Кадровые перестановки перед Новым годом нужны, чтобы не наступил полный коллапс в министерствах, - "слуга народа" Кравчук
Парламент взялся за кадровые перестановки в Кабинете Министров, чтобы не наступил коллапс в министерствах. Закон позволяет быть исполняющим обязанностей не более 30 дней.
Об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, отвечая на вопрос, почему происходят кадровые перестановки в правительстве перед Новым годом, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это необходимость. Потому что мы не так давно проголосовали законопроект, который уже действует, о том, что исполняющий обязанности не может быть дольше, чем 30 дней. Кроме того, его полномочия сильно урезаны и фактически есть такая позиция коллег из профильных комитетов и, в принципе, у премьер-министра, что чтобы не наступил полный коллапс в министерствах, где нет полноценных министров, их нужно проголосовать до Нового года", - сказала Кравчук.
Напомним, ранее Кравчук заявляла, что кадровые решения в Кабмине будут приниматься уже в следующем году.
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17 грудня на пленарному засіданні Верховної Ради можуть змінити мовне законодавство.
Можуть змінити положення про удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України, повідомляє "https://www.facebook.com/perehodnamovu/posts/3873977985987055 Переходь на українську ".
До частини положення про те, що мовою нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу є державна мова пропонують додати слова "якщо інше не встановлено законом".
"Йдеться не про авіаційні правила, а про будь-які нормативно-правові акти, які на підставі будь-якого закону зможуть видаватися не українською мовою. Це - руйнація однієї з базових статей закону про мову. Науково-експертне управління Верховної Ради у своєму висновку відзначило, що така пропозиція суперечить Конституції України. Аналогічну позицію висловив і уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь", - йдеться в повідомленні.
Гуманітарний комітет парламенту радив вилучити цю норму. Присутні на засіданні керівники Державіаслужби з цим погодилися.
"Однак профільний транспортний комітет несподівано підтримав ухвалення проєкту 3683 за основу без жодних вилучень. Тобто цілком проігнорував позицію гуманітарного комітету, науково-експертного управління і мовного омбудсмена. На словах ініціатори такого рішення обіцяють виправити проблему в другому читанні. Однак, по-перше, жодної віри цим заявам нема, по-друге, регламент Верховної Ради містить безліч можливостей провалити в другому читанні будь-які зміни", - заявили у спільноті.
Колапс близенько.