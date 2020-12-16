В Покровске водитель кроссовера насмерть сбил 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу, - прокуратура. ФОТО
В городе Покровск Донецкой области произошло ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик. Ребенок переходил дорогу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
"15 декабря, около 11:00, 59-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara, выезжая из г. Покровск, совершил наезд на мальчика, который в это время переходил дорогу. От полученных многочисленных травм 10-летний ребенок погиб на месте", - сказано в сообщении.
Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. Следователи устанавливают свидетелей и обстоятельства происшествия. Досудебное расследование продолжается.
По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
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