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НАБУ (4183) КС (2079) Минюст (1722) Сытник (958) Малюська Денис (322)

Сегодня положения закона о НАБУ по процедуре назначения главы Бюро теряют силу, но Сытник остается его полноценным директором, - Малюська

Сегодня положения закона о НАБУ по процедуре назначения главы Бюро теряют силу, но Сытник остается его полноценным директором, - Малюська

В среду, 16 декабря, теряют силу отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), признанные неконституционными решением Конституционного суда страны от 16 сентября, однако это никоим образом не изменило статус Артема Сытника как директора НАБУ или статус самого Бюро, подчеркивает министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Сегодня теряют силу отдельные положения закона о НАБУ, признанные неконституционными решением КСУ от 16/09/2020. Напомню, тогда своим решением КСУ установил 3-месячную отсрочку потери в силу норм закона… в результате решения КСУ сейчас не существует процедуры назначения директора НАБУ", - написал Малюська на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром, передает Цензор.НЕТ.

При этом он добавил, что решение КС, которое вступило в силу, никоим образом не изменило статус Сытника как директора НАБУ или статус самого НАБУ.

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"НАБУ продолжает полноценно работать и выполнять свои функции… Артем Сытник остается полноценным директором НАБУ", - подчеркнул Малюська.

По словам министра юстиции, план властей в связи со сложившейся ситуацией в этом вопросе состоит из двух частей.

Первая часть заключается в том, чтобы вернуть президенту полномочия назначать и увольнять директора НАБУ. "Единственный возможный механизм такого возвращения - изменения в Конституцию. Проект таких изменений сейчас обсуждается народными депутатами", - отметил он.

Второй пункт плана заключается в том, чтобы на переходный период (до вступления в силу изменений в Конституцию) урегулировать отдельные процедуры функционирования НАБУ (не касающиеся назначения директора НАБУ) отдельным законопроектом. "Такой законопроект уже подготовлен правительством и зарегистрирован под №4437. Ожидаем его рассмотрение парламентом уже этой зимой", - отметил министр.

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По словам Малюськи, согласно такому плану Сытник продолжит работать директором НАБУ и выполнять свои функции либо до дня избрания нового директора по новой процедуре (после изменений в Конституцию и закон о НАБУ), или до истечения срока своего назначения - 16 апреля 2022г (в этом случае его полномочия перейдут к соответствующему заместителю).

"Директор НАБУ может быть освобожден раньше срока, указанного выше, только в случае возникновения оснований, определенных частью 4 статьи 6 закона о НАБУ (увольнение по собственному желанию, назначение на другую должность, приобретение гражданства другого государства и т.д.). Ни одного из таких оснований сейчас не существует", - подчеркнул министр юстиции.

Сегодня положения закона о НАБУ по процедуре назначения главы Бюро теряют силу, но Сытник остается его полноценным директором, - Малюська 01
Сегодня положения закона о НАБУ по процедуре назначения главы Бюро теряют силу, но Сытник остается его полноценным директором, - Малюська 02
Сегодня положения закона о НАБУ по процедуре назначения главы Бюро теряют силу, но Сытник остается его полноценным директором, - Малюська 03

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Сегодня положения закона о НАБУ по процедуре назначения главы Бюро теряют силу, но Сытник остается его полноценным директором, - Малюська - Цензор.НЕТ 7780
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16.12.2020 10:43 Ответить
Сегодня положения закона о НАБУ по процедуре назначения главы Бюро теряют силу, но Сытник остается его полноценным директором, - Малюська - Цензор.НЕТ 8383
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16.12.2020 10:43 Ответить
Цікаво. Згідно рішення КСУ,Сцитник перебуває на посаді фактично незаконно,нелегітимні.відповідно,і його рішення. І нікого в ОПі це не хвилює,немає вереску в парламенті,серед антико-ко-корупцьйонєрів,НАЗК,ніхто не посилає запити в Венеціанку,й не збирається виправляти закони....
Це все,що потрібно знати для розуміння танців з бубном навколо КСУ.
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16.12.2020 11:16 Ответить
Ні. Бо рішення КС не ставить під сумнів ста ус Ситника, як діючого директора. Навіть більше - у рішенні не вказано про ззвільненн, Ситника, а сказано про необхідність зміни процедури призначення. Щонайцікавіше, рішення КС практично зробило Ситника незалежним від Зєлєнского і його впливу.
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16.12.2020 11:23 Ответить
Так,Зеленський не може його звільнити.Але.
Рішення КСУ дає можливість оскаржувати рішення Ситника,як неконституційно призначеної особи,й цим неодмінно скористаються (адже парламент не збирається виправляти невідповідність ).
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16.12.2020 12:15 Ответить
Пане Павле, у рішенні КС не оскаржуються повноваження Ситника, а лише оскаржуються спосіб його призначення.
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16.12.2020 12:20 Ответить
Рішення КСУ неоднозначне , в цілому не оскаржує повноваження і нормативні акти ,підписані Ситником мінімум до 28 серпня 2020 р.,але не вказує на механізми виправлення ситуації ,чим і скористався ОАСК http://oask.gov.ua/node/4648 ,й виконання рішення ОАСК фактично блокується особисто Малюською .
Ситуація перебуває в режимі ручного керування,замість вирішення в парламенті (валяється проект від http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69792 2 вересня ).
На розгляді в КСУ -подібне подання про конституційність призначення директора ДБР
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16.12.2020 13:03 Ответить
В дечому Ви праві. Але зеленим вкрай потрібні гроші міжнародних фінансових інституцій, надання яких ними поставлено у срчюяму залежність від збереження Ситника і його повноважень.
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16.12.2020 13:09 Ответить
 
 