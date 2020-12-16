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"Дія" за двое суток приняла 133,9 тыс. заявок ФЛП и наемных работников на получение 8 тыс. грн помощи, - Федоров

Портал "Дія" получил 133,874 тыс. заявок на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В целом на 7:00 среды - 133 874 успешные заявки. Без очередей, справок, чисто авторизация и пару кликов. Мне кажется, это лучшая подобная услуга в мире", - написал он в своем Телеграм-канале.

По статистике получения заявок через мобильное приложение "Дія" было подано 108 545 тыс. и через портал - 25 329 тыс.

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Наемные сотрудники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 по 31 декабря на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение в разделе "Услуги". Средства будут автоматически начислены на личный гривневый счет после проверки данных.

Дія за двое суток приняла 133,9 тыс. заявок ФЛП и наемных работников на получение 8 тыс. грн помощи, - Федоров 01
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Топ комментарии
+3
ФОПы митингуют но заявочки о компенсации отправлять не забывают.))
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16.12.2020 10:01
+2
Заявки то подали, только выплачивать неизвестно когда будут, и будут ли вообще, может разводняк.
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16.12.2020 10:11
+2
Так и есть, ведь целью протестов всегда является улучшение уровня жизни, потому отказ от денег выглядит крайне глупо.
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16.12.2020 10:14
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ФОПы митингуют но заявочки о компенсации отправлять не забывают.))
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16.12.2020 10:01 Ответить
Так и есть, ведь целью протестов всегда является улучшение уровня жизни, потому отказ от денег выглядит крайне глупо.
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16.12.2020 10:14 Ответить
УРА! Есть первый миллиард
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16.12.2020 10:03 Ответить
прилетел тут волшебник
у зельоном вертольоте
и бесплатно подкинул деньжат
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16.12.2020 10:09 Ответить
В других странах волшебники не раз уже пролетали)
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16.12.2020 10:17 Ответить
Заявки то подали, только выплачивать неизвестно когда будут, и будут ли вообще, может разводняк.
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16.12.2020 10:11 Ответить
Шара наше усё!
В нормальных странах бизнес поддерживают, чтобы не закрылся а не тыкают подачи. Сильно поможет 8К гривен не помереть от голода? На месяц хватит, а дальше что? Совок...
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16.12.2020 10:21 Ответить
Спасибо, что хоть что то, могли вообще ничего не дать.
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16.12.2020 10:23 Ответить
Вот именно, "дать". А надо не "дать" и "забрать", а "дать заработать" и "работать".
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16.12.2020 10:29 Ответить
Эти 8 тысяч не на еду, а на покрытие налогов. Как раз хватит налог заплатить.
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16.12.2020 10:57 Ответить
А не проще ФОПам налоги простить, чем вот это шоу с баблом устраивать?
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16.12.2020 12:29 Ответить
Мне на неделю не хватит, пусть засунут свои 8000 в себе в жопу
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16.12.2020 13:40 Ответить
Еще миллиард гривен из казны...
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16.12.2020 10:45 Ответить
а как же не барыги и не фопы- ложись и помирай с мивиной
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16.12.2020 12:45 Ответить
 
 