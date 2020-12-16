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Новости Агрессия России против Украины
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Гражданину Чехии грозит 16 лет тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе, - посол Перебийнис

Гражданину Чехии грозит 16 лет тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе, - посол Перебийнис

Прокуратура Чехии предъявила 26-летнему гражданину обвинения в террористической деятельности на Донбассе и предлагает приговорить его к 16 годам заключения.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, информирует Цензор.НЕТ.

"Чешская юстиция продолжает системно преследовать тех граждан Чехии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России на оккупированном Донбассе. Уже есть несколько судебных приговоров, целый ряд дел находится на стадии расследования или предъявления обвинения.
Среди последних, кому было предъявлено такое обвинение - 26-летний Лукаш Н. из Карловых Вар, который в 2015-2016 гг. воевал против ВС Украины в составе незаконных военных формирований. В частности, как отмечается в обвинении, он "прошел обучение, был вооружен и оснащен военными формированиями сепаратистских структур, выполнял различные военные задачи, такие как разведка, охрана и патрулирование, а также участвовал в боях против украинских военных с намерением нанести им ранения или смерть", - говорится в сообщении.

По мнению прокурора, Лукаш Н. совершал упомянутые действия сознательно, а во время военных действий даже был ранен и несколько недель провел в больнице. Прокурор подчеркивает, что вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, можно охарактеризовать как квази-военизированные подразделения, которые совершают систематические организованные насильственные преступления, которые по своему характеру соответствуют определению теракт. Именно за участие в террористической деятельности обвинение предлагает приговорить Лукаша Н. к 16 годам лишения свободы.

"Хотя обвиняемый в ходе расследования и отказывался давать показания, однако имеющиеся у следствия доказательства в виде фотографий и видео, сделанных им на мобильный телефон, есть достаточными основаниями для передачи дела в суд. На одном из таких видео он в духе подавляющего большинства жертв российской пропаганды признается, что пошел воевать против "украинских фашистов". Российское зомбирование негативно сказалось и на психике этого гражданина. По свидетельствам его девушки, после возвращения домой Лукаш Н. очень изменился - "стал агрессивным, страдал от кошмаров, ночью под подушкой держал нож, издавал звуки, похожие на звуки из фильмов ужасов", из-за чего был вынужден обратиться к психиатрам. Никак не отрицая того факта, что глубокое погружение в "русский мир" может вызвать серьезные проблемы для здоровья, все же надеюсь, что эти проблемы не помешают чешскому правосудию назначить Лукашу Н. за его преступления справедливое наказание", - отметил посол.

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Автор: 

прокуратура (5011) терроризм (18690) Чехия (1705) наемник (354) Перебийнис Евгений (75)


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Топ комментарии
+6
Немає чим хвалитися. Багато кому багато чого грозить. От коли дадуть реальний термін, тоді можна водити хороводи.
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16.12.2020 13:14
+6
Так должно быть со предателями и теми кто лезет воевать против граждан защищающих свою Страну Украину.
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16.12.2020 13:15
+4
В Україні так саме треба давати реальні тюремні строки за війну російських найманців в Криму і на донбасі. Також треба привести в Україну і судити таких зрадників як крим щочанин Аксьонов. Цікаво чи є він в базі даних інтерполу? Так би його затримали десь в Зімбабве і передали Україні.
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16.12.2020 13:35
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спасибо чехам за системную поддержку в этом вопросе, да.
Вот только бы еще президента чешского как-то отрезвить...
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16.12.2020 13:13 Ответить
Если только закрыть пивоварни?
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16.12.2020 13:16 Ответить
Немає чим хвалитися. Багато кому багато чого грозить. От коли дадуть реальний термін, тоді можна водити хороводи.
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16.12.2020 13:14 Ответить
Так должно быть со предателями и теми кто лезет воевать против граждан защищающих свою Страну Украину.
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16.12.2020 13:15 Ответить
16 лет тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе / Пример для Израиля , наёмники которой ( Израиль-она) в составе бандформирований ДНР убивают украинцев.
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16.12.2020 13:26 Ответить
А можна пруф? Бо перший раз про таке чую.
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16.12.2020 13:57 Ответить
В Интернете есть сведения о убитых в Донбассе израильских наёмниках. По-видимому, в Донбассе есть и пока не убитые израильские наёмники.
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16.12.2020 14:56 Ответить
Тільки росіяни пишуть "в Донбассе". Це раз.
А два- пруф давай, бо я знайшов лише інфо про громадян Ізраілю, що воюють на нашій стороні.
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16.12.2020 22:42 Ответить
Тільки росіяни пишуть "в Донбассе".-Может быть.Я тебе скажу больше.Когда Иван Петрович Сидоров промахнётся и молотком врежет себе по пальцу он матерится исключительно по русски. / бо я знайшов лише…. -бороться и искать, найти и не сдаваться.Ты найдёшь,ты сможешь.Найдёшь свежак про израильских наёмников.И что Израиль уже не военный союзник Путина, а Нетаньяха не его проститутка по вызову .Может быть. Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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16.12.2020 23:22 Ответить
Тобто пруфів у тебе немає. Мені все ясно)
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16.12.2020 23:30 Ответить
Тобто пруфів у тебе немає. Мені все ясно)/ Пруф-це, мабуть, посилання. Если я дам эту ссылку на халяву, на шару , то ты будешь её опровергать типа Та я не верю. А я буду оправдываться и тебя переубеждать.А это ни к чему. Поэтому поработай сам. Нарой свежее про военное сотрудничество Израиля и РФ , о чём договорились Путин и Нетаньяха, какие пакости они готовят Украине. И мы обменяемся ссылками. Халява - Бесплатно. Ивр. חלב халав - молоко. Шара - бесплатно. Ивр. - שאר , שארים шеар, шеарим - остатки .
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17.12.2020 00:15 Ответить
"Тягар доведення лежить на стверджуючому")))

Мені розповісти, що це означає?)
А от "Єврейська рота" в УДА є. І вони відстоюють незалежність України.
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17.12.2020 07:07 Ответить
"Тягар доведення лежить на стверджуючому"))) -ты утверждаешь что в Донбассе не было и нет израильских наёмников, убивающих украинцев-докажи. / А от "Єврейська рота" в УДА є. -Может быть .Как может и есть в УДА еврейский батальон Матилан, о котором никто не знает. А это факты. В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля./ Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона/ Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет ./ Израиль союзница Путина.Как , к примеру, Япония была союзницей Гитлера.
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17.12.2020 10:54 Ответить
Це той неофіційний візит маргіналів, після якого в Ізраілі спалахнув скандал у ЗМІ та найвищих рівнях влади?)))
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17.12.2020 11:13 Ответить
Розумієш, так як ти хочеш- суперечка не відбувається. Довести відсутність чогось чи когось- неможливо, саме тому доводять наявність, а не відсутність.
Це т.з. "чайник Рассела"))
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17.12.2020 11:27 Ответить
Розумієш, так як ти хочеш- суперечка не відбувається. / Иван Петрович Сидоров не воюет с украинскими флажками. Он воюет с путинскими пропагандонами . В том числе и под израильскими флажками.Требующих от украинцев: пару сот виселец на Крещатики. / А во вторник( украинцев) уже снимут со столбов?/ Барыг необходимо мочить!/ Устроить в Украине « бессрочную общенациональную забастовку»/ Только огонь судов Линча может избавить Украину . Они там на верху кроме языка насилия не понимают. / Но: Стоит на вахте мира полтавский хлебороб. И золотом сверкая, на сноп ложится сноп. Он трудится на нивах и житницах страны, Чтоб были мы богаты, чтоб не было( гражданской) войны. Вместе с полтавским хлеборобом на вахте мира стоит Иван Петрович Сидоров.
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17.12.2020 12:20 Ответить
Он воюет с путинскими пропагандонами /
Отже нам немає про що сперечатись, ворог у нас один))
Гарного Вам дня.
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17.12.2020 12:28 Ответить
В Україні так саме треба давати реальні тюремні строки за війну російських найманців в Криму і на донбасі. Також треба привести в Україну і судити таких зрадників як крим щочанин Аксьонов. Цікаво чи є він в базі даних інтерполу? Так би його затримали десь в Зімбабве і передали Україні.
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16.12.2020 13:35 Ответить
А у нас би його відпустили.
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16.12.2020 13:56 Ответить
Уже второй которого поймали в Чехии и тоже не стоял на блокпосту! Удивительно
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16.12.2020 14:38 Ответить
На блокпостах та на кухнях лише місцеві були)))
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16.12.2020 14:49 Ответить
И только у нас дают условное. Или отпускают.
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16.12.2020 15:11 Ответить
 
 