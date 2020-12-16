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Опасаемся вспышки COVID-19 после новогодних праздников, просим соблюдать все карантинные меры, - Степанов
В Министерстве здравоохранения опасаются роста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы с большой тревогой смотрим на все праздничные дни, чтобы у нас не произошло вспышки после празднования новогодних праздников. Большая просьба соблюдать все меры. Не забывайте о маске, соблюдайте дистанцию, избегайте массового скопления людей", - подчеркнул глава Минздрава.
По словам Степанова, министерство сейчас готовится к разным сценариям развития событий связанных с COVID-19.
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+8 Lyk Omore
показать весь комментарий16.12.2020 10:53
+6 Леопольд Пупкин 96fd9223
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+4 Володимир Д
показать весь комментарий16.12.2020 11:01
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Блин, то штрафы по 17 000 грн за прогулки в парке без маски весной налаживали, когда не было ничего, а то массовые мероприятия в закрытых помещениях не запрещают зимой в разгар пандемии.
...https://censor.net/ru/news/3237174/v_polshe_hotyat_esche_na_mesyats_prodlit_karantin_chtoby_izbejat_treteyi_volny_covid19...
... https://censor.net/ru/news/3237172/avstriya_ujestochaet_ogranicheniya_na_vezd_v_stranu_s_19_dekabrya...
...https://censor.net/ru/news/3236955/***********************************************...
... и тд
да ну... о чем это я??? как такое можно говорить вслух? ))))
Надеюсь тьі сядеш и сядешь надолго