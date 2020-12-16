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Протест ФОПов: митингующие провели ночь на Майдане, был один конфликт с полицией при попытке установить генератор. ВИДЕО

Протест ФОПов на Майдане Незалежности сегодня продолжается. О бессрочном митинге и "налоговом Майдане" они объявили накануне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Сначала протестующие собрались в правительственном квартале, а затем маршем двинулись по центру Киева. На Майдане колонну остановили и митингующие решили поставить там палатки. Тогда возникли первые столкновения с полицейскими. Все это время улица Крещатик была перекрыта для транспорта. Движение возобновили лишь около восьми вечера, несмотря на то, что несколько сотен митингующих остались на Майдане ночевать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тенлеканал "НАШ" сообщает, что ночь на Майдане провели несколько сотен протестующих. Ночь прошла спокойно. Был лишь один конфликт с полицией при попытке митингующих установить генератор для нагрева воды. Правоохранители не дали митингующим установить генератор.

Также по данным канала акция протеста ФОПов начинается и под зданием Верховной Рады.

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Топ комментарии
+49
ФОПи уявили себе рушійною силою двох Майданів. Виявилося, що це не так. ФОПи можуть бути і власне бул рупою підтримки. Рушійною силою були патріоти. Справжні. Безбашенні. Патріоти країни, а не власних кишень, чи шлунків. Патріоти, які вміють думати і які не вірять телевізору, а лише власному серцю, які не змінюють принципи, але змінюють обставини згідно з власними принципами. Коли людині є що втрачати (як ФОПам), вона не піде до кінця. Підтримавши свого часу Зєлєнского, ФОПи зрадили рушійну силу Майданів - цих 25 відсотків, для яких Україна - понад усе. І тепер власне стає очевидно, що без патріотів ФОПи не здатні навіть захистити власний бізнес.
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16.12.2020 09:07
+38
Протест ФОПів: мітингувальники провели ніч на Майдані, був конфлікт із поліцією під час спроби встановити генератор - Цензор.НЕТ 2777
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16.12.2020 09:20
+36
Протест ФОПів: мітингувальники провели ніч на Майдані, був конфлікт із поліцією під час спроби встановити генератор - Цензор.НЕТ 8688
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16.12.2020 09:12
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Страница 3 из 3
"а от чи зроблять дебіли висновки"
так отож. а коли так, то навіщо ті п'ять років.
лікування одне: ніяких загравань з малоросами та колаборантами, ніяких "час все зробить сам" - жорстке та безапеляційне повернення Україні українського, всього того, що століттями вичавлювалось звідси московітами - української мови, культури, історії, ідентичності.
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16.12.2020 10:16 Ответить
Старый анекдот по этому поводу. В Лондоне написали объявление что в Гайд парке состоится выставка ослов, собралось много людей, посмотрели друг на друга и разошлись. Только пом до них дошло.
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16.12.2020 10:02 Ответить
Эти страдальцы точно так же на евробляхеров гамно тоннами лили. Им сребреники отрабатывать надо.
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16.12.2020 10:03 Ответить
вони відсотків на 90 і є ті самі євробляхєри.
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16.12.2020 10:04 Ответить
Возможно. Время покажет.
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16.12.2020 10:17 Ответить
На майданы у бедных ФОПов средства нашлись
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16.12.2020 10:20 Ответить
Ну вы тоже похоже не из блокадного ленинграда.
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16.12.2020 10:23 Ответить
Я пенсионер с ниже средней пенсией
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16.12.2020 22:06 Ответить
кожна велика справа, починається з маленького, цім йолопам у раді і кабміні не зрозуміло,що зупинка кафешно -столовского і торговля крамом припиняється то по ланцюгу зупиняться логістика, виготовлення полуфабрикатів , продовольчого сектора , маркетингових послуг і вже розмова йде не за 200 тис пригноблених карантином і обмеженнями а про мільйон ФОПів, чи вони дурня знову клеють прикриваючись карантином
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16.12.2020 10:25 Ответить
З чого ти взяв, шо їм не зрозуміло? Це ж прості речі.
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16.12.2020 10:27 Ответить
За 14 дней карантину с 8 января, когда практически нет посетителей в торговых центрах и кафе - бастовать фопап считаю аморально. Больницы переполнены ковидными больными,, медиков не хватает, что б оказывать необходимую медецинскую помощь, ежедневно умирают сотни украинцев, когда санитарки судна выносят за 5000 грн, то ФОПЫ, что б в передпраздничные дни максимально заработать, решили выйти на протест. Красиво вышли с одинаковыми флагами и палатками. Какая у них идея - колапс медецины ? Так у некоторых больницах он уже наступил. ПОЗОР!
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16.12.2020 10:31 Ответить
бачте в чому справа, те, що наразі є "владою" не має й не мало реального, дієвого плану дій ані щодо запобігання розповсюдження пандемії ані щодо збереження медичної системи та економіки.
подивіться що вони робили й роблять:

- абсолютно необґрунтовані заборони під час весняного локдауну (парки, стадіони), які, як вони самі визнали, були непотрібні;
- максимальне зняття обмежень вже влітку (при цьому весь цей період нічого не робилося для системи охорони здоров'я);
- бездумне витрачання грошей, акумульованих на боротьбу з ковід, на дороги, авакова та т.інш., що ніяк не сприяє подоланню пандемії (і знову ж таки - не закуповувалися апарати ШВЛ, кисень, тести й інше медичне обладнання);
- на тлі збільшення кількості хворих вони гралися із зонуванням, карантинами вихідного дня замість того, аби ввести жорсткі але адекватні та розумні обмеження;
- наразі ситуація погіршилась але вони не вводять локдаун в грудні (даючи людям можливість святкувати, збиратися, розповсюджувати хворобу й все це просто через страх зеленського втратити рейтинги), а вже після свят, коли кількість хворих зросте в рази, обіцяють локдаун (а от саме внаслідок цього система охорони здоров'я просто ляже, як і економіка внаслідок дурної метушні "влади");
- ну й давайте не забудемо "велюри", "епіцентри" й нескінченні появи зеленського без маски на всіляких зустрічах з "електоратом".
тож, за всього вищесказаного, як мають діяти ті, хто несе найбільші збитки, якщо "влада" діє неадекватно та по-дурному?

вони цілком мають право на протест.
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16.12.2020 11:02 Ответить
й до речі, подивіться на ті дозволи, які вони пропонують в січневому локдауні:
- дозволяється робота громадського транспорту (який є в числі перших за ризиками розповсюдженні ковіду);
- дозволяється робота гірськолижних курортів (серйозно? чи не тому, що, наприклад, "Буковель" частково належить коломойському?).
отакий то вибірковий й дурнуватий локдаун вони вигадали.
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16.12.2020 11:11 Ответить
Мене цiкавить тiльки один момент...Чому на мiтингу фопiв лунала "Пливе кача"...
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16.12.2020 10:40 Ответить
плейлист
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16.12.2020 10:54 Ответить
Я так і не зрозумів, шо ФОПи вимагають, ось конкретно, які у них вимоги???
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16.12.2020 10:43 Ответить
Перше що почув ..*Геть карантин .а особливо з 8 січня .*
А далі по списку *зажопівців * .
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16.12.2020 10:47 Ответить
Шумим, братцы, шумим, а воз и ныне там.
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16.12.2020 10:48 Ответить
З якої радості втулили канал підара? ПЗДЖників поналазило як мух на лайно.
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16.12.2020 11:21 Ответить
Фопап дали максимально заработать в предпраздничные дни, неужели трудно сделать для себя отпуск на 14 дней с 8 января. Решили перед новым годом самостоятельно себе устроить локдаун на майдане. Случайно, не бессрочный?
Интересно, если б проверить ( например с камер наблюдений на улицах) сколько в ноябре фактически работало в дни карантина выходного дня, а теперь подали заяву на 8 тыс. грн. В нас маленький городок и большинство кафе работало.
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16.12.2020 11:26 Ответить
якихось перспектив у цього майданчика я не бачу. протест ще не визрів. касові апарати це не те за що повстане країна. але і заперечувати користь нинішніх протестів не стану. це крок до необхідних всім нам зрушень. охочих знову використати людський гнів хоч відбавляй. черга вже стоїть. мародерів всіх забарвлень, але однієї суті. пс нинішня влада виявилась нічим не краща, але й не гірша за попередню. трохи змінились лише рила в телевізорі. ми всі в розгубленості. ніхто не бачить тієї стежки киди потрібно йти.
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16.12.2020 11:33 Ответить
При якуневиче сначала был как раз налоговый майдан...потом- афганско- чернобыльский. После- пенсионный. Вспоминайте. А уж потом и всеобщий Майдан.
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16.12.2020 11:52 Ответить
тільки худобу рахують головами ! тож для каналу наш там бунтує худоба !
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16.12.2020 12:09 Ответить
Куратором організації Фопів став 46-річний уродженець Львівщини Сергій Доротич.
Чим займався Доротич. Із 2007 року у Верховній Раді шостого скликання він був помічником нардепів Івана Деньковича, Уляни Мостіпан й Андрія Шевченка від «Блоку Юлії Тимошенко». Також був головним консультантом Секретаріату Президента України при Вікторові Ющенку, за його ж президентства працював у Державному комітеті України з питань технічного регулювання та споживчої політики, у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України.
За Віктора Януковича Доротич працював у Міністерстві фінансів України. Крім цього, був заступником голови Київської обласної ради за Володимира Майбоженка. Був виконувачем обов'язків голови правління ПрАТ «Укрпрофтур» - це приватне товариство, створене в 1991 році. До його статутного фонду увійшли всі туристичні господарства, санаторії, готелі, які в Радянському Союзі підпорядковувались Українській республіканській раді з туризму та екскурсій. Водночас Доротич обіймав керівні посади у компаніях, які займаються орендою майна.Підтримали протест ФОПів також представники Руху опору капітуляції, Національного корпусу.
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16.12.2020 12:32 Ответить
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