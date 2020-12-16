Ситуация в Беларуси остается вызовом для Украины, особенно учитывая фактор РФ, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что послевыборная ситуация в Беларуси остается вызовом для Украины, поскольку это связано с фактором российского гибридного влияния.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Анализируя текущую ситуацию безопасности в Восточной Европе, Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что послевыборная ситуация в соседней Беларуси остается для Украины вызовом, особенно учитывая фактор российского гибридного воздействия", - говорится в сообщении.

Также секретарь СНБО отметил необходимость активизации совместных с США программ по вопросам безопасности.

"Надеемся, что после вступления в должность нового президента США наши отношения приобретут новый смысл", - подытожил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единственная институция, с которой мы должны говорить - это Россия, - Данилов о завершении войны на Донбассе