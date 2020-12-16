Протест ФОПов: митингующие провели ночь на Майдане, был один конфликт с полицией при попытке установить генератор. ВИДЕО

Протест ФОПов на Майдане Незалежности сегодня продолжается. О бессрочном митинге и "налоговом Майдане" они объявили накануне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Сначала протестующие собрались в правительственном квартале, а затем маршем двинулись по центру Киева. На Майдане колонну остановили и митингующие решили поставить там палатки. Тогда возникли первые столкновения с полицейскими. Все это время улица Крещатик была перекрыта для транспорта. Движение возобновили лишь около восьми вечера, несмотря на то, что несколько сотен митингующих остались на Майдане ночевать.

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Тенлеканал "НАШ" сообщает, что ночь на Майдане провели несколько сотен протестующих. Ночь прошла спокойно. Был лишь один конфликт с полицией при попытке митингующих установить генератор для нагрева воды. Правоохранители не дали митингующим установить генератор.

Также по данным канала акция протеста ФОПов начинается и под зданием Верховной Рады.