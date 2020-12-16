ОБСЕ зафиксировала 21 нарушение перемирия на Донбассе, 20 из них вблизи Попасной
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 21 нарушение перемирия на Донбассе. В Донецкой области обстрелов не было.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, в Луганской области Миссия зафиксировала 21 нарушение режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), 20 из которых произошли в районе к юговостоку от Попасной.
За предыдущие сутки в этой области было зафиксировано 1 такое нарушение, а именно взрыв неопределенного происхождения в этом же районе.
Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июня зафиксировали уже 3 683 нарушения режима прекращения огня.
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Тепер аналогічна операція в Україні. Недарма він кричав :"..зробимо їх разом..." їх це українців які захотіли волі, Европи.......
73% ДЛБ ви зробили це разом.
Тепер аналогічна операція в Україні. Недарма він кричав :"..зробимо їх разом..." їх це українців які захотіли волі, Европи.......
73% ДЛБ ви зробили це разом.