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ОБСЕ зафиксировала 21 нарушение перемирия на Донбассе, 20 из них вблизи Попасной

ОБСЕ зафиксировала 21 нарушение перемирия на Донбассе, 20 из них вблизи Попасной

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 21 нарушение перемирия на Донбассе. В Донецкой области обстрелов не было.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, в Луганской области Миссия зафиксировала 21 нарушение режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), 20 из которых произошли в районе к юговостоку от Попасной.

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За предыдущие сутки в этой области было зафиксировано 1 такое нарушение, а именно взрыв неопределенного происхождения в этом же районе.

Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июня зафиксировали уже 3 683 нарушения режима прекращения огня.

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ОБСЄ зафіксувала 21 порушення перемир'я на Донбасі, 20 з них поблизу Попасної - Цензор.НЕТ 2687
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16.12.2020 10:28 Ответить
21 бомбежка, а ермак приказывает зельцу отводить войска. Интересно, когда парашные фашисты займут Киев, они повесят зельца на Майдане?
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16.12.2020 10:35 Ответить
Єрмак підкорив Сибір!!!!!!! це була військово-політична операція Московської орди.
Тепер аналогічна операція в Україні. Недарма він кричав :"..зробимо їх разом..." їх це українців які захотіли волі, Европи.......

73% ДЛБ ви зробили це разом.
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16.12.2020 13:54 Ответить
Єрмак підкорив Сибір!!!!!!! це була військово-політична операція Московської орди.
Тепер аналогічна операція в Україні. Недарма він кричав :"..зробимо їх разом..." їх це українців які захотіли волі, Европи.......

73% ДЛБ ви зробили це разом.
показать весь комментарий
16.12.2020 13:57 Ответить
 
 