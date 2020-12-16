Кадровые перестановки перед Новым годом нужны, чтобы не наступил полный коллапс в министерствах, - "слуга народа" Кравчук

Парламент взялся за кадровые перестановки в Кабинете Министров, чтобы не наступил коллапс в министерствах. Закон позволяет быть исполняющим обязанностей не более 30 дней.

Об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, отвечая на вопрос, почему происходят кадровые перестановки в правительстве перед Новым годом, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это необходимость. Потому что мы не так давно проголосовали законопроект, который уже действует, о том, что исполняющий обязанности не может быть дольше, чем 30 дней. Кроме того, его полномочия сильно урезаны и фактически есть такая позиция коллег из профильных комитетов и, в принципе, у премьер-министра, что чтобы не наступил полный коллапс в министерствах, где нет полноценных министров, их нужно проголосовать до Нового года", - сказала Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук заявляла, что кадровые решения в Кабмине будут приниматься уже в следующем году.

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