В "Слуге народа" большинство поддерживает Шкарлета на должность министра образования, - нардеп Кравчук
В фракции "Слуга народа" большинство народных депутатов поддерживают и.о. министра образования Сергея Шкарлета на пост главы ведомства.
Об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"Есть разные мнения во фракции, большинство, это еще не 70%, но большинство, поддерживает господина Шкарлета. Но, действительно, есть личное мнение ряда народных депутатов, которые пока не готовы за него голосовать. Опять же, учитывая то, что сейчас опять нет физически 226 депутатов из монобольшинства, то, очевидно, чтобы проголосовать те или иные кадровые назначения, нужно будет все-таки какое-то привлечение внешних голосов", - сказала Кравчук.
Отвечая на вопрос Цензор.НЕТ, почему нет других кандидатов на эту должность без истории с плагиатом, Кравчук отметила: "Я не из профильного комитета, поэтому я не могу говорить лично именно о нем. Но, действительно, он вчера был единственным кандидатом. И, кстати, коллеги из профильного комитета не выдвигали других кандидатов, в отличие от других комитетов".
Отвечая на вопрос, не интересовалась ли она лично, почему именно этого кандидата предлагают, Кравчук сказал: "Пришел президент, премьер-министр, рекомендовали его как кандидата. Сейчас мы собираем сигнальное голосование, будет понятно сколько людей готовы поддержать".
Напомним, по данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.
Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.
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И по мирянам их делить поместья стали *,
Кому-то и Парнас тогда отмежевали;
Хозяин новый стал пасти на нем Ослов
Ослы, не знаю как-то, знали,
Что прежде Музы тут живали,
И говорят: «Недаром нас
Пригнали на Парнас:
Знать, Музы свету надоели,
И хочет он, чтоб мы здесь пели»
«Смотрите же», кричит один: «не унывай!
Я затяну, а вы не отставай!
Друзья, робеть не надо!
Прославим наше стадо,
И громче девяти сестер
Подымем музыку и свой составим хор!
А чтобы нашего не сбили с толку братства,
То заведем такой порядок мы у нас:
Коль нет в чьем голосе ослиного приятства,
Не принимать тех на Парнас».
Одобрили Ослы ослово
Красно-хитро-сплетенно слово:
И новый хор певцов такую дичь занес,
Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазанных колес.
Но чем окончилось разно-красиво пенье?
Хозяин, потеряв терпенье,
Их всех загнал с Парнаса в хлев.
Мне хочется, невеждам не во гнев,
Весьма старинное напомнить мненье:
Что если голова пуста,
То голове ума не придадут места.
(И. Крылов. "Парнас").