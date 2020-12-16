По результатам первого квартала 2021 года будет создан спецфонд для борьбы с COVID-19: там будут средства на вакцинацию и поддержку медиков, - Разумков
Средства специального фонда в 2021 году пойдут на борьбу с коронавирусной болезнь, финансирование вакцинирования и на повышение зарплат медикам, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Дополнительно будет создаваться спецфонд, туда скорее всего по результатам первого квартала будут направляться средства, которые пойдут на вакцинирование, поддержку медиков, в том числе на увеличение им заработных плат", - сказал Разумков в эфире телеканала "1+1" утром в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он рассказал, что вначале при обсуждении проекта госбюджета на 2021 год создавать "отдельный фонд" не планировали, однако после консультаций с представителями фракций, Кабинета министров все-таки решили такой фонд создать.
Разумков отметил, что этот фонд не будет называться "ковидным" и объем средств в нем будет меньше, чем в созданном в этом году "ковидном фонде". При этом спикер обратил внимание на то, что законопроект о госбюджете на 2021 год, принятый Верховной Радой во вторник, предусматривает средства для борьбы с коронавирусом для некоторых ведомств, в том числе для министерства охраны здоровья, образования, МВД.
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Вся в асфальте страна моя родная.
Нет в ней ни полей, лесов и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где крадет так Вова президент!
Ну а так все нормально- в кінці весни вони знову будуть починати планувати боротися з ковідом, бо з нового року його ж не буде...
спасайтесь кто как сможет (короче говоря)
Врач- инфекционист
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https://lenta.ua/olga-kobevko-virus-pokazal-nam-otnoshenie-vlasti-k-chelovecheskoy-zhizni-video-79600/ Я неоднократно говорила, что увеличение количество коек - это преступление против человека, который будет там лежать без кислорода.
Фактическое количество коек - это количество в стационаре. Нам сделать это нетрудно, мы берем из подвала кровать и матрас и заносим его в любую палату стационара.
Сейчас поставили дополнительные кровати в учебных аудиториях. Кровати для пациентов поставили между учебных парт и стеллажей. Но в этих аудиториях нет кислорода и медикаментов.»
https://lenta.ua/uvelichenie-kolichestva-koronavirusnyh-koek-eto-prestuplenie-protiv-cheloveka-80348/ https://lenta.ua/uvelichenie-kolichestva-koronavirusnyh-koek-eto-prestuplenie-protiv-cheloveka-80348/
Зато 4ое УПРАВЛЕНИЕ при реальных койках и реальном кислороде
По результатам первого квартала 2021 года будет создан" - так он в бюджете есть или нет?