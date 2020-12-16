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ВР (27381) оружие (10031) легализация (162) Фрис Игорь (8)

Менее половины нардепов готовы поддержать свободный оборот оружия в Украине, - "слуга народа" Фрис

Менее половины нардепов готовы поддержать свободный оборот оружия в Украине, -

В Раде готовят революционный законопроект, который позволит гражданам иметь, покупать, использовать, хранить, транспортировать, принимать в наследство, продавать короткоствольное нарезное оружие: пистолеты и револьверы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Игорь Фрис.

"Но в то же время меня обвинили (прежде Украинская ассоциация владельцев оружия), что я не смог отстоять вопрос свободного ношения оружия. Для них это было основным. Многочисленных доводов во время многочасовых дискуссий - мол, друзья, поймите, у нас сейчас нет большой поддержки в вопросе свободного обращения оружия - не услышали. Половина Верховной Рады, возможно, и меньше, готова его поддержать. Нам надо проводить информационную кампанию, убеждать коллег, что это необходимо. Что время пришло - и надо урегулировать этот вопрос. Преступники всегда имеют оружие. Оружия не имеют законопослушные граждане. Настаивали: нет, нам надо ношение. А иногда нам надо ношение с глушителями. Они подали альтернативный нашему законопроект, где это все разрешено", - рассказал парламентарий.

В то же время, по словам Фриса, сейчас есть заключение Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека о том, что они поддерживают законопроект с некоторыми своими замечаниями.

"Легализации оружия в законопроекте нет. В первом проекте была идея о добровольной сдаче этого оружия, идентификации, проверке. Я думаю, что это будет так же предметом рассмотрения ко второму чтению. На старте, как по мне, это будет воспринято неоднозначно", - отметил Фрис.

Кроме того, по словам парламентария, Министерство внутренних дел лишь частично поддержало законопроект.

"У всех одна претензия - никто не хочет терять право на власть. В этой ситуации Министерство теряет монопольный доступ к короткостволу и возможность награждения ним", - добавил Фрис.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Игорем Фрисом читайте здесь.

Читайте: "Слуга народа" Фрис о деле Татарова: Приплетать сюда Ермака ни к чему

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Топ комментарии
+15
Все правильно... Нардепи прекрасно розуміють, що броньованих "мерседесів", у "ЗЕ-влади", на їх усіх, не вистачить...
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16.12.2020 10:33
+5
Все преступники вооружены до зубов, полиция не успевает среагировать в экстренных ситуациях. Простые граждане становятся жертвами беспредела. Когда это уже закончится?!
Принимайте законы и разрешите людям защищать себя, свои семьи и своё имущество!!!!

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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16.12.2020 10:34
+5
Переймаються власною безпекою. А пожити якомога довше в статусі народного депутата ні в чому собі не відмовляючи так хочеться...
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16.12.2020 10:36
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Все правильно... Нардепи прекрасно розуміють, що броньованих "мерседесів", у "ЗЕ-влади", на їх усіх, не вистачить...
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16.12.2020 10:33 Ответить
передивіться відео про американьских копів, буде в нас у кожного зброя - буде як в америці!
ніхто не буде з вами проводити роз'яснювальні бесіди, найменьший натяк, що у вас є зброя і вас застрілять на місці!
буде у пересічного громадянина пістолет, влада буде озброєна автоматом... буде у пересічного автомат - влада буде озброєна кулеметом... це аксіома! влада завжди буде озброєна краще!
єдина можливіть застосувати свій пістоль, якщо його тобі дозволять мати, це або застрілится, або, якщо твоя дитина його знайте - влаштувати терракт в школі
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16.12.2020 10:45 Ответить
А тобі слово "сарказм", знайоме?...
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16.12.2020 11:16 Ответить
а тобі?
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16.12.2020 16:21 Ответить
мені - так...
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16.12.2020 16:24 Ответить
имеем америку. там есть протесты. вы шановный видели что бы там таскались с оружием на митинги?
по этому не надо тут ляля про зедебилов, зевладу и прочее. при порохе как сидели те прокуроры и менты с сбушниками - так сидят и при этой владе. без особых перемен.

стрелять их будут единицы, потому как легальное оружие - каждый ствол, имеет свой неповторимый ,,отпечаток,, пули, как и ваши пальчики. стрельнул - сразу знают кто.
вы будете стрелять зная что при выстреле вы оставили свою подпись - ,.здесь был я,, ?

а пугать хомячков тут ненадо. гоните стадо не туда
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16.12.2020 11:42 Ответить
"Алльо, гараж!!!" Я щось писав про "мітинги"? "Памутнєніє сазнания", ге? Ідіот, я кримінальне і кримінально-процесуальне право, криміналістику вчив, у свій час, а ти мені пнешся розказать, "що там, в Гамериці...", та де, які, "пальчики"? Іди на мітинг, і там це мели...
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16.12.2020 11:56 Ответить
мені до жопи що ти там вчив. толку від цього мало.
як що ти зацепився за мітінги - добре, не на мітінги. хай просто будуть стріляти депутатів. і зе и по.
де в америці це відбувається массово?

пільчікі... це образно. ти як що вчив криміналістику (в чому я дуже сумніваюсь) це на нарізному стволі є сліди. про це я говорив. але тобі це не відомо - кріміналіст..

хєрню тут трешь. сиди ото під будинком і грай у доміно с дідами. рєплікі воно тут кідає, жене бидло хто зна куди.
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16.12.2020 12:32 Ответить
НУ так засунь свій язик туди, куди ти мої слова хочеш "прилаштувать", і не мели дурниць... Що таке балістика і трасологія, я знаю краще тебе, "образотворець"...
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16.12.2020 12:38 Ответить
Нада легализировать 100%, тогда акция от ФОПчиков под ОП заиграет новыми красками
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16.12.2020 10:34 Ответить
...багровых тонов
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16.12.2020 10:42 Ответить
ви що дійсно вважаєте, що мусора сунулися б на Майдан з кийками, якщо б у нас був вільний обіг зброї на кшталт Америки? )))
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16.12.2020 10:48 Ответить
Та они боятся что первые применят в зале сразу после принятия такого закона.
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16.12.2020 10:34 Ответить
Все преступники вооружены до зубов, полиция не успевает среагировать в экстренных ситуациях. Простые граждане становятся жертвами беспредела. Когда это уже закончится?!
Принимайте законы и разрешите людям защищать себя, свои семьи и своё имущество!!!!

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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16.12.2020 10:34 Ответить
А сейчас что мешает?
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16.12.2020 11:07 Ответить
Переймаються власною безпекою. А пожити якомога довше в статусі народного депутата ні в чому собі не відмовляючи так хочеться...
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16.12.2020 10:36 Ответить
С принятием оного закона, что очень-очень маловероятно, процент убиенных может подскочить 1000 человек в сутки по стране, правда на непродолжительное время...дальше восстановится видимое спокойствие и общество будут будоражить только эпизодические масшутеры....
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16.12.2020 10:41 Ответить
Свободного оборота оружия не бывает, но нам жеж не смысл передать, нам жеж напугать шо бомжи всех перестреляют
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16.12.2020 10:43 Ответить
точно. какой свободный оборот оружия? кто пишет заголовки? свободно у нас можно хлеб в магазине купить. его потом регистрировать ни где ненадо.
балбесы))) свободный оборот оружия у бандитов)
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16.12.2020 11:36 Ответить
Не свободный оборот оружия, а гражданский оборот короткоствольного оружия.
Это абсолютно разные вещи.
И их законопроект совершенно не решает вопроса необходимой самообороны.

Что касается короткостволов... Абсолютно не уверен, что будет желание купить. Будет лишняя штука евро, может и прикуплю в сейф. Абы було.

Есть такая штука как оружейная дисциплина. Это безусловные рефлексы, вбитые в подкорку мозга.
Стандартных 4 правила + не прикасаться в нетрезвом виде, да и вообще.
Приобретается не сразу.
Потому не понимаю тех, кто раньше оружие видел лишь в фильмах или контр-страйках, но очень хочет пистолет.
Ты, ламер, вначале отстреляй пару тысяч патронов из турецкой помпы, которая стоит копейки. А вот потом, когда оружие станет реальным продолжением тела, может быть, речь пойдет о КС. Если уже сам захочешь.
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16.12.2020 11:02 Ответить
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16.12.2020 11:31 Ответить
если там нету нормального закона о применении оружия при самообороне, ношении нормальном - то смысл иметь тот короткоствол?
то опять очередная шляпа от рулевых страны. профанация реформ.
любой и так может купить оружие и иметь его дома. но стрелять ни-ни. смысл тогда его иметь и можно только стирать с него пыль?
капец дебилы если протолкнут очередную шляпу...
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16.12.2020 11:33 Ответить
А ти той закон, "ненормальний", читав? Тобі, взагалі, відомо, в якому "законі" розписано порядок застосування зброї?!!! Поналазите, неуки, і теліпаєте язиками, "шо попало..."!
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16.12.2020 12:07 Ответить
обапало.. я казав як що там нема. а ти вже тут розпатякав.
ти той закон читав? як що читав -давай розповідай.
є там самооборона? щоб легко завалити мальчіка в трусіках у себе у дврі, хаті і тобі нічого за це не буде?
є там носіння? щоб ходити в повсякденні зі зброєю?

можна як в америці постріляти на подвір'ї? за селом? а не тількі на трєльбіщах якій нема не то що в кожному селі, а навіть не у всякому районному місті?

як що нема цьго - то все це шляпа. очєрєдноє разрєшить так, что би нє повадно било...
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16.12.2020 12:37 Ответить
А на біса ти мені здався? Ти, тут, сидиш, з розумним виглядом, "бульби дмеш з носа", критикуючи "закон", якого навіть, не читав, а я повинен тобі "правовий лікбез" вести? Чи не забагато честі? Нормальні люди, якщо не знають, то слухають, що інші кажуть, чи питають, якщо не ясно, а не корчать з себе "знавців"
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16.12.2020 12:46 Ответить
ну дак сиди мовчки і не патякай
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16.12.2020 13:01 Ответить
А що, мені сидіть і спостерігать, як тут, такі ж як ти, телепні і неуки, з розумним виглядом "молотять дурниці"? Не забагато ти про себе маєш? Тут не "клуб ідіотів" - ти адресою помилився...
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16.12.2020 13:07 Ответить
нє.. тобі як раз треба патякати шо попало.
ти раптом на з путіним в одній палаті сидів? як втік - розповідай...
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16.12.2020 17:37 Ответить
Йо-пе-ре-се-те!!! Я думав - ти пропав, риєшся в Кодексах, і зараз мене "вб"єш наповал" знанням чинного законодавства у сфері обороту зброї, а ти цілий день "тужився", щоб отак смердюче "пукнуть"? Де вас, клоунів, набирають? На якій помийниці? Чи прямо з "бухаловки" витягують?...
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16.12.2020 17:47 Ответить
параллелепіпед - да нахрен ти мені вс..ся? я займався своїми справами. з тобою все вже зрозуміло - ти сюди попіздіти прийшов. розуму нуль, а треш тут щось.
бувай
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17.12.2020 11:29 Ответить
Та я розумію... І навіть, "співчуваю"... Ти прийшов сюди, з бажанням "заявить про себе"... А так як розуму нема, то вирішив "показать себе" єдиним чином - висраться на закон... І тут, неочікувано, отримав "підсрачника"... Само собою, це було для тебе образливо.... Ну, що поробиш... Така доля всіх "дрібних паскудників"...
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17.12.2020 12:20 Ответить
))ти ще не доріс щоб мені підсрачників виписувати... не той розум.
образливо? де? що ти мені? міг сказати образливого? ну от де? ти щось забагато про себе думаєшь.
ти просто срав, я проходячи повз подивився на тебе... ну і що? ну срав, та й срав. твої проблеми...
це уяви як на вулиці ти йдеш, стоїть толпа і щось там *******. подивився - закон про зброю. кажу що закон щоб був гарним треба те і о те. як що нема - закон гамно. і пішов далі.
ти вибіг із толпи і мені щось в дупу ореш... ти читав? ти знаєшь?
та мені не треба знати, чи читати. як що там нема того що я сказав - закон гамно.
я прийшов показати таким як ти лемєнгам що треба щоб було в законі. так би мовити - направити стадо в потрібне русло.

а те що ти тут среш - то мені все одно... я таких як ти за своє життя бачив багато.
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17.12.2020 15:58 Ответить
Ох ти і "розсмердівся"!... Мабуть, я тебе "возом зачепив..." - вдарив по больному мозолю.... Ну, посмерди, посмерди...
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17.12.2020 16:13 Ответить
Питання дуже не просте.... с цими продажними "судами" вас зможуть застрелити на раз як що будете мати зброю, навіть у рюкзаку, бо "правєльниє люді" зможуть чере "суддів" за ннвеличку $$$подяку$$$ зробити вас винним , нпвіть як що пістоль ваш буде без набоїв.
С такою роботою судів я вважаю дозволяти зброю НЕ МОЖНА.
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16.12.2020 11:09 Ответить
Это да. Неприкосновенность хорошо защищает от уголовного кодекса, а вот от огнестрельного оружия как-то не очень...
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16.12.2020 11:49 Ответить
По перше повинен бути паритет у держави і її громадян щодо володіння зброєю як в Конституції - всі рівні перед законом , адже поліція і інші силові органи, це не благодійні організації, вони чітко захищають правлячий клас. По друге не може цидулка внутрішнього наказу МВС регулювати обіг зброї в державі для не поліцейських, для цього потрібний закон. По третє зброя, як всякий товар має свою ціну, і просто забирати її у громадян поліцай з МВС не має права, це повинно вирішуватись законом, чому колекціонер повинен дарувати коштовну зброю якомусь дільничному, який пристібався з тупими вимогами про не той сейф. По четверте, не міліція повинна проводити огляд і встановлювати стан зброї, а спеціалізовані установи в тому числі і приватні , які займаються виготовлення і ремонтом і збутом зброї. По п'яте уряд повинен видавати ліцензію тим приватним компаніям, які хочуть виготовляти мисливську чи цивільну зброю, а можливо і військову. Все це повинно бути врегулювань законом "Про Зброю" який не повинен суперечити Конституції. За основу можна взяти законодавство США де зброя є товаром і вона вільно може носитись там де за законом її власник має продовження його власної території, наприклад салон його автомобіля, стрілецький клуб або тир тощо. Нагадаю що Україну захистили в 2914 не поліцаї, не СБУ які мали найбільший рівень зрадників, не частини ЗСУ які здавали десятки бойових машин ворогу, а добровольці зі старими автоматами .
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16.12.2020 11:51 Ответить
все верно,кроме:
СБУ-предатели на 80%.но их спецура воевала.
ЗСУ жоско воевали,хоть и сдавали не десятками,а единицы техники (но в одном инцинденте мне однополчане рассказывали шо не сдать-означало давить гражданскую вату.тогда мы небыли еще готовы).
ДВ воевали всем-от двустволок до трофейных соток.
мусара,да,90%-сдали оружие и за деньги возили вату на мирную Украину.
я даже ВВшников видел там.сидели в урале,не вылазили,боялись шо их правосеки кончат.)))
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16.12.2020 14:03 Ответить
ну нарешті!
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16.12.2020 11:58 Ответить
У депутатов стреляющий Голобородько с двумя ПП в руках живенько стоИт перед глазами
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16.12.2020 12:46 Ответить
Забудь за Голобородько, это миф.
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16.12.2020 15:50 Ответить
Это не ко мне. Это к слугам урода.
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16.12.2020 16:20 Ответить
Як завжди пишуть невідомо що.

Вільний обіг зброї - це те що ми маємо наразі. Будь-який закон - це певні обмеження.

Законопроектом Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї від 06.11.2020 #4335, який зареєстрував Фріс, передбачена заборона цивільного обігу револьверів.

Законопроект Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї від 06.11.2020 #4335 не забороняє нагородження зброєю. Хто стане влазити у корупційну схему та платити дурні гроші за нагородження якщо буде можливість придбати КНЗ офіційно - то вже інша справа.
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16.12.2020 16:25 Ответить
 
 