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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран (1736) Канада (2007) самолет (3551) МАУ (328) Шампань (23)

Версия, что самолет МАУ в Иране сбили из-за человеческой ошибки, вызывает много вопросов, - глава МИД Канады Шампань

Версия, что самолет МАУ в Иране сбили из-за человеческой ошибки, вызывает много вопросов, - глава МИД Канады Шампань

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань не верит, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит в Иране из-за человеческой ошибки. При этом он не стал озвучивать версии катастрофы.

Об этом Шампань заявил в интервью CBC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Канада не верит в версию Ирана о причинах катастрофы рейса МАУ.

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"Мы должны дать процессу идти своим чередом. Но хочу сказать, что мы видели, как по самолету были выпущены ракеты, и, по моему мнению, это вызывает много вопросов", - сказал Шампань.

Также в МИД Канады выразили беспокойство качеством информации о расследовании катастрофы, предоставленной иранской стороной.

"Я буду подвергать сомнению все, что они говорят, потому что я ничего не принимаю за чистую монету", - добавил Шампань.

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Он отметил, что сейчас сложно разобраться в причинах катастрофы, так как Иран не предоставляет Канаде доступ к свидетелям, уликам и подозреваемым.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В ноябре стало известно, что иранское правительство намерено заложить в государственный бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ.

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Топ комментарии
+6
Самолет был сбит для устрашения Зеленского на переговорах с РФ в Омане !!!
Я писал об этом неоднократно.
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16.12.2020 10:50
+4
Версія, що літак МАУ в Ірані збили через людську помилку викликає багато запитань, - глава МЗС Канади Шампань

А пам'ятаєте, що наш заявив? А він зпаявив, як і московія, один в один " що на борту літака були неполадки" і тільки після того, як Канада, США, Німеччина та інші країни заявили, що літак збили ракетою і показали відео, то наш хриплим голосом з літака російських шпигунів десь з під Оману сказав, що можливо і візьме на особистий контроль.
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16.12.2020 10:41
+4
Не було ніякої помилки. Збили свідомо.
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16.12.2020 11:08
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«Я буду подвергать сомнению все, что они говорят, потому что я ничего не принимаю за чистую монету», - сказал Шампань. «У меня есть вопросы, потому что мы видели слишком много примеров, когда ... они не появлялись», или такой перевод или замысловато выражает мнение?
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16.12.2020 10:32 Ответить
Комментарии министра были сделаны в тот день, когда специальный советник премьер-министра Джастина Трюдо по уничтожению рейса PS752, https://www.cbc.ca/news/politics/goodale-iran-ps752-crash-1.5842065 Ральф Гудейл, опубликовал отчет . В нем бывший министр федерального кабинета сказал, что Иран не должен оставаться ответственным за расследование, поскольку именно действия иранских военных стали причиной крушения.
«Сторона, ответственная за ситуацию, расследует себя, в основном тайно», - написал Гудейл в отчете. «Это не внушает доверия или уверенности».
«В обстоятельствах этого дела, которые известны до сих пор, есть признаки некомпетентности, безрассудства и бессмысленного пренебрежения к невинной человеческой жизни».
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16.12.2020 12:15 Ответить
Версія, що літак МАУ в Ірані збили через людську помилку викликає багато запитань, - глава МЗС Канади Шампань

А пам'ятаєте, що наш заявив? А він зпаявив, як і московія, один в один " що на борту літака були неполадки" і тільки після того, як Канада, США, Німеччина та інші країни заявили, що літак збили ракетою і показали відео, то наш хриплим голосом з літака російських шпигунів десь з під Оману сказав, що можливо і візьме на особистий контроль.
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16.12.2020 10:41 Ответить
Самолет был сбит для устрашения Зеленского на переговорах с РФ в Омане !!!
Я писал об этом неоднократно.
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16.12.2020 10:50 Ответить
Только ленивый об этом не писал.
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16.12.2020 11:26 Ответить
Не було ніякої помилки. Збили свідомо.
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16.12.2020 11:08 Ответить
Наконец начинает доходить что государственный международный терроризм это угроза для любого жителя планеты. А меры начнут когда нибудь применять к тем кто сбивает гражданские самолеты, для того что бы после своего нападения на кого либо избежать сопротивления со стороны жертвы нападения, терактом гражданского самолета и *широкой общественность* принудить жертву не сопротивляться а договариваться.
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16.12.2020 11:18 Ответить
ПРАВДА ДОЛЖНА ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ !!!
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16.12.2020 11:40 Ответить
Иран надо принуждать разоружаться до уровня луков и стрел, чтобы минимизировать опасность ошибок фанатизированных обезьян для окружающих людей. Принуждать санкциями и финансированием партизанских отрядов из нормальных иранцев, которых хватит на всех мулл и всякого рода специалистов, клепающих оружие для фанатиков. Как и гебявой русне, аятоллизированной персии пора в скотомогильник истории или кунсткамеру уродов человеческой истории.
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16.12.2020 14:13 Ответить
Літак збили козломорді, бо потрібно було відвернути увагу від Оману і бубочки, яку ж самі до нього привернули! Тєпєрь Вова должен!
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16.12.2020 15:37 Ответить
Ну наконец-то, первый официал отважился сказать то, что было понятно уже 12-го числа. Очевидно, что персы решили пропетлять от американских люлей пнув слабака в лице Украины. Так сказать, сменить направление и накал. Зелёным чмошникам нужно было сразу включать активный диалог с Дональдом, дабы не дать Ирану соскочить. При ПАП такого бы не допустили. А теперь наши утёрлись и скулят, пока канадцы пытаются как-нибудь привлечь аятоллу к ответу.
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17.12.2020 19:00 Ответить
 
 