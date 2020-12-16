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Новости Революция в Беларуси
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безопасность (1060) Беларусь (7771) Данилов (1066) оборона (5146) СНБО (4229) США (24862)

Ситуация в Беларуси остается вызовом для Украины, особенно учитывая фактор РФ, - Данилов

Ситуация в Беларуси остается вызовом для Украины, особенно учитывая фактор РФ, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что послевыборная ситуация в Беларуси остается вызовом для Украины, поскольку это связано с фактором российского гибридного влияния.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Анализируя текущую ситуацию безопасности в Восточной Европе, Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что послевыборная ситуация в соседней Беларуси остается для Украины вызовом, особенно учитывая фактор российского гибридного воздействия", - говорится в сообщении.

Также секретарь СНБО отметил необходимость активизации совместных с США программ по вопросам безопасности.

"Надеемся, что после вступления в должность нового президента США наши отношения приобретут новый смысл", - подытожил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единственная институция, с которой мы должны говорить - это Россия, - Данилов о завершении войны на Донбассе
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Топ комментарии
+3
Чего там на Беларусь кивать? САМИ сделали из УКРАИНЫ Планету Зеленых Обезьян, причем ДИКИХ, разнузданных, беспринципных, продажных и по большей части ВРАЖДЕБНЫХ!
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16.12.2020 12:46
+2
Татаромордва свободна пока,пока суд да дело в Гааге, только началось рассмотрение военных преступлениий ************* режима и их пособников в Украине ,ответите ,подонки,рано или поздно, процесс запущен ,никто в мире вам такого лядства не простит...
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16.12.2020 13:17
+1
Надеемся, что до вступления в должность нового президента США , действия СНБО приобретут смысл .
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16.12.2020 12:43
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Надеемся, что до вступления в должность нового президента США , действия СНБО приобретут смысл .
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16.12.2020 12:43 Ответить
В Украине вызовов и Не Осталось , - Да Данилов. Проанализурте в Связи с Чем Украинцы Восстали и Почему все Осталось Как Было и до каких Пор все это Будит Продолжатся.А Белорусы пускай митингуют.
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16.12.2020 12:46 Ответить
Речь идет о ситуации в Беларуси ,чебурашка, конкретно в єтом контексте Данилов и говорит . Другие вызовы будут рассматриваться и комментироваться в других постах,тебе понятно, баран? Сейчас у нас один вызов - это загибающаяся агонирующая северная Моржовия ,злобная и подлая!
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16.12.2020 12:58 Ответить
Ты Курица должна варить Щи и своей похлебкой кормить свой Выводок , - А не Плевать в Борщ , который не можешь Сварить . И от своей беспомощности плюешься Слюной. Вызов для тебя Один , - не захлебнутся собственными Испражнениями.
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16.12.2020 13:10 Ответить
Татаромордва свободна пока,пока суд да дело в Гааге, только началось рассмотрение военных преступлениий ************* режима и их пособников в Украине ,ответите ,подонки,рано или поздно, процесс запущен ,никто в мире вам такого лядства не простит...
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16.12.2020 13:17 Ответить
Ти це кому Говориш?, можна конкретніше і Пристойно як подобає жінці , а не як поміло, яке мете і за собою оставляє Смідтя і кучу Пилі.Напряжи мізки і вислови , що ти хочеш Сказать.
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16.12.2020 13:24 Ответить
Чего там на Беларусь кивать? САМИ сделали из УКРАИНЫ Планету Зеленых Обезьян, причем ДИКИХ, разнузданных, беспринципных, продажных и по большей части ВРАЖДЕБНЫХ!
показать весь комментарий
16.12.2020 12:46 Ответить
 
 