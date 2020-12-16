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Контрразведка СБУ блокировала попытку вывоза из Украины авиационного оборудования военного назначения. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ блокировала попытку вывоза из Украины авиационного оборудования военного назначения. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили в Николаеве попытку скрытого вывоза с территории Украины авиационного оборудования военного назначения для нужд одной из стран Ближнего Востока.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что махинацию планирует менеджмент одной из отечественных транспортных авиакомпаний, специализирующейся на грузовых перевозках в странах Ближнего Востока и Африки. Фигуранты пытались организовать нелегальный вывоз за пределы Украины авиационных изделий и приборов, которыми комплектуются военно-транспортные самолеты.

Отмечается, что злоумышленники скрыли военную продукцию от таможенного досмотра среди бортового оборудования самолета авиакомпании, который после прохождения технического обслуживания должен был вылететь за пределы Украины. В то же время, у компании отсутствовали разрешительные документы Государственного экспортного контроля Украины, предусмотренные действующим законодательством для перемещения за пределы страны изделий военного назначения.

Контрразведка СБУ блокировала попытку вывоза из Украины авиационного оборудования военного назначения 01

Продукция в установленном законом порядке направлена на экспертизу. После ее выводов будет приниматься решение об открытии уголовного производства, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

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Операция проводилась Управлением СБУ в Николаевской области совместно с Черноморской таможней Гостаможслужбы.

Контрразведка СБУ блокировала попытку вывоза из Украины авиационного оборудования военного назначения 02
Контрразведка СБУ блокировала попытку вывоза из Украины авиационного оборудования военного назначения 03
Контрразведка СБУ блокировала попытку вывоза из Украины авиационного оборудования военного назначения 04
Фото: сайт СБУ
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Почувствуйте разницу: Свинарчуки Порошенка везли контрабандные детали для военной техники в Украину. Свинарчуки же зеленского эти детали вывозят на парашу...
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16.12.2020 10:32 Ответить
"Свинарчуки" никак не успокоятся? Упс, сорри, это ж новые литса?
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16.12.2020 10:59 Ответить
Молодые профессиАналы...
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16.12.2020 11:03 Ответить
Скромность украшает СБУ, чей самолёт, в какую страну....
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16.12.2020 12:01 Ответить
Гнидо-мародери...
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16.12.2020 15:58 Ответить
 
 