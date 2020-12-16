В новом уголовном кодексе будут три вида наказаний: штраф, лишение свободы и пожизненное, - "слуга народа" Фрис
Сейчас многие ученые работают над Кодексом об уголовных проступках и новым Уголовным кодексом. В новом кодексе будут только 3 вида наказаний.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Игорь Фрис.
"Будет штраф, будет лишение свободы и пожизненное лишение свободы. А все остальное - это будут проступки, штрафы, условно говоря, запрет на занятие определенными видами деятельности, ограничение свободы. Это все будет в уголовных проступках. Это будет такая фундаментальная смена уголовного законодательства, либерализация уголовного законодательства. Принцип таков: за экономические преступления человек должен получать удар по кошельку. Экономические преступления должны быть невыгодны экономически", - рассказал парламентарий.
По словам Фриса, такая логика сейчас существует во всем цивилизованном мире.
"Поэтому мы и сделали то, что хотел Конституционный Суд и требовала общественность: оставили все же уголовную ответственность. Потому что это преступление из одной части и уголовный проступок - с другой. Сделана определенная градация: отныне размер штрафа зависит от стоимости тех активов, которые были заведомо ложно указаны в декларации. Здесь, кстати, возникает еще дополнительный вопрос, о котором почему-то никто не говорит, но он, по моему мнению, так же есть где-то там в основе этой проблемы. У нас же субъектом декларирования является определенное лицо. Но есть еще связанные лица, так называемые третьи лица. За информацию, предоставленную ими, субъект декларирования так же несет ответственность", - отметил Фрис.
"Простая банальная история: папа, с которым ты проживаешь, который является членом твоей семьи, связанным лицом - не сказал тебе о гараже, который ему принадлежит. И ты его не вписал в декларацию. Почему папа не сказал? Забыл, просто тебя проигнорировал. Или у тебя с ним плохие отношения, и он захотел тебе сделать каку ... Варианты могут быть разные, а результат - один: у тебя уже есть уголовная ответственность. Или админка в определенной части, или криминал - если вина в форме умысла. То есть лицо заведомо должно совершить такое действие, направленное на нарушение законодательства. Если же это нарушение происходит в результате действия третьих лиц, а мы криминализуем эту деятельность для субъекта ... Неправильно это, мне так кажется", - объяснил нардеп.
Полный текст интервью со "слугой народа" Игорем Фрисом читайте здесь.
Пожалуйста, подождите...
В цивилизованном мире намного больше видов наказаний.
В частности, за статьи Сепаратизм и Госизмена необходимо ввести ущемление гражданских прав - право избирать и быть избранным в органы власти
есть еще такие виды наказания, как общественные работы, причем по решению судьи это могут быть работы с инвалидами (если хулиган обидел словом или делом человека с инвалидностью), в детских домах, за нежелание носить маску - работа санитаром в терапии с больными ковидом, и т.д.
Есть такой вид наказания как жизнь в закрытых поселениях (это не колония - там более легкие виды ограничений),
и многие другие.
узколобая зелень...
как будто под себя пишут....
украл миллиард - заплати штраф миллион и даже как будто ничего и не было... маладец... давай ешшо!
Закони тільки для бидла. Бидлом є 90% населення.
Проте докази підтвердили, зокрема покази свідків, що злочинець скоїв саме грабіж, а не крадіжку.
Многие учёные - это Портнов с мертветчуком ?!?😀
ОТМЕНА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ЗА ВОРОВСТВО В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ.
мудрый нарид должен батрачить на прочие народы - потому что БЫДЛО.
Особенно повесели пример с гаражом папы. Вот оказывается в чем суть проблемы: "гаражик забыл указать". Не десятки квартир, не офшорки, не счета в Швейцарии, не путешествия на десяки тысяч $, не элитный автопарк, а ... гаражик!
Мм, да ... Пчелы против меда не бывают.
Де взяв гроші - продав велосипед, а за велосипед вже відсидів!!!!!!!!!