підсумками першого кварталу буде створено фонд, кошти якого будуть спрямовані на боротьбу з епідемією, доплати медикам, тощо". тобто кошти з'являться тоді, коли вони вже будуть не потрібні, бо прийшла весна і тепло, і пандемія пішла на спад?
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16.12.2020 11:07 Ответить
Ніякого спаду немає,все тільки починається , пік захворюванності ще попереду
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16.12.2020 11:59 Ответить
Мы не знаем никого из первого квартала, ******** знают только 95-й.
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16.12.2020 12:35 Ответить
"
По результатам первого квартала 2021 года будет создан" - так он в бюджете есть или нет?
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16.12.2020 12:36 Ответить
 
 