РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8544 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
196 2
карантин (16728) ВСУ (6275) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

За сутки в ВСУ выявили 144 новых случая коронавируса, всего болеет 3 186 человек, - командование Медсил

За сутки в ВСУ выявили 144 новых случая коронавируса, всего болеет 3 186 человек, - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выявили 144 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 16 декабря в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 3 186 человек",- сказано в сообщении на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, из 144 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 18 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 128 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в МВД выявили 360 новых случаев COVID-19, большинство - в Киеве. ИНФОГРАФИКА

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего за время пандемии выздоровели – 9 145 человек, летальных случаев - 33. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 421 человек.

За сутки в ВСУ выявили 144 новых случая коронавируса, всего болеет 3 186 человек, - командование Медсил 01
За сутки в ВСУ выявили 144 новых случая коронавируса, всего болеет 3 186 человек, - командование Медсил 02

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сил вам м выздоровления!
показать весь комментарий
16.12.2020 11:32 Ответить
Вот ради кого надо лечь костьми, достать действенную вакцину и проколоть всех защитников, сопровождающих их медиков и капелланов.
показать весь комментарий
16.12.2020 12:08 Ответить
 
 