Гражданину Чехии грозит 16 лет тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе, - посол Перебийнис

Прокуратура Чехии предъявила 26-летнему гражданину обвинения в террористической деятельности на Донбассе и предлагает приговорить его к 16 годам заключения.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, информирует Цензор.НЕТ.

"Чешская юстиция продолжает системно преследовать тех граждан Чехии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России на оккупированном Донбассе. Уже есть несколько судебных приговоров, целый ряд дел находится на стадии расследования или предъявления обвинения.

Среди последних, кому было предъявлено такое обвинение - 26-летний Лукаш Н. из Карловых Вар, который в 2015-2016 гг. воевал против ВС Украины в составе незаконных военных формирований. В частности, как отмечается в обвинении, он "прошел обучение, был вооружен и оснащен военными формированиями сепаратистских структур, выполнял различные военные задачи, такие как разведка, охрана и патрулирование, а также участвовал в боях против украинских военных с намерением нанести им ранения или смерть", - говорится в сообщении.

По мнению прокурора, Лукаш Н. совершал упомянутые действия сознательно, а во время военных действий даже был ранен и несколько недель провел в больнице. Прокурор подчеркивает, что вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, можно охарактеризовать как квази-военизированные подразделения, которые совершают систематические организованные насильственные преступления, которые по своему характеру соответствуют определению теракт. Именно за участие в террористической деятельности обвинение предлагает приговорить Лукаша Н. к 16 годам лишения свободы.

"Хотя обвиняемый в ходе расследования и отказывался давать показания, однако имеющиеся у следствия доказательства в виде фотографий и видео, сделанных им на мобильный телефон, есть достаточными основаниями для передачи дела в суд. На одном из таких видео он в духе подавляющего большинства жертв российской пропаганды признается, что пошел воевать против "украинских фашистов". Российское зомбирование негативно сказалось и на психике этого гражданина. По свидетельствам его девушки, после возвращения домой Лукаш Н. очень изменился - "стал агрессивным, страдал от кошмаров, ночью под подушкой держал нож, издавал звуки, похожие на звуки из фильмов ужасов", из-за чего был вынужден обратиться к психиатрам. Никак не отрицая того факта, что глубокое погружение в "русский мир" может вызвать серьезные проблемы для здоровья, все же надеюсь, что эти проблемы не помешают чешскому правосудию назначить Лукашу Н. за его преступления справедливое наказание", - отметил посол.

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