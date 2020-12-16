Синоптики предупредили о снеге с дождем, гололедице и тумане: видимость 200-500 метров, уровень опасности - желтый

В Украине в среду ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По информации УкрГидрометцентра, 16 декабря в западных, северных, центральных и Одесской областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по г.. Киеву и Киевской области 16 декабря ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности желтый).

В ГСЧС предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Вместе с тем, в "Укравтодоре" сообщают, что по состоянию на 6 утра 16.12.2020 р. снег умеренной интенсивности выпадает в Луганской области, где за ночное время суток выпало до 15 см снега, также небольшой снег в Сумской и Харьковской областях (1-2 см в почве). В большинстве западных, центральных, Киевской и Одесской областях туманы. Температура воздуха -1 + 1 ° С, на Луганщине до -5 °С.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Луганской области заснеженное, в Днепропетровской местами гололедица.

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На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -3 + 1 ° С. Состояние покрытие местами мокрое.

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и т.п., в областях с осадками - снегоочистительные работы.

Проезд по всем участками дорог государственного значения обеспечен.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 342 единицы техники и 459 рабочих.

Такжке сообщается, что по данным синоптиков 16 декабря в восточных областях снег с дождем, гололед, на остальной территории туманы, видимость 200-500 м. Температура воздуха в течение суток -3 + 2 ° С, на юге и западе 1-6 ° тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.