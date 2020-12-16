Версия, что самолет МАУ в Иране сбили из-за человеческой ошибки, вызывает много вопросов, - глава МИД Канады Шампань

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань не верит, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит в Иране из-за человеческой ошибки. При этом он не стал озвучивать версии катастрофы.

Об этом Шампань заявил в интервью CBC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Канада не верит в версию Ирана о причинах катастрофы рейса МАУ.

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"Мы должны дать процессу идти своим чередом. Но хочу сказать, что мы видели, как по самолету были выпущены ракеты, и, по моему мнению, это вызывает много вопросов", - сказал Шампань.

Также в МИД Канады выразили беспокойство качеством информации о расследовании катастрофы, предоставленной иранской стороной.

"Я буду подвергать сомнению все, что они говорят, потому что я ничего не принимаю за чистую монету", - добавил Шампань.

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Он отметил, что сейчас сложно разобраться в причинах катастрофы, так как Иран не предоставляет Канаде доступ к свидетелям, уликам и подозреваемым.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В ноябре стало известно, что иранское правительство намерено заложить в государственный бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ.