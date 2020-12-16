Менее половины нардепов готовы поддержать свободный оборот оружия в Украине, - "слуга народа" Фрис

В Раде готовят революционный законопроект, который позволит гражданам иметь, покупать, использовать, хранить, транспортировать, принимать в наследство, продавать короткоствольное нарезное оружие: пистолеты и револьверы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Игорь Фрис.

"Но в то же время меня обвинили (прежде Украинская ассоциация владельцев оружия), что я не смог отстоять вопрос свободного ношения оружия. Для них это было основным. Многочисленных доводов во время многочасовых дискуссий - мол, друзья, поймите, у нас сейчас нет большой поддержки в вопросе свободного обращения оружия - не услышали. Половина Верховной Рады, возможно, и меньше, готова его поддержать. Нам надо проводить информационную кампанию, убеждать коллег, что это необходимо. Что время пришло - и надо урегулировать этот вопрос. Преступники всегда имеют оружие. Оружия не имеют законопослушные граждане. Настаивали: нет, нам надо ношение. А иногда нам надо ношение с глушителями. Они подали альтернативный нашему законопроект, где это все разрешено", - рассказал парламентарий.

В то же время, по словам Фриса, сейчас есть заключение Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека о том, что они поддерживают законопроект с некоторыми своими замечаниями.

"Легализации оружия в законопроекте нет. В первом проекте была идея о добровольной сдаче этого оружия, идентификации, проверке. Я думаю, что это будет так же предметом рассмотрения ко второму чтению. На старте, как по мне, это будет воспринято неоднозначно", - отметил Фрис.

Кроме того, по словам парламентария, Министерство внутренних дел лишь частично поддержало законопроект.

"У всех одна претензия - никто не хочет терять право на власть. В этой ситуации Министерство теряет монопольный доступ к короткостволу и возможность награждения ним", - добавил Фрис.

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