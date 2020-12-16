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уголовная ответственность (440) уголовный кодекс (220) Фрис Игорь (8)

В новом уголовном кодексе будут три вида наказаний: штраф, лишение свободы и пожизненное, - "слуга народа" Фрис

В новом уголовном кодексе будут три вида наказаний: штраф, лишение свободы и пожизненное, -

Сейчас многие ученые работают над Кодексом об уголовных проступках и новым Уголовным кодексом. В новом кодексе будут только 3 вида наказаний.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Игорь Фрис.

"Будет штраф, будет лишение свободы и пожизненное лишение свободы. А все остальное - это будут проступки, штрафы, условно говоря, запрет на занятие определенными видами деятельности, ограничение свободы. Это все будет в уголовных проступках. Это будет такая фундаментальная смена уголовного законодательства, либерализация уголовного законодательства. Принцип таков: за экономические преступления человек должен получать удар по кошельку. Экономические преступления должны быть невыгодны экономически", - рассказал парламентарий.

По словам Фриса, такая логика сейчас существует во всем цивилизованном мире.

"Поэтому мы и сделали то, что хотел Конституционный Суд и требовала общественность: оставили все же уголовную ответственность. Потому что это преступление из одной части и уголовный проступок - с другой. Сделана определенная градация: отныне размер штрафа зависит от стоимости тех активов, которые были заведомо ложно указаны в декларации. Здесь, кстати, возникает еще дополнительный вопрос, о котором почему-то никто не говорит, но он, по моему мнению, так же есть где-то там в основе этой проблемы. У нас же субъектом декларирования является определенное лицо. Но есть еще связанные лица, так называемые третьи лица. За информацию, предоставленную ими, субъект декларирования так же несет ответственность", - отметил Фрис.

"Простая банальная история: папа, с которым ты проживаешь, который является членом твоей семьи, связанным лицом - не сказал тебе о гараже, который ему принадлежит. И ты его не вписал в декларацию. Почему папа не сказал? Забыл, просто тебя проигнорировал. Или у тебя с ним плохие отношения, и он захотел тебе сделать каку ... Варианты могут быть разные, а результат - один: у тебя уже есть уголовная ответственность. Или админка в определенной части, или криминал - если вина в форме умысла. То есть лицо заведомо должно совершить такое действие, направленное на нарушение законодательства. Если же это нарушение происходит в результате действия третьих лиц, а мы криминализуем эту деятельность для субъекта ... Неправильно это, мне так кажется", - объяснил нардеп.

Полный текст интервью со "слугой народа" Игорем Фрисом читайте здесь.

Также читайте: Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно, - "слуга народа" Кравчук

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Топ комментарии
+9
Ага.. опять нам Андрей "тупой собачий рот" Портнов напишет каличный УК, а наша судебная система будет стимулировать безнаказанностью преступников и рецедевистов на совершение новых преступлений..
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16.12.2020 09:31
+8
смешно...
как будто под себя пишут....
украл миллиард - заплати штраф миллион и даже как будто ничего и не было... маладец... давай ешшо!
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16.12.2020 09:31
+4
сейчас многие ученые работают над Кодексом об уголовныхИсточник: https://censor.net/ru/n3237190

Многие учёные - это Портнов с мертветчуком ?!?😀
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16.12.2020 09:40
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якщо воно буде в клітці, щоб всі бажаючі могли в нього щось кинути чи ще якось паплюжити, то буде досить і одного.
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16.12.2020 10:26 Ответить
я собі уявляю. Після того, що ці зелені дебіли зробили із відповідальність за керування ТЗ у стані сп'яніння, то новий ККУ буде "шедевром"... А якщо до нього додати КПК "Портнова" то настане золота ера для злодіїв.
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16.12.2020 09:28 Ответить
глупости.
В цивилизованном мире намного больше видов наказаний.
В частности, за статьи Сепаратизм и Госизмена необходимо ввести ущемление гражданских прав - право избирать и быть избранным в органы власти
есть еще такие виды наказания, как общественные работы, причем по решению судьи это могут быть работы с инвалидами (если хулиган обидел словом или делом человека с инвалидностью), в детских домах, за нежелание носить маску - работа санитаром в терапии с больными ковидом, и т.д.
Есть такой вид наказания как жизнь в закрытых поселениях (это не колония - там более легкие виды ограничений),
и многие другие.
узколобая зелень...
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16.12.2020 10:46 Ответить
Саме так. Не усі можуть заплатити штраф і не усі заслуговують на позбавлення волі. Ліквідовуючи проміжкові покарання, вони не лишають вибору.
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16.12.2020 11:35 Ответить
Ага.. опять нам Андрей "тупой собачий рот" Портнов напишет каличный УК, а наша судебная система будет стимулировать безнаказанностью преступников и рецедевистов на совершение новых преступлений..
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16.12.2020 09:31 Ответить
смешно...
как будто под себя пишут....
украл миллиард - заплати штраф миллион и даже как будто ничего и не было... маладец... давай ешшо!
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16.12.2020 09:31 Ответить
Гроші ^еліти^ не займай, то святе. Вкрав на поїсти (втратив роботу, та інше) сядь років на 5. Вкрав багато - поділися, та продовжуй, у гіршому випадку на іншому місці ^роботи^(
Закони тільки для бидла. Бидлом є 90% населення.
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16.12.2020 09:39 Ответить
До написаного: Раніше судимий лучанин, який вкрав коробку цукерок «Raffaello» у магазині, потрапив за ґрати на чотири роки. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть місцеві ЗМІ. Так, 20 квітня минулого року раніше судимий лучанин відкрито викрав цукерки «Raffaello» з магазину «Сім23» на вулиці Рівненській, 105. Сума завданих збитків - 78 гривень 90 копійок. У суді обвинувачений своєї вини не визнав. Він вказав, що дійсно скоїв крадіжку, але не погодився з кваліфікацією справи (грабіж), зазначивши, що цукерки він викрав таємно, ніхто навздогін йому не кричав та не гнався за ним.
Проте докази підтвердили, зокрема покази свідків, що злочинець скоїв саме грабіж, а не крадіжку.
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16.12.2020 09:47 Ответить
Слуги народа под снбя Уголовный кодекс разрабатывают. Руководитель грппы разработки - Портнов.
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16.12.2020 09:33 Ответить
сейчас многие ученые работают над Кодексом об уголовныхИсточник: https://censor.net/ru/n3237190

Многие учёные - это Портнов с мертветчуком ?!?😀
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16.12.2020 09:40 Ответить
"Принцип таков: за экономические преступления человек должен получать удар по кошельку."

ОТМЕНА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ЗА ВОРОВСТВО В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ.


мудрый нарид должен батрачить на прочие народы - потому что БЫДЛО.
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16.12.2020 09:47 Ответить
Каждое утверждение в статье - это полный бред, не имеющий никакого отношения к реальной борьбе с коррупцией.

Особенно повесели пример с гаражом папы. Вот оказывается в чем суть проблемы: "гаражик забыл указать". Не десятки квартир, не офшорки, не счета в Швейцарии, не путешествия на десяки тысяч $, не элитный автопарк, а ... гаражик!
Мм, да ... Пчелы против меда не бывают.
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16.12.2020 10:18 Ответить
Винесіть статті в тих частинах, що відноситься до проступків в окремий розділ і досить. Бо під переписуванням КК, насправді ховається більша проблема, переписують під себе, щоб потім не сидіти
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16.12.2020 10:28 Ответить
Давайте уволнять клоуна - при нём олигархи творят, что хотят.
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16.12.2020 10:34 Ответить
Я так понял, всё остальное - это проступки, будут исключительно для депутатов и госслужащих применяться.
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16.12.2020 11:57 Ответить
Я так понял, всё остальное - это проступки, будут исключительно для депутатов и госслужащих применяться.
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16.12.2020 11:59 Ответить
Ти,мавпа,думаєш що щось розумне розповідаєш?Сміється ж останній.
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16.12.2020 12:06 Ответить
Вкрав велосипед- спіймали- відсидів - вийшов - купив Мерс.
Де взяв гроші - продав велосипед, а за велосипед вже відсидів!!!!!!!!!
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16.12.2020 14:07 Ответить
 
 