Шмыгаль просит ВОЗ ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с Региональным директором Европейского регионального бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктором Гансом Клюге, стороны обсудил противодействие COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Украина полностью поддерживает ВОЗ в ее усилиях обеспечить надлежащее тестирование и одобрение вакцин, а также выступает за равномерное распределение вакцин в духе глобальной солидарности. Убежден, что Соглашение о сотрудничестве между Украиной и ВОЗ закладывает прочную основу и содержит четкую дорожную карту для нашего расширенного сотрудничества", - сказал премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул, что на сегодня разработка безопасных и эффективных вакцин является путем выхода из пандемии.

"Украина является участником инициативы Глобального фонда COVAX, благодаря чему мы ожидаем получить необходимое количество вакцин в первом квартале следующего года. В то же время мы были бы благодарны за помощь в получении определенного количества вакцин как можно быстрее", - отметил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что Украина также рассматривает возможность производства вакцин с использованием собственных фармацевтических мощностей при условии, что они будут отвечать необходимым требованиям компании-разработчика.

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