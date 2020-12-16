Менее половины нардепов готовы поддержать свободный оборот оружия в Украине, - "слуга народа" Фрис
В Раде готовят революционный законопроект, который позволит гражданам иметь, покупать, использовать, хранить, транспортировать, принимать в наследство, продавать короткоствольное нарезное оружие: пистолеты и револьверы.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Игорь Фрис.
"Но в то же время меня обвинили (прежде Украинская ассоциация владельцев оружия), что я не смог отстоять вопрос свободного ношения оружия. Для них это было основным. Многочисленных доводов во время многочасовых дискуссий - мол, друзья, поймите, у нас сейчас нет большой поддержки в вопросе свободного обращения оружия - не услышали. Половина Верховной Рады, возможно, и меньше, готова его поддержать. Нам надо проводить информационную кампанию, убеждать коллег, что это необходимо. Что время пришло - и надо урегулировать этот вопрос. Преступники всегда имеют оружие. Оружия не имеют законопослушные граждане. Настаивали: нет, нам надо ношение. А иногда нам надо ношение с глушителями. Они подали альтернативный нашему законопроект, где это все разрешено", - рассказал парламентарий.
В то же время, по словам Фриса, сейчас есть заключение Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека о том, что они поддерживают законопроект с некоторыми своими замечаниями.
"Легализации оружия в законопроекте нет. В первом проекте была идея о добровольной сдаче этого оружия, идентификации, проверке. Я думаю, что это будет так же предметом рассмотрения ко второму чтению. На старте, как по мне, это будет воспринято неоднозначно", - отметил Фрис.
Кроме того, по словам парламентария, Министерство внутренних дел лишь частично поддержало законопроект.
"У всех одна претензия - никто не хочет терять право на власть. В этой ситуации Министерство теряет монопольный доступ к короткостволу и возможность награждения ним", - добавил Фрис.
Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Игорем Фрисом читайте здесь.
Пожалуйста, подождите...
ніхто не буде з вами проводити роз'яснювальні бесіди, найменьший натяк, що у вас є зброя і вас застрілять на місці!
буде у пересічного громадянина пістолет, влада буде озброєна автоматом... буде у пересічного автомат - влада буде озброєна кулеметом... це аксіома! влада завжди буде озброєна краще!
єдина можливіть застосувати свій пістоль, якщо його тобі дозволять мати, це або застрілится, або, якщо твоя дитина його знайте - влаштувати терракт в школі
по этому не надо тут ляля про зедебилов, зевладу и прочее. при порохе как сидели те прокуроры и менты с сбушниками - так сидят и при этой владе. без особых перемен.
стрелять их будут единицы, потому как легальное оружие - каждый ствол, имеет свой неповторимый ,,отпечаток,, пули, как и ваши пальчики. стрельнул - сразу знают кто.
вы будете стрелять зная что при выстреле вы оставили свою подпись - ,.здесь был я,, ?
а пугать хомячков тут ненадо. гоните стадо не туда
як що ти зацепився за мітінги - добре, не на мітінги. хай просто будуть стріляти депутатів. і зе и по.
де в америці це відбувається массово?
пільчікі... це образно. ти як що вчив криміналістику (в чому я дуже сумніваюсь) це на нарізному стволі є сліди. про це я говорив. але тобі це не відомо - кріміналіст..
хєрню тут трешь. сиди ото під будинком і грай у доміно с дідами. рєплікі воно тут кідає, жене бидло хто зна куди.
Принимайте законы и разрешите людям защищать себя, свои семьи и своё имущество!!!!
Героям Слава !!! Слава Украине!!!
балбесы))) свободный оборот оружия у бандитов)
Это абсолютно разные вещи.
И их законопроект совершенно не решает вопроса необходимой самообороны.
Что касается короткостволов... Абсолютно не уверен, что будет желание купить. Будет лишняя штука евро, может и прикуплю в сейф. Абы було.
Есть такая штука как оружейная дисциплина. Это безусловные рефлексы, вбитые в подкорку мозга.
Стандартных 4 правила + не прикасаться в нетрезвом виде, да и вообще.
Приобретается не сразу.
Потому не понимаю тех, кто раньше оружие видел лишь в фильмах или контр-страйках, но очень хочет пистолет.
Ты, ламер, вначале отстреляй пару тысяч патронов из турецкой помпы, которая стоит копейки. А вот потом, когда оружие станет реальным продолжением тела, может быть, речь пойдет о КС. Если уже сам захочешь.
то опять очередная шляпа от рулевых страны. профанация реформ.
любой и так может купить оружие и иметь его дома. но стрелять ни-ни. смысл тогда его иметь и можно только стирать с него пыль?
капец дебилы если протолкнут очередную шляпу...
ти той закон читав? як що читав -давай розповідай.
є там самооборона? щоб легко завалити мальчіка в трусіках у себе у дврі, хаті і тобі нічого за це не буде?
є там носіння? щоб ходити в повсякденні зі зброєю?
можна як в америці постріляти на подвір'ї? за селом? а не тількі на трєльбіщах якій нема не то що в кожному селі, а навіть не у всякому районному місті?
як що нема цьго - то все це шляпа. очєрєдноє разрєшить так, что би нє повадно било...
ти раптом на з путіним в одній палаті сидів? як втік - розповідай...
бувай
образливо? де? що ти мені? міг сказати образливого? ну от де? ти щось забагато про себе думаєшь.
ти просто срав, я проходячи повз подивився на тебе... ну і що? ну срав, та й срав. твої проблеми...
це уяви як на вулиці ти йдеш, стоїть толпа і щось там *******. подивився - закон про зброю. кажу що закон щоб був гарним треба те і о те. як що нема - закон гамно. і пішов далі.
ти вибіг із толпи і мені щось в дупу ореш... ти читав? ти знаєшь?
та мені не треба знати, чи читати. як що там нема того що я сказав - закон гамно.
я прийшов показати таким як ти лемєнгам що треба щоб було в законі. так би мовити - направити стадо в потрібне русло.
а те що ти тут среш - то мені все одно... я таких як ти за своє життя бачив багато.
С такою роботою судів я вважаю дозволяти зброю НЕ МОЖНА.
СБУ-предатели на 80%.но их спецура воевала.
ЗСУ жоско воевали,хоть и сдавали не десятками,а единицы техники (но в одном инцинденте мне однополчане рассказывали шо не сдать-означало давить гражданскую вату.тогда мы небыли еще готовы).
ДВ воевали всем-от двустволок до трофейных соток.
мусара,да,90%-сдали оружие и за деньги возили вату на мирную Украину.
я даже ВВшников видел там.сидели в урале,не вылазили,боялись шо их правосеки кончат.)))
Вільний обіг зброї - це те що ми маємо наразі. Будь-який закон - це певні обмеження.
Законопроектом Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї від 06.11.2020 #4335, який зареєстрував Фріс, передбачена заборона цивільного обігу револьверів.
Законопроект Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї від 06.11.2020 #4335 не забороняє нагородження зброєю. Хто стане влазити у корупційну схему та платити дурні гроші за нагородження якщо буде можливість придбати КНЗ офіційно - то вже інша справа.