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Шмыгаль просит ВОЗ ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину

Шмыгаль просит ВОЗ ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с Региональным директором Европейского регионального бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктором Гансом Клюге, стороны обсудил противодействие COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Украина полностью поддерживает ВОЗ в ее усилиях обеспечить надлежащее тестирование и одобрение вакцин, а также выступает за равномерное распределение вакцин в духе глобальной солидарности. Убежден, что Соглашение о сотрудничестве между Украиной и ВОЗ закладывает прочную основу и содержит четкую дорожную карту для нашего расширенного сотрудничества", - сказал премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул, что на сегодня разработка безопасных и эффективных вакцин является путем выхода из пандемии.

"Украина является участником инициативы Глобального фонда COVAX, благодаря чему мы ожидаем получить необходимое количество вакцин в первом квартале следующего года. В то же время мы были бы благодарны за помощь в получении определенного количества вакцин как можно быстрее", - отметил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что Украина также рассматривает возможность производства вакцин с использованием собственных фармацевтических мощностей при условии, что они будут отвечать необходимым требованиям компании-разработчика.

Также читайте: Зеленский определил Шмыгаля и Ермака сопредседателями оргкомитета по развитию заповедника "Бабий Яр", - указ

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Топ комментарии
+6
Шмигаль просить ВООЗ прискорити поставки вакцини проти коронавірусу в Україну - Цензор.НЕТ 3616
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16.12.2020 12:54
+5
Что-же так? Увас же по статистике сплошная тишь и благодать, и лучшая в Европе медицина.
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16.12.2020 12:44
+2
Для "сирот" народа.
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16.12.2020 12:45
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Навіть не смішно...
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16.12.2020 12:43 Ответить
Уряд шукає чарівну пігулку, яка позбавить уряд потреби працювати, збільшувати кількість тестувань, збільшувати кількість лікарняних палат, збільшувати кількість медперсоналу, закуповувати кисневе обладнання та покращувати протоколи лікування. Але надії уряду марні, бо чарівна пігулка-вакцина не врятує від епідемії і від подолання наслідків. Краще б уряд зайнявся роботою і покращував ситуацію в лікарнях, організовував нові кисневі станції та магістралі, ставив надувні намети на території лікарень для додаткових ліжко-місць, мобілізовував медиків для нормалізації догляду за пацієнтами, покращував протоколи лікування хворих в лікарнях та на дому, створював додаткові механізми медичного догляду домашніх пацієнтів за допомоги лікарів, медсестер та ******** інформаційних технологій.
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16.12.2020 13:08 Ответить
...ляшенко, когда "...чарівну пігулку" уже найдут для тебя?
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16.12.2020 14:55 Ответить
В то же время мы были бы благодарны за помощь в получении определенного количества вакцин как можно быстрее", - отметил глава правительства, наверное для самых незащищенных граждан своей страны старается, или для избранных?
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16.12.2020 12:44 Ответить
Для "сирот" народа.
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16.12.2020 12:45 Ответить
Что-же так? Увас же по статистике сплошная тишь и благодать, и лучшая в Европе медицина.
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16.12.2020 12:44 Ответить
Лучшая в России.

Шмыгаль просит ВОЗ ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину - Цензор.НЕТ 1991
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16.12.2020 12:49 Ответить
Которые жизнь и не только готовы положить на (за) народ.
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16.12.2020 12:48 Ответить
Нет желания испытать на себе .
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16.12.2020 12:49 Ответить
за абеткою майже в кінці списку Україна йде відразу за Угандою,чекайте коли почнуть розподіл між бідними країнами..
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16.12.2020 12:50 Ответить
А мы не бедные , мы хитрые .
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16.12.2020 12:54 Ответить
все відносно)
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16.12.2020 13:14 Ответить
Шмигаль просить ВООЗ прискорити поставки вакцини проти коронавірусу в Україну - Цензор.НЕТ 3616
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16.12.2020 12:54 Ответить
А вот США не плотят свой взнос в ВОЗ ,считая ее за всемирную шарагу ,которая в сговоре с китаезами,кормится деньгами американских налогоплательщиков
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16.12.2020 12:57 Ответить
Клоуны не заключили ни одного контракта по закупке вакцины. Рассчитывают лишь получить вакцину на шару в длинной очереди беднейших стран.
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16.12.2020 14:49 Ответить
Шмигаль просить ВООЗ прискорити поставки вакцини проти коронавірусу в Україну - Цензор.НЕТ 4563
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16.12.2020 15:01 Ответить
Шмигаль просить ВООЗ прискорити поставки вакцини проти коронавірусу в Україну - Цензор.НЕТ 9492
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16.12.2020 15:00 Ответить
обьясните этому *******, шо воз не производит вакцины и даже их не фасует. и кроме того не надо спать в оглоблях.
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16.12.2020 15:58 Ответить
 
 