Расследования Гаагского суда по Украине может начаться в течение 1-2 лет, - Мамедов
В Офисе Генерального прокурора ожидают, что начало расследования Международного уголовного суда в Гааге по Украине может затянуться. Расследование может начаться в течение 1-2 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, на сроки расследования влияет фактор пандемии.
"Международный уголовный суд также вынужден переформатировать свою работу в связи с пандемией COVID-19, что тоже влияет на сроки рассмотрения отдельных вопросов. В общем, будем надеяться, что все процессы займут до года", - сказал Мамедов.
Он также считает "критически важным" наконец-то ратифицировать Римский статут в украинском парламенте. Это позволит ускорить расследование, улучшит сотрудничество с МУС и даст украинским властям еще ряд дополнительных инструментов для влияния на международное правосудие.
Также считает, что процесс расследования скорее всего затянется и юрист-международник, бывший уполномоченный Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Борис Бабин.
"Учитывая то, что только сейчас, в декабре 2020 года, они официально заявили о том, что начнут производство, вряд ли через трое суток они побегут со всеми материалами к судьям. Еще 1-2 года они будут определяться с составами преступлений и подавать это на рассмотрение судебных палат", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
.У меня к вам один ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОСС ..
Почему ваш ************* спец приказом 2 года назад - 3АПРЕТИЛ ЧИНОВНИКАМ первого ранга , ВОЕННООБЯЗАНЫМ ВС , ФСБ и ПОЛИЦЫИ - -ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ ??!. ..
БОИТЬСЯ , ЧТО РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ СБЕГУТ ??!.. https://uploads.disquscdn.com/images/10ec26932afdaecb0c25cc7428ddd910295ead910b21a50885f8f881508ddf27.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/90dd44d9306383247e0e2bff208ed3ee22481306526c67420186f58457bdef1e.jpg ...
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Неприємна правда в тому, що Україна у 2014-2015 роках програла війну, і саме тому, що у справу втрутилися регулярні російські війська. Про це в ефірі ток-шоу "Політклуб з Віталієм Портниковим" на "5 каналі" заявив автор програми.
"Українська армія нездатна була протистояти реальній російській агресії. Не агресії диверсантів, якихось там Стрєлкових чи найманців, а реально псковським десантникам, які готуються для всього цього, а потім наші колеги знаходять їхні могили у Пскові. А іх там нєт. Але вони там є. Це регулярна армія, досить сильна і одна з найкращих армій світу. І ніхто не збирається з нею воювати, якщо вона сама іде, як ми бачили це по Кавказу. От захотіли росіяни зайти в Карабах. Можна паради в Баку проводити, Ердоган буде на трибуні стояти, про перемоги говорити, але російські війська перебувають у Карабасі. І ніяка Туреччина їх не зупинила. І не зупинить", - розповів Віталій Портников.
Він заявив, що про це треба говорити з населенням України, що ми з усіх сил - дипломатичних і військових - зупиняємо цю агресію, і що ця окупація може тривати десятки років, якщо не зміниться сама Росія.
"Чи це означає, що це кінець, якщо ми окуповану територію огородимо? Ні, ми маємо говорити нашим громадянам чесно. Це може бути не все. Чи можливі подальші втрати територій? Можливі. Чи може Україна захистити всі свої території? Невідомо. Це залежить від нас з вами. Ці політичні результати, які ми бачимо на південному сході чи сході, говорять про те, що там є потенційні можливості для того, щоб Україна втрачала ще території, включно з виходом до моря. І це теж треба людям казати", - сказав журналіст.
За його словами, якщо люди не житимуть у цій реальності, то в Україні буде не дві "народні республіки", а п'ять чи шість.
"Це те, чого Росія прагне - або забрати нас цілком, або нас знищити", - підсумував Віталій Портников.
https://www.5.ua/polityka/rosiia-prahne-zabraty-ukrainu-tsilkom-abo-znyshchyty-portnykov-231723.html
А раз ми визнали його юрисдикцію, то судити будуть саме Україну і вимагати видачі саме українців.
Прокурор з якогось кримінального африканського бантустана. Х-ло його вже 100% купив.
"«есть разумные основания полагать, что в Украине совершен широкий спектр деяний, представляющих собой преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда, такие как военные преступления и преступления против человечности». Речь идет о преступлениях, «предположительно совершенных всеми сторонами конфликта»."