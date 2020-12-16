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В Покровске водитель кроссовера насмерть сбил 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу, - прокуратура. ФОТО

В городе Покровск Донецкой области произошло ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик. Ребенок переходил дорогу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

"15 декабря, около 11:00, 59-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara, выезжая из г. Покровск, совершил наезд на мальчика, который в это время переходил дорогу. От полученных многочисленных травм 10-летний ребенок погиб на месте", - сказано в сообщении.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. Следователи устанавливают свидетелей и обстоятельства происшествия. Досудебное расследование продолжается.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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В Покровске водитель кроссовера насмерть сбил 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу, - прокуратура 01
В Покровске водитель кроссовера насмерть сбил 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу, - прокуратура 02
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Топ комментарии
+7
У мальчика были световозвращающие наклейки ? щас будет вой про разорвать на части и так далее ! Если наклеек не было - судить родителей.
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16.12.2020 09:04
+6
И пешеходного перехода не наблюдается...
Пацана конечно очень жаль...
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16.12.2020 09:08
+3
Царствие Небесное Ребенку, какая теперь уже разница куда выбегал.
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16.12.2020 10:08
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При такій видимості - не дивно... І видно недалеко, і звуки приглушені... Дитині батьки погано "в голову вбивали, що перед переходом дороги, в тумані, слід буть обережнішою, а у неї ноги-руки спрацювали швидше, ніж голова... А "пеньку, за кермом, вже пізно "вбивать в голову, що він не один на дорозі...
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16.12.2020 08:55 Ответить
взагалі-то то є неписане правило рухатися з такою швидкістю, щоб ти міг зупинитися в межах видимості
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16.12.2020 10:52 Ответить
І писане" теж є... Однак, парадокс в тому, що наші ідіоти, що водії, що пішоходи, живуть по принципу: "Для нас закон не писан... А если писан - то не читан... А если читан - то не так..."
Всі впевнені, що оточуючі повинні жить за законами та правилами, а виконання цих вимог ними самими - не обов"язкове...
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16.12.2020 11:10 Ответить
У мальчика были световозвращающие наклейки ? щас будет вой про разорвать на части и так далее ! Если наклеек не было - судить родителей.
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16.12.2020 09:04 Ответить
И пешеходного перехода не наблюдается...
Пацана конечно очень жаль...
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16.12.2020 09:08 Ответить
!0 лет парень!!!! Жалко пипец!!!!
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16.12.2020 09:32 Ответить
Царствие Небесное Ребенку, какая теперь уже разница куда выбегал.
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16.12.2020 10:08 Ответить
Разница в том что могут невиновного посадить. Если вы водитель - то поймете о чем пишу.
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16.12.2020 10:27 Ответить
Вроде кругом поле. Следовательно, ребенок шел по обочине. Некоторые водятлы гонят как раз у самой обочине...мальчик, скорее всего перелетел через машину...жесть...
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16.12.2020 10:31 Ответить
Не шел по обочине, а переходил дорогу. Читай внимательно сообщение.
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16.12.2020 10:42 Ответить
По машине видно что пыталась избежать наезда, но у нас ток кто остается жив тот и виноват.
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16.12.2020 10:40 Ответить
 
 