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В "Слуге народа" большинство поддерживает Шкарлета на должность министра образования, - нардеп Кравчук

В

В фракции "Слуга народа" большинство народных депутатов поддерживают и.о. министра образования Сергея Шкарлета на пост главы ведомства.

Об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Есть разные мнения во фракции, большинство, это еще не 70%, но большинство, поддерживает господина Шкарлета. Но, действительно, есть личное мнение ряда народных депутатов, которые пока не готовы за него голосовать. Опять же, учитывая то, что сейчас опять нет физически 226 депутатов из монобольшинства, то, очевидно, чтобы проголосовать те или иные кадровые назначения, нужно будет все-таки какое-то привлечение внешних голосов", - сказала Кравчук.

Отвечая на вопрос Цензор.НЕТ, почему нет других кандидатов на эту должность без истории с плагиатом, Кравчук отметила: "Я не из профильного комитета, поэтому я не могу говорить лично именно о нем. Но, действительно, он вчера был единственным кандидатом. И, кстати, коллеги из профильного комитета не выдвигали других кандидатов, в отличие от других комитетов".

Отвечая на вопрос, не интересовалась ли она лично, почему именно этого кандидата предлагают, Кравчук сказал: "Пришел президент, премьер-министр, рекомендовали его как кандидата. Сейчас мы собираем сигнальное голосование, будет понятно сколько людей готовы поддержать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский представит "слугам" кандидатов на должности министров: Витренко, Лапутину, Шкарлета

Напомним, по данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлет заявил, что обжалует решение Нацагентства качества высшего образования по плагиату: "У меня есть много вопросов к решению"

Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

назначение (2174) Минобразования (1736) Слуга народа (2630) Кравчук Евгения (367) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+9
Когда из Греции вон выгнали богов
И по мирянам их делить поместья стали *,
Кому-то и Парнас тогда отмежевали;
Хозяин новый стал пасти на нем Ослов
Ослы, не знаю как-то, знали,
Что прежде Музы тут живали,
И говорят: «Недаром нас
Пригнали на Парнас:
Знать, Музы свету надоели,
И хочет он, чтоб мы здесь пели»
«Смотрите же», кричит один: «не унывай!
Я затяну, а вы не отставай!
Друзья, робеть не надо!
Прославим наше стадо,
И громче девяти сестер
Подымем музыку и свой составим хор!
А чтобы нашего не сбили с толку братства,
То заведем такой порядок мы у нас:
Коль нет в чьем голосе ослиного приятства,
Не принимать тех на Парнас».
Одобрили Ослы ослово
Красно-хитро-сплетенно слово:
И новый хор певцов такую дичь занес,
Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазанных колес.
Но чем окончилось разно-красиво пенье?
Хозяин, потеряв терпенье,
Их всех загнал с Парнаса в хлев.
Мне хочется, невеждам не во гнев,
Весьма старинное напомнить мненье:
Что если голова пуста,
То голове ума не придадут места.
(И. Крылов. "Парнас").
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16.12.2020 13:03
+9
Звичайно ж підтримую. Адже він - плоть із плоті, кров із крові їхній. Такий же брехун, плагіатор і малорос.
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16.12.2020 13:04
+7
Если нет других кандидатур, кроме этого, мягко говоря, слабенького кандидата, назначьте входную дверь, от нее хоть польза будет,- удерживать тепло.
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16.12.2020 13:04
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Правила форума Совет форумчан
Когда из Греции вон выгнали богов
И по мирянам их делить поместья стали *,
Кому-то и Парнас тогда отмежевали;
Хозяин новый стал пасти на нем Ослов
Ослы, не знаю как-то, знали,
Что прежде Музы тут живали,
И говорят: «Недаром нас
Пригнали на Парнас:
Знать, Музы свету надоели,
И хочет он, чтоб мы здесь пели»
«Смотрите же», кричит один: «не унывай!
Я затяну, а вы не отставай!
Друзья, робеть не надо!
Прославим наше стадо,
И громче девяти сестер
Подымем музыку и свой составим хор!
А чтобы нашего не сбили с толку братства,
То заведем такой порядок мы у нас:
Коль нет в чьем голосе ослиного приятства,
Не принимать тех на Парнас».
Одобрили Ослы ослово
Красно-хитро-сплетенно слово:
И новый хор певцов такую дичь занес,
Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазанных колес.
Но чем окончилось разно-красиво пенье?
Хозяин, потеряв терпенье,
Их всех загнал с Парнаса в хлев.
Мне хочется, невеждам не во гнев,
Весьма старинное напомнить мненье:
Что если голова пуста,
То голове ума не придадут места.
(И. Крылов. "Парнас").
показать весь комментарий
16.12.2020 13:03 Ответить
Если нет других кандидатур, кроме этого, мягко говоря, слабенького кандидата, назначьте входную дверь, от нее хоть польза будет,- удерживать тепло.
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16.12.2020 13:04 Ответить
Звичайно ж підтримую. Адже він - плоть із плоті, кров із крові їхній. Такий же брехун, плагіатор і малорос.
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16.12.2020 13:04 Ответить
В "Слуге народа" большинство поддерживает Шкарлета на должность министра образования, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7212
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16.12.2020 13:11 Ответить
Почему не написали, за сколько Слуги народа продали должность министра образования?
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16.12.2020 13:06 Ответить
Это какой-то позор...
В "Слузі народу" більшість підтримує Шкарлета на посаду міністра освіти, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9882
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16.12.2020 13:13 Ответить
а где праведный гнев 4000-хтысячников учителей? а должен быть...
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16.12.2020 13:18 Ответить
Таке враження що ви не слуги народу, а слуги диявола.Ганьба покидькам.
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16.12.2020 13:23 Ответить
Эй, а чо сразу диавол? Чуть что - так сразу диавол. Ему до СН ещё далеко! :/
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16.12.2020 13:36 Ответить
Собачої не розумію,а чо,болт в ачо.
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16.12.2020 14:01 Ответить
Не стоит тащить на форум свои сексуальные фантазии. Занимайся с ними дома
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16.12.2020 15:00 Ответить
Хочеш з нами-українцями розмовляти - вивчи українську.
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16.12.2020 15:34 Ответить
а его этого скарлетта харю ветром не унесёт? проб з д илось шось у датському князівстві......
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16.12.2020 13:40 Ответить
Цырк за Шкарлета!
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16.12.2020 13:46 Ответить
а кого ще ці неучі можуть підтримувати?
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16.12.2020 14:29 Ответить
 
 