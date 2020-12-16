Загрузка коек для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и четырех областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 16 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в Киеве и четырех областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Николаевской, Одесской, Херсонской, Черниговской областях, а также в Киеве.

Загруженность коек по Украине составляет 42,9%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины.

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