ОБСЕ зафиксировала 21 нарушение перемирия на Донбассе, 20 из них вблизи Попасной

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 21 нарушение перемирия на Донбассе. В Донецкой области обстрелов не было.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, в Луганской области Миссия зафиксировала 21 нарушение режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), 20 из которых произошли в районе к юговостоку от Попасной.

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За предыдущие сутки в этой области было зафиксировано 1 такое нарушение, а именно взрыв неопределенного происхождения в этом же районе.

Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июня зафиксировали уже 3 683 нарушения режима прекращения огня.