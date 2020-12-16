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Новости ДТП
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ДТП (7455) Запорожская область (2850)

В результате ДТП в Запорожской области погибла 5-летняя девочка, еще четыре человека госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж

В результате столкновения двух легковых автомобилей 5-летний ребенок погиб, оба водителя и две пассажирки доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"14 декабря примерно в 16:20 23-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2108" на автодороге "Каменка-Днепровская - Большая Белозерка - Веселое" вблизи села Заветное выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2109", за рулем которого находился 29-летний водитель.

В салоне первой легковушки находилась 28-летняя пассажирка, а во второй - 26-летняя женщина и 5-летняя девочка.

В результате аварии ребенок получил травмы, от которых скончался в больнице. Водители и их пассажиры с телесными повреждениями госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В результате ДТП в Запорожской области погибла 5-летняя девочка, еще четыре человека госпитализированы, - полиция 01
Фото: сайт полиции

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются в рамках расследования уголовного производства.

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Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, у которых есть видеозаписи, касающиеся указанного события с просьбой обратиться по телефонам: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или "102".

Напомним, что в Запорожской области полицейские оперативно задержали мужчину, который незаконно завладел автомобилем пенсионера.
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Топ комментарии
+12
а до чого тут літня гума? Там хоч шипи, хоч гусениці, коли олень виїзджає на зустрічну не враховуючи відстані та потужності автівки..
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16.12.2020 11:57
+5
так, але дитину шкода...
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16.12.2020 12:04
+3
Почему не штрафуют за летнюю резину ? Это опасность для всех участников движения .
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16.12.2020 11:54
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Почему не штрафуют за летнюю резину ? Это опасность для всех участников движения .
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16.12.2020 11:54 Ответить
а до чого тут літня гума? Там хоч шипи, хоч гусениці, коли олень виїзджає на зустрічну не враховуючи відстані та потужності автівки..
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16.12.2020 11:57 Ответить
Вчера утром ехал на работу больше часа , вместо 20-ти минут . Олени на подъёме шоу устроили на летней резине .
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16.12.2020 12:01 Ответить
Какая красота!
Но это не гололёд, не летняя резина и не новогодняя иллюминаци.
ФОПы бастуют, движение перекрыто.
Унаслідок ДТП в Запорізькій області загинула 5-річна дівчинка, ще чотири людини госпіталізовано, - поліція - Цензор.НЕТ 2895
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16.12.2020 12:07 Ответить
два говна в говно... не катайтесь на говне -ездите на хорошем !
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16.12.2020 12:00 Ответить
так, але дитину шкода...
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16.12.2020 12:04 Ответить
Жодного дня без жахливих дтп,може комусь відповідати потрібно.
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16.12.2020 13:30 Ответить
согласен отвечать надо, но кого именно вы подразумеваете под "комусь" ?
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16.12.2020 13:45 Ответить
Ну так ведра прошлого века, чего ж вы хотите, на нормальных авто может быть и обошлось бы. За нормальную машину нужно родному государству отлистать от 40% и более.
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16.12.2020 15:31 Ответить
по радио сказали лидер продаж....москвичи.я чот не понял это шо иж святогор с ацинковкой...дич какая......
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16.12.2020 14:35 Ответить
 
 