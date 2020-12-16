Кабмин сегодня рассмотрит продление спецпошлин на российские уголь и сжиженный газ, а также выход из договоров, заключенных в рамках СНГ

Кабинет Министров Украины на очередном заседании в среду может принять проект постановления о выходе из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Инициировать рассмотрение этого вопроса будет и.о. министра энергетики Юрий Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кабинет Министров планирует внести изменения в постановления от 17 августа 2020 г. № 719. Действие специальных пошлин на российские тяжелые дистилляты (газойли), сжиженный газ и уголь будет продлена на один год - до 31 декабря 2021 года.

Постановлением продлевается введенная специальная пошлина на товары происхождением из Российской Федерации, независимо от других видов пошлины в процентах к таможенной стоимости товаров по следующим ставкам:

1) для тяжелых дистиллятов (газойлей) по кодам согласно с УКТВЭД 2710 19 43 00 - 2710 19 48 00, которые ввозятся на таможенную территорию Украины трубопроводным транспортом и помещаются в таможенный режим импорта, - 4%;

2) для газов сжиженных по кодам согласно с УКТВЭД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 и углеводородов по коду согласно УКТВЭД 2901 10 00 10, ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта, - 3%;

3) для всех типов угля по товарной позиции согласно УКТВЭД 2701 (кроме антрацитового угля по коду согласно УКТВЭД 2701 11 00 00 независимо от цели ввоза; битуминозного угля, коксующегося и другого угля по кодам согласно с УКТВЭД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для использования в металлургической и коксохимической промышленности, а также битуминозного, коксующего угля и другого угля с выходом летучих веществ в пересчете на сухую безминеральную основу до 35% включительно по кодам согласно с УКТВЭД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для использования в производстве электрической и тепловой энергии), которые ввозятся на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта, - 65%

Согласно повестке дня, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложит утвердить план мероприятий по реализации первого этапа (до 2022 года) Стратегии популяризации украинского языка до 2030 года "Сильный язык - успешное государство".

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КМУ также может согласовать норматив прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия и внести изменения в перечень товаров, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на борьбу с СОVID-19. Инициировать рассмотрение этих вопросов будет министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков предложит коллегам изменить порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

Министр финансов Сергей Марченко будет инициировать внесение изменений в порядок ведения реестра неприбыльных учреждений и организаций, включение неприбыльных предприятий, учреждений и организаций в реестр и исключение из него. Он же поставит на рассмотрение изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете по программе "Ускорение инвестиций в сельское хозяйство Украины".

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский представит на утверждение Порядок осуществления мониторинга последствий выполнения документа государственного планирования для окружающей среды, в том числе для здоровья населения.

Члены правительства будут рассматривать проекты постановлений о внесении изменений в регламент Кабинета Министров, а также изменения в положение о Министерстве культуры и информационной политики и положение о Государственном агентстве развития туризма. Они также могут внести изменения в порядок проведения оценивания результатов служебной деятельности государственных служащих.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров предложит коллегам урегулировать некоторые вопросы функционирования Национальной телекоммуникационной сети, вопросы использования радиочастотного ресурса.

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Участники заседания также согласуют проект Указа Президента о делегации Украины для участия в мероприятиях Энергетического Сообщества.

Планируется, что правительственные чиновники согласуют ряд законопроектов, которые потом внесут на рассмотрение Верховной Рады. В частности, изменения в Таможенный и Уголовный кодексы, в законы о Госслужбе спецсвязи и защиты информации, закон о комбинированном производстве тепловой и электрической энергии (когенерации) и использовании сбросного энергопотенциала, закон о развитии системы пробации, увеличении альтернатив лишению свободы и создании условий для снижения рецидивной преступности, а также в некоторые законы по поддержке волонтерской деятельности.

Заседание правительства 16 декабря под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля начнется в 13:00.