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"Локдаун - это смерть": ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции в поддержку малых и средних предпринимателей движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" продолжают протестовать на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Несколько сотен предпринимателей продолжают протестовать на Майдане Незалежности в ценнтре Киева. Часть участников акции провели здесь ночь. Сейчас ситуация выглядит спокойной.Однако с утра между митингующими и полицией произошел конфликт из-за машины с озвучкой. Правоохранители отказались пропустить на Майдан машину со звуком и оборудованием для обустройства сцены.  ФОПы выступали против введения жесткого карантина в начале 2021 года, обязательных кассовых аппаратов, за пересмотр системы компенсаций малому бизнесу на время карантина и за мораторий на все виды проверок бизнеса до завершения карантина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Протест ФОПов: митингующие провели ночь на Майдане, был один конфликт с полицией при попытке установить генератор. ВИДЕО

За акцией наблюдает правоохранители.

Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 01
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 02
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 03
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 04
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 05
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 06
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 07
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 08
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 09
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 10
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 11
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 12
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 13
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 14
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 15
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 16
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 17
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 18
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 19
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 20
Локдаун - это смерть: ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 
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Топ комментарии
+29
Смерть - это не локдаун. Смерть - это биомасса, наделенная избирательным правом. На целых 5 лет!
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16.12.2020 11:20
+28
"Локдаун - это смерть": ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности - Цензор.НЕТ 6954
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16.12.2020 11:22
+16
Политических требований нет и не будет от этих ходячих желудков. А значит их просто будут издить, а настоящие патриоты их не поддержат.
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16.12.2020 11:21
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интересно кто платит этим у*бкам?
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16.12.2020 12:21 Ответить
"Локдаун - це смерть": ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 63
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16.12.2020 12:26 Ответить
вопросов больше не имею)))) может на кол этих микробизмесменов прямо на майдане?)))
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16.12.2020 12:45 Ответить
все, что надо знать про тех "фопов"
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16.12.2020 14:03 Ответить
Риги платять , тобто Мертветчуківці !
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16.12.2020 12:34 Ответить
А мне вот интересно - если раздать беркуту эбонитовые палочки, они смогут добывать электричество?
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16.12.2020 12:23 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
‎16.‎12.‎2020
Ермак через свои структуры и спикеров, уже начинает опровергать свою связь с Татаровым и его назначением в ОПУ.

Бывший епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан (Митрофанов) сбежавший из России рассказал как он в качестве сопредседателя двусторонней комиссии по диалогу с Сиро-яковитской церковью, возил деньги Антиохийскому Патриарху Игнатию IV в обмен на промосковскую позицию в вопросе признания Украинской автокефалии. Объявлен в России шпионом.

Выпихивая дурака Татарова на передовую борьбы с "иновлиянием" Ермак усиленно ищет контакты с демократами в США. Там уже и Ламза и Гринштейн и Вуддок - весь зоопарк.

Для отвлечения внимания от реальных вопросов Зеленский\Татаров придумали "дело Чорновол". Доказательная база на "умышленное убийство" - ноль. Татаров пытается отвлечь внимание от своего участия в коррупционных схемах Микитася.

"Дело" Гримчака окончательно развалилось. Но вопрос "Кто ответит на время проведенной в тюрьме этим человеком ?" остается.

Вопрос о столбах упавших на Шулявский мост состоит не в том, "почему они упали?". Вопрос состоит в том, - "Как они до сих пор стояли в НЕЗАКРЕПЛЕННОМ состоянии !" Микитась. Поворозник, Кличко ... миллиард на троих?

За вчерашний день Министерство финансов Украины одолжило через продажу ОВГЗ 51.443 млрд. гривен под среднюю ставку в 10%. Основные покупатели - госбанки. На их долю приходится 43.227 млрд. гривен.

Ночью в боксе спецхранения МВД Украины в результате возникшего пожара повреждены две машины АВС-40 (43118)-327 (водометы) с инвентарными номерами №22...9 и №22...4 (синего цвета). В распоряжении МВД есть еще три АВС-30 (серого цвета).
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16.12.2020 12:24 Ответить
Зєлю треба геть, бо він - ліквідаційна комісія для України.

Але треба спочатку узгодити ЄДИНОГО кандидата в президенти на дострокові, потім проголосувати його на київському віче, потім підписати з ним суспільний договір, опублікувати його і тоді Зєля до вечора того ж дня подасть у відставку(якщо не дурень), бо влади з тих пір у нього не буде. І ніякого порушення Конституції!
Інша справа, що узгодити цього кандидата буде понад складно, враховуючи, що у кожного українця є свій кандидат в президенти. Але треба якось примудритись, переступити через самого себе і узгодити когось одного нормального. Ще й узгодити йому команду з ключових призначенців, перші найважливіші кроки і рішення. Щоб не було несподіванок. Це і буде суспільним договором, який треба підписати з узгодженим кандидатом і опублікувати його. Власне не так важливо - хто буде цим ЄДИНИМ. Важливо, що всі інші мають знятись з перегонів на його користь і це буде прецедент на всі інші часи, якщо знову до влади прийде якийсь пройдисвіт. Головне, що в ідеалі президент міняється протягом декількох годин на Майдані! Тривалість зміни влади залежить від нас самих! Це не виснажливе стояння місяцями на морозі і не безкінечна і мало перспективна процедура імпічменту, яка теж може тривати безкінечно без жодних гарантій.
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16.12.2020 12:28 Ответить
Юльку-вороффку в презики! Да?
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16.12.2020 12:52 Ответить
баисся? как совок рейгана, рашка маккейна и глобалюги трампа?
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16.12.2020 16:54 Ответить
За новим бюджетом, на утримання Зеленського, ми заплатимо в 2021р рекордні 1млрд 226млн.грн.
Це 3468493грн в день.
Ще раз: за 3,5 млн.грн/день Зеля запише десяток відосиків, 15раз злітає на відпочинок з Єрмаком і сім'єю, а решту часу зробить те, що і в 2020му - тобто рівно ніх..я 🤣
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16.12.2020 12:32 Ответить
Это не ФОПы, а титушки-наемники политсил. Я поддержу ФОПов, если они протестуют против кассовых аппаратов, но протестовать против карантина это уже политикой воняет. Куча стран ввела жесткий карантин на рождество и НГ. В частности сегодня ФРГ ввели жесткий карантин. А тут зебильная власть вводит карантин, когда и так мало кто работает и покупает, а эти хай подняли.
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16.12.2020 12:35 Ответить
Поки товстий зсохне, худий здохне. Німецький бізнес отримує суттєву держпідтримку, а наші ФОПи лише по 8 тис, як знущання. І чому Шведи не роблять собі локдаунів і в них ковіду нема?
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16.12.2020 12:47 Ответить
Отстаньте от ФОПов. Не берите с них налоги пока такое твориться. А тех, кто мухлюет можно вычислить и наказать так, чтобы другим неповадно было, вплоть до закрытия. Например я знаю случаи, когда в магазине выбивают на два чека, т.е. тут идет обман государства. Таких надо наказывать. Не надо всех под одну гребенку грести. Законы нужны для людей.
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16.12.2020 12:56 Ответить
8 тысяч для них мало, Зажрались. В Кривом Роге шахтеры по столько получают. И ничего- бастовали,бастовали не выбастовали. Налоги с них еще не брать, а кто бюджет наполнять будет? Из этого бюджета медикам( которые сегодня бастуют,кстати, и правильно делают)зарплата, учителям. Или вы фоповцы считаете что медики вас заболевших без собственой зарплаты лечить должны? Да еще покупать СИЗ за собственные деньги,чтобы от вас зажравшихся не заразиться.
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16.12.2020 14:43 Ответить
І шо з тієї підтримки? Покупці - тю-тю, а нових піди назбирай, хоча б старих потім повернути. Це все робиться для знищення, підуть в наймити до великих пацанів.
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16.12.2020 14:42 Ответить
Тут надо еще разобраться кто этих титушек спонсирует...Кассовый аппарат не смерть, во всех цивилизованых странах есть, просто налоги платить не хотят...Смотря на митинг становится понятно, почему в Украине сколько ковида..ВОТ ОНИ И РАЗНОСЯТ ЗАРАЗУ, ТАК И В СВОИХ ФОПАХ С КЛИЕНТАМИ? ЕСЛИ ФОП ТОГДА МАСКА НЕ НУЖНА? ПОЧЕМУ ИХ НЕ ШТРАФОВАЛИ?
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16.12.2020 17:10 Ответить
Какие то они беззубые
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16.12.2020 12:48 Ответить
Давай, Вова! **Сношай своих избирателей раскалённым ломом! Может чуть поумнеют... Хотя вряд ли. Просто проголосуют теперь за Петушария или жопоблок...
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16.12.2020 12:50 Ответить
100% і від цього стає страшно.
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16.12.2020 13:18 Ответить
Пустоголовые, голосовавшие по приколу, должны страдать!
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16.12.2020 12:53 Ответить
правильно, нечего им по мальдивам шастать и по панамам оффшорить - ылитное это дело, не холопово.
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16.12.2020 16:57 Ответить
"Локдаун - це смерть": ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 5083
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16.12.2020 12:55 Ответить
Титушки, без масок, нужно было в автозаки всех и не тратить на них время. Хоть бы маски для приличия одели. Мало того, что стоят ради уклонения от налогов, не ставя кассовые аппараты, так еще и ковид разносят.
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16.12.2020 17:11 Ответить
Вместо того, что бы перед праздниками максимально заработать, ФОПЫ сами сейчас себе делают бессрочный ЛОКДАУН. Тратят деньги на дорогу, покупку одинаковых палаток. Лучше б скинулись по 100 грн на кислородные концентраторы. ФОПЫ боятся потерять свой зароботок с 8 января по 26 января, то есть пойти в отпуск, когда в этот период люди не очень посещают рестораны и торговые центры. Каждый день огромное количество людей с КОВИД госпитализируют в больницы и простые украинцы молча, не выходя на протесты платят за спасения своих близких 25 - 30 тыс ( некоторые продают машины, одалживают деньги у знакомых). АМОРАЛЬНО из - за 14 дней карантина выходить фопам на майдан, а политсилам выступать организатором этого ШОУ, где первым для каждого должно быть сохранение как можно больше жизней украинцев.
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16.12.2020 13:00 Ответить
"Локдаун - це смерть": ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 9714
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16.12.2020 13:07 Ответить
Зробити їм щеплення вакциною, яку Мертведчук рекламував, і нехай би собі працювали.
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16.12.2020 13:07 Ответить
Мікіла Яновіч переживає,какать не може:"Як там ФОПи ???"
"Локдаун - це смерть": ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 3890
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16.12.2020 13:10 Ответить
зелю геть
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16.12.2020 13:12 Ответить
дайте їм поїсти, розійдуться, вони поза політикою
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16.12.2020 13:14 Ответить
кожен поліцай_ФОП!
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16.12.2020 13:19 Ответить
Беркута давно не куштували коктейлю молотова.
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16.12.2020 13:50 Ответить
почему без масок на фото? дайош 1700 с каждого в бюджет!
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16.12.2020 13:26 Ответить
клоуны купленные
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16.12.2020 13:39 Ответить
Що цьому паньсьтву не подобається ?
Сядете в хаті , ввімкнете 5 квартал чи свати ...ви ж їх обожнюєте !
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16.12.2020 13:53 Ответить
95 кварталь
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16.12.2020 13:53 Ответить
И эти люди смеются над белорусами.
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16.12.2020 14:06 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3381904.html Замовник протестів ФОПів - банда "регіоналів" на чолі з Мураєвим...

Маленький скрін, який пояснить що/як/хто зливає протести в Україні, хто на протестах зараз намагається отримати політичні плюшки (на скрині - коментар організатора акції SafeФОП, С.Доротича).
ФОПівців, якіх нагнали в Київ, просто використовують.
"Локдаун - це смерть": ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 1925

Поки їх били палками поліцейські, в ВР Слугі + Батьківщина проголосували бюджет на 2021рік, з законом 4313 (РРО для ФОПів) з деякими змінами та відтермінуванням до 2022року.
Думай те....
О.Воронін
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16.12.2020 16:15 Ответить
"Локдаун - це смерть": ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 2772
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16.12.2020 16:17 Ответить
Дебіл це "святослав сєргєєв". Пєця і Зєля - одна шобла
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16.12.2020 17:34 Ответить
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16.12.2020 17:43 Ответить
Требование отмены ЛОКДАУНА предпринимателями на 14 дней - это АМОРАЛЬНО. Каждый предприниматель должен понимать, что это может спасти жизнь определенного количества украинцев. Такое впечатление, что Фопы подыгрывают определеннм политсилам -чем больше беспорядков , тем лучше и наверное хотят медецинского колапса.
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16.12.2020 16:17 Ответить
Это такие ФОПЫ как я космонавт.За что они доехали.как у них дома с арендой.кто их кормит на в Киеве.Надо их отловить всех и погрузить в автобусы отвезти на обсервацию.
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16.12.2020 16:22 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=192862235806927&set=p.192862235806927&type=3 Скільки вовка не годуй...
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16.12.2020 16:22 Ответить
Чет их совсем мало на фото, около сотни может наберется.
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16.12.2020 16:26 Ответить
ФОПы продолжают протестовать...

А работать эти спекулянты не пробовали?
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16.12.2020 16:43 Ответить
А что делали бы ФОПЫ, если бы ввели карантин жёсткий как в Франции, и с 15 декабря, как Нидерланды?
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16.12.2020 17:23 Ответить
А ви про Японію щось чули? Ні? Ось що таке чудо дісціпліни! А про Гонконг? Ні?
Там в готелю чувак вискочив з номеру на 7 секунд! Йому було заборонено,бо він
мав позитив на COV-19. Штрафанули на 3 тис. 500 баксів! Н Е Х І Л О !!! Більше
того йому надавали такіх люлей, що на сраку вже тиждень сісти не може. А в нас
хлопчики в труселях по берегу Дніпра швендаються!
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16.12.2020 20:45 Ответить
та десь і розтрілюють...
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17.12.2020 15:00 Ответить
спочатку подумав, що то прапори ТЮВ, а придивився.. ФОП
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17.12.2020 14:58 Ответить
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