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Опасаемся вспышки COVID-19 после новогодних праздников, просим соблюдать все карантинные меры, - Степанов

Опасаемся вспышки COVID-19 после новогодних праздников, просим соблюдать все карантинные меры, - Степанов

В Министерстве здравоохранения опасаются роста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с большой тревогой смотрим на все праздничные дни, чтобы у нас не произошло вспышки после празднования новогодних праздников. Большая просьба соблюдать все меры. Не забывайте о маске, соблюдайте дистанцию, избегайте массового скопления людей", - подчеркнул глава Минздрава.

По словам Степанова, министерство сейчас готовится к разным сценариям развития событий связанных с COVID-19.

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Топ комментарии
+8
Опасается он. На новогодние праздники надо было локдаун объявить.и отменить все корпоративы, утренники, гуляния. А потом уже поздно .
Блин, то штрафы по 17 000 грн за прогулки в парке без маски весной налаживали, когда не было ничего, а то массовые мероприятия в закрытых помещениях не запрещают зимой в разгар пандемии.
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16.12.2020 10:53
+6
Что бы не было вспышки после праздников, ограничения нужно вводить ДО праздников, как делают во всех нормальных странах.
...https://censor.net/ru/news/3237174/v_polshe_hotyat_esche_na_mesyats_prodlit_karantin_chtoby_izbejat_treteyi_volny_covid19...
... https://censor.net/ru/news/3237172/avstriya_ujestochaet_ogranicheniya_na_vezd_v_stranu_s_19_dekabrya...
...https://censor.net/ru/news/3236955/***********************************************...
... и тд
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16.12.2020 10:57
+4
Дебилоиды, дегенераты зелёнорыговские.
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16.12.2020 11:01
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Опасаемся вспышки COVID-19 после новогодних праздников, просим соблюдать все карантинные меры, - Степанов - Цензор.НЕТ 3127
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16.12.2020 10:46 Ответить
Опасаемся вспышки COVID-19 после новогодних праздников, просим соблюдать все карантинные меры, - Степанов - Цензор.НЕТ 3748
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16.12.2020 10:50 Ответить
Опасается он. На новогодние праздники надо было локдаун объявить.и отменить все корпоративы, утренники, гуляния. А потом уже поздно .
Блин, то штрафы по 17 000 грн за прогулки в парке без маски весной налаживали, когда не было ничего, а то массовые мероприятия в закрытых помещениях не запрещают зимой в разгар пандемии.
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16.12.2020 10:53 Ответить
Дебилоиды, дегенераты зелёнорыговские.
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16.12.2020 11:01 Ответить
..Так здається на Миколая .вводять додатково .
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16.12.2020 11:01 Ответить
то умови вводять нові, а нормальні люди вводять сам карантин, основою якого є не шляться по гулянкам і компашкам.
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16.12.2020 12:59 Ответить
Что бы не было вспышки после праздников, ограничения нужно вводить ДО праздников, как делают во всех нормальных странах.
...https://censor.net/ru/news/3237174/v_polshe_hotyat_esche_na_mesyats_prodlit_karantin_chtoby_izbejat_treteyi_volny_covid19...
... https://censor.net/ru/news/3237172/avstriya_ujestochaet_ogranicheniya_na_vezd_v_stranu_s_19_dekabrya...
...https://censor.net/ru/news/3236955/***********************************************...
... и тд
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16.12.2020 10:57 Ответить
опасается ? и фсе? что кроме советов ? какие мероприятия будут чтоб эти опасения не оправдались? отменить тестирование? а может отменить новогодние корпоративы в велюрах и новогодний чес артистов по забитых полубогами залах, ресторанах, турбазах?...
да ну... о чем это я??? как такое можно говорить вслух? ))))
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16.12.2020 11:08 Ответить
Локдауния стала кошмаром нынешнего века. Во многих фантастических фильмах описывали, как роботы захватят человечество . Сейчас это воплотилось в том, что все сидят возле своих компов и уткнулись везде и всегда в телефоны. Раньше полностью поддерживала локдаун, как единственно эффективный. Сейчас- не поддерживаю. Мне кажется, нам все равно прийдется научиться жить рядом с этой заразой. Как и с многими другими опасными вирусами и инфекциями.
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16.12.2020 11:14 Ответить
Та ви не "опасаєтесь".Ви обістялися по-повній.
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16.12.2020 11:25 Ответить
Степашка, украинское общество опасается что тьі, гуано, продолжаешь бьіть министром ОЗ. Вот ето действительно тревожно.
Надеюсь тьі сядеш и сядешь надолго
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16.12.2020 11:33 Ответить
 
 