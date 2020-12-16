РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8597 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 233 41
карантин (16728) компенсации (476) помощь (7441) предприниматели (1234) малый бизнес (123) Петрашко (84) Министерство развития экономики (77) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Выплаты ФОПам карантинных 8 тысяч гривен начнутся 21 декабря: просьба подаваться на программы максимально быстро, - Петрашко

Выплаты ФОПам карантинных 8 тысяч гривен начнутся 21 декабря: просьба подаваться на программы максимально быстро, - Петрашко

Министр экономики призвал подавать документы максимально быстро.

Выплаты 8 тысяч гривен компенсации за карантин ФОПам и наемным работникам начнутся 21 декабря 2020 года. Чтобы получить деньги в этом году, необходимо зарегистрироваться до этой даты. Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба Минэкономики, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. По 8 тысяч гривен подача документов до 31 декабря, есть время. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21-го, то средства получит до конца года. Кто обратится после 21-го - уже в новом году", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала карантина безработным гражданам Украины выплатили более 13 млрд грн, - министр Петрашко

Напомним, срок подачи заявок на выплаты ФОПам и наемным работникам по 8 тысяч гривен компенсации за карантин продлили с 21 до 31 декабря. Компенсацию могут получить те, чей основной вид деятельности попал в перечень КВЭД, который утвердил Кабмин.

Отметим, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина.

Первая программа - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов, которые пострадали от карантина. Заявки необходимо подавать через портал "Дія" до 31 декабря.

Вторая программа - это единовременная материальная помощь юридическим лицам, которые используют труд наемных работников и основной ВЭД которых не входит в перечень основных ВЭД, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия. Заявки подают в центры занятости до 21 декабря.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Дія" за двое суток приняла 133,9 тыс. заявок ФЛП и наемных работников на получение 8 тыс. грн помощи, - Федоров

Третья программа - компенсация субъектам хозяйствования уплаченного в 2020 году Единого социального взноса (ЕСВ). Размер единовременной компенсации рассчитывается как среднее значение уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев. Выплачиваются согласно перечню ОКВЭД, утвержденного Кабмином. Заявки необходимо подавать в Государственную налоговую службу до 21 декабря.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Выплаты ФОПам карантинных 8 тысяч гривен начнутся 21 декабря: просьба подаваться на программы максимально быстро, - Петрашко - Цензор.НЕТ 8393
показать весь комментарий
16.12.2020 11:50
+5
Уже начались

Выплаты ФОпам карантинных 8 тысяч гривен начнутся 21 декабря: просьба подаваться на программы максимально быстро, - Петрашко - Цензор.НЕТ 3449
показать весь комментарий
16.12.2020 11:47
+4
Выплаты ФОПам карантинных 8 тысяч гривен начнутся 21 декабря: просьба подаваться на программы максимально быстро, - Петрашко - Цензор.НЕТ 122
показать весь комментарий
16.12.2020 11:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уже начались

Выплаты ФОпам карантинных 8 тысяч гривен начнутся 21 декабря: просьба подаваться на программы максимально быстро, - Петрашко - Цензор.НЕТ 3449
показать весь комментарий
16.12.2020 11:47 Ответить
Не слишком ли много "кормильцев" Украина кормит ?
показать весь комментарий
16.12.2020 11:48 Ответить
Агов, мудрий наріде! На горизонті видніється халява, ану всі мерщій туди!!!
показать весь комментарий
16.12.2020 11:49 Ответить
Выплаты ФОПам карантинных 8 тысяч гривен начнутся 21 декабря: просьба подаваться на программы максимально быстро, - Петрашко - Цензор.НЕТ 8393
показать весь комментарий
16.12.2020 11:50 Ответить

Интересно: на долго ли хватит памяти?
показать весь комментарий
16.12.2020 12:10 Ответить
А это даже прикольно , когда ротестующие фопы ,видно по "простоте душевной",наяривают текст такого смысла:"при Порошенко нас слушали,но мы выбрали писюниста,т к когда нас не дубасят менты и не имеет налоговая -нам не привычно"
показать весь комментарий
16.12.2020 12:31 Ответить
Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 2273
показать весь комментарий
16.12.2020 12:39 Ответить
Фраза "подаваться на программы максимально быстро" настораживает.Значит помощь получит только первая тисяча.Она так и будет называться-"петрашкина тысяча".Не путать с "Юлиной тысячей"
показать весь комментарий
16.12.2020 11:50 Ответить
Выплаты ФОПам карантинных 8 тысяч гривен начнутся 21 декабря: просьба подаваться на программы максимально быстро, - Петрашко - Цензор.НЕТ 122
показать весь комментарий
16.12.2020 11:50 Ответить
Якщо не фейк, то цей чоловік заслуговує на повагу,
показать весь комментарий
16.12.2020 11:52 Ответить
только все эти плакатики изготовлены разными модификациями рыгов...

Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 3479 Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 4502
показать весь комментарий
16.12.2020 11:55 Ответить
А, он воно шо... доречі, ця панянка не тільки "помилився" а ще й "не опреділився"😁
показать весь комментарий
16.12.2020 11:58 Ответить
Переходящее знамя истинного ДЕбила.
показать весь комментарий
16.12.2020 11:59 Ответить
Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 381
показать весь комментарий
16.12.2020 11:56 Ответить
Це пост того пана, що покаявся на фото вище?
показать весь комментарий
16.12.2020 12:00 Ответить
ні,але це слова подяки лідера saveФОП замовникам акції
показать весь комментарий
16.12.2020 12:06 Ответить
Был тут один "сеня"...
Тоже матерился, что ошибся.
Пропал куда-то.
Может это он?
показать весь комментарий
16.12.2020 11:56 Ответить
Не согласен. Не заслуживает уважения человек, который не думает своей головой. имхо.
показать весь комментарий
16.12.2020 12:13 Ответить
С такими мозгами они Шария выберут или Добкина. Память как у рыбок гуппи.
показать весь комментарий
16.12.2020 12:32 Ответить
а вон шо в монголии творят...чингизофошизды

Выплаты ФОПам карантинных 8 тысяч гривен начнутся 21 декабря: просьба подаваться на программы максимально быстро, - Петрашко - Цензор.НЕТ 3449
показать весь комментарий
16.12.2020 11:52 Ответить
Все разбежались "подаваться".
Кто уже "подался", продолжают "вымагать".
показать весь комментарий
16.12.2020 11:54 Ответить
Подаваться?
показать весь комментарий
16.12.2020 11:55 Ответить
Куда же бедному фопу податься, кроме как на майдан😀
показать весь комментарий
16.12.2020 11:57 Ответить
Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 6015
показать весь комментарий
16.12.2020 11:59 Ответить
лохи73 ! надо так -
Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 6996Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 3274
показать весь комментарий
16.12.2020 12:53 Ответить
Щоб комусь щось виплачувати,треба гроші мати.А у наших "мудрих" зелених клованів дірка в бюджеті розміром з галактику.Вони навіть тими грошима,що є,не можуть правильно розпорядитись.Клептомани.Крадуть все,що бачуть
показать весь комментарий
16.12.2020 12:08 Ответить
може тому що в США всі платять податки, і несплата податків - тяжкий злочин? Тому і гроші в бюджеті є.
показать весь комментарий
16.12.2020 12:19 Ответить
Где они выплачивают? Пока что ни одной копейки не выплатили. Только пиарятся.
показать весь комментарий
16.12.2020 13:18 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13385150.html #SaveФОП

Слухаю мітингувальників https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23Save%D0%A4%D0%9E%D0%9F #SaveФОП , один з них:
"Нехай Петро Олексійович нам допоможе!"
Що, вже не Порошенко в усьому винен?
Тільки в 2019-му треба було не московських слуг обирати, а єдину проукраїнську силу "ЄС".
Порошенко поки в опозиції, допомогти вам зможе лише з трибуни Ради.

Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 4515

Слуги довели країну до кризи, нема прошарку населення, який задоволений владою.
Хтось з уряду протестувальників https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23Save%D0%A4%D0%9E%D0%9F #SaveФОП каже:
- Ми вам все зробимо, тільки не треба політичних гасел. Якщо висуватиме політичні лозунги - діалог з владою припиниться!
А у Голобородька так не було!

Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 4912

"Любі мої https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23Save%D0%A4%D0%9E%D0%9F #SaveФОП и! Допоки у вас не з'являться саме політичні гасла та радикальні вимоги до ЗЕ, доти ви плазуватиме і вас травитимуть газами аваківські викормиші, ваші намети відбиратимуть, а вимоги так і залишаться пустими стрясаннями повітря", - учасник Революції Гідності.

Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 5762

У Зеленського побудували репресивний режим, як у Януковича.
Не дивлячись на глибоку кризу в економіці, падіння доходів населення на апарати Зеленського і Разумкова виділять нечувані після Революції бюджетні кошти.
Пенсіонери, робітники, https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23Save%D0%A4%D0%9E%D0%9F%D0%B8 #SaveФОПи почекають, бо треба ж слуг годувати.

Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 2752

https://oleg-leusenko.livejournal.com/
показать весь комментарий
16.12.2020 12:05 Ответить
Я работаю администратором в спортивно оздоровительном комплексе на минимальную заработную плату, но основной вид работодателя ФОПа другой и он не подпадает под помощь,(дия заявку не принимает), но другие его виды деятельности попадают, комплекс на карантин был закрыт и будет снова закрыт. Как мне получить помощь??
показать весь комментарий
16.12.2020 12:15 Ответить
Попросить материальную помощь у работодателя. Он, оформив спортивно-оздоровительтный комплекс на ФОП, украл у государства кучу налогов, вот пусть с них тебе твои 8 тысяч и отдаст.
показать весь комментарий
16.12.2020 12:22 Ответить
Тебе что 12 лет, забыл в какой стране живешь? Все визги о "помощи" предпринимателям исключительно для того чтобы создать информационный фон, а не для реальной помощи )) Помощь полагается только оллигархам!
показать весь комментарий
16.12.2020 12:24 Ответить
Дия вообще нихрена не принимает, вся помощ это афера для создания картинки на ТВ
показать весь комментарий
16.12.2020 13:20 Ответить
А как же та картинка красива, не правда ли? Прям как "сваты"... или нет, больше похоже на " слугу нарида".😁
показать весь комментарий
16.12.2020 16:06 Ответить
ну не можуть совки без естафет.
показать весь комментарий
16.12.2020 12:51 Ответить
Те, кто получит вовины 8 тысяч - отзовитесь. И какие условия . И сколько вы налогов заплатили за год, чтобы получить эту помощь .
показать весь комментарий
16.12.2020 13:22 Ответить
Кстати пенсионеры - фопы не подпадают под эту помощь, потому что они ЕСВ не платят ( 1100 грн в месяц, с 1 января 2021 - 1320 грн в месяц)
показать весь комментарий
16.12.2020 13:24 Ответить
 
 