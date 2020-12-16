Выплаты ФОПам карантинных 8 тысяч гривен начнутся 21 декабря: просьба подаваться на программы максимально быстро, - Петрашко
Министр экономики призвал подавать документы максимально быстро.
Выплаты 8 тысяч гривен компенсации за карантин ФОПам и наемным работникам начнутся 21 декабря 2020 года. Чтобы получить деньги в этом году, необходимо зарегистрироваться до этой даты. Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба Минэкономики, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. По 8 тысяч гривен подача документов до 31 декабря, есть время. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21-го, то средства получит до конца года. Кто обратится после 21-го - уже в новом году", - сказал министр.
Напомним, срок подачи заявок на выплаты ФОПам и наемным работникам по 8 тысяч гривен компенсации за карантин продлили с 21 до 31 декабря. Компенсацию могут получить те, чей основной вид деятельности попал в перечень КВЭД, который утвердил Кабмин.
Отметим, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина.
Первая программа - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов, которые пострадали от карантина. Заявки необходимо подавать через портал "Дія" до 31 декабря.
Вторая программа - это единовременная материальная помощь юридическим лицам, которые используют труд наемных работников и основной ВЭД которых не входит в перечень основных ВЭД, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия. Заявки подают в центры занятости до 21 декабря.
Третья программа - компенсация субъектам хозяйствования уплаченного в 2020 году Единого социального взноса (ЕСВ). Размер единовременной компенсации рассчитывается как среднее значение уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев. Выплачиваются согласно перечню ОКВЭД, утвержденного Кабмином. Заявки необходимо подавать в Государственную налоговую службу до 21 декабря.
Пожалуйста, подождите...
Интересно: на долго ли хватит памяти?
Тоже матерился, что ошибся.
Пропал куда-то.
Может это он?
Кто уже "подался", продолжают "вымагать".
Слухаю мітингувальників https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23Save%D0%A4%D0%9E%D0%9F #SaveФОП , один з них:
"Нехай Петро Олексійович нам допоможе!"
Що, вже не Порошенко в усьому винен?
Тільки в 2019-му треба було не московських слуг обирати, а єдину проукраїнську силу "ЄС".
Порошенко поки в опозиції, допомогти вам зможе лише з трибуни Ради.
Слуги довели країну до кризи, нема прошарку населення, який задоволений владою.
Хтось з уряду протестувальників https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23Save%D0%A4%D0%9E%D0%9F #SaveФОП каже:
- Ми вам все зробимо, тільки не треба політичних гасел. Якщо висуватиме політичні лозунги - діалог з владою припиниться!
А у Голобородька так не було!
"Любі мої https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23Save%D0%A4%D0%9E%D0%9F #SaveФОП и! Допоки у вас не з'являться саме політичні гасла та радикальні вимоги до ЗЕ, доти ви плазуватиме і вас травитимуть газами аваківські викормиші, ваші намети відбиратимуть, а вимоги так і залишаться пустими стрясаннями повітря", - учасник Революції Гідності.
У Зеленського побудували репресивний режим, як у Януковича.
Не дивлячись на глибоку кризу в економіці, падіння доходів населення на апарати Зеленського і Разумкова виділять нечувані після Революції бюджетні кошти.
Пенсіонери, робітники, https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23Save%D0%A4%D0%9E%D0%9F%D0%B8 #SaveФОПи почекають, бо треба ж слуг годувати.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/