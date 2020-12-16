Расследования Гаагского суда по Украине может начаться в течение 1-2 лет, - Мамедов

В Офисе Генерального прокурора ожидают, что начало расследования Международного уголовного суда в Гааге по Украине может затянуться. Расследование может начаться в течение 1-2 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, на сроки расследования влияет фактор пандемии.

"Международный уголовный суд также вынужден переформатировать свою работу в связи с пандемией COVID-19, что тоже влияет на сроки рассмотрения отдельных вопросов. В общем, будем надеяться, что все процессы займут до года", - сказал Мамедов.

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Он также считает "критически важным" наконец-то ратифицировать Римский статут в украинском парламенте. Это позволит ускорить расследование, улучшит сотрудничество с МУС и даст украинским властям еще ряд дополнительных инструментов для влияния на международное правосудие.

Также считает, что процесс расследования скорее всего затянется и юрист-международник, бывший уполномоченный Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Борис Бабин.

"Учитывая то, что только сейчас, в декабре 2020 года, они официально заявили о том, что начнут производство, вряд ли через трое суток они побегут со всеми материалами к судьям. Еще 1-2 года они будут определяться с составами преступлений и подавать это на рассмотрение судебных палат", - отметил он.