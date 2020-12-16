В новом уголовном кодексе будут три вида наказаний: штраф, лишение свободы и пожизненное, - "слуга народа" Фрис

Сейчас многие ученые работают над Кодексом об уголовных проступках и новым Уголовным кодексом. В новом кодексе будут только 3 вида наказаний.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Игорь Фрис.

"Будет штраф, будет лишение свободы и пожизненное лишение свободы. А все остальное - это будут проступки, штрафы, условно говоря, запрет на занятие определенными видами деятельности, ограничение свободы. Это все будет в уголовных проступках. Это будет такая фундаментальная смена уголовного законодательства, либерализация уголовного законодательства. Принцип таков: за экономические преступления человек должен получать удар по кошельку. Экономические преступления должны быть невыгодны экономически", - рассказал парламентарий.

По словам Фриса, такая логика сейчас существует во всем цивилизованном мире.

"Поэтому мы и сделали то, что хотел Конституционный Суд и требовала общественность: оставили все же уголовную ответственность. Потому что это преступление из одной части и уголовный проступок - с другой. Сделана определенная градация: отныне размер штрафа зависит от стоимости тех активов, которые были заведомо ложно указаны в декларации. Здесь, кстати, возникает еще дополнительный вопрос, о котором почему-то никто не говорит, но он, по моему мнению, так же есть где-то там в основе этой проблемы. У нас же субъектом декларирования является определенное лицо. Но есть еще связанные лица, так называемые третьи лица. За информацию, предоставленную ими, субъект декларирования так же несет ответственность", - отметил Фрис.

"Простая банальная история: папа, с которым ты проживаешь, который является членом твоей семьи, связанным лицом - не сказал тебе о гараже, который ему принадлежит. И ты его не вписал в декларацию. Почему папа не сказал? Забыл, просто тебя проигнорировал. Или у тебя с ним плохие отношения, и он захотел тебе сделать каку ... Варианты могут быть разные, а результат - один: у тебя уже есть уголовная ответственность. Или админка в определенной части, или криминал - если вина в форме умысла. То есть лицо заведомо должно совершить такое действие, направленное на нарушение законодательства. Если же это нарушение происходит в результате действия третьих лиц, а мы криминализуем эту деятельность для субъекта ... Неправильно это, мне так кажется", - объяснил нардеп.

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