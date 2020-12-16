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Кадровые перестановки перед Новым годом нужны, чтобы не наступил полный коллапс в министерствах, - "слуга народа" Кравчук

Кадровые перестановки перед Новым годом нужны, чтобы не наступил полный коллапс в министерствах, -

Парламент взялся за кадровые перестановки в Кабинете Министров, чтобы не наступил коллапс в министерствах. Закон позволяет быть исполняющим обязанностей не более 30 дней.

Об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, отвечая на вопрос, почему происходят кадровые перестановки в правительстве перед Новым годом, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это необходимость. Потому что мы не так давно проголосовали законопроект, который уже действует, о том, что исполняющий обязанности не может быть дольше, чем 30 дней. Кроме того, его полномочия сильно урезаны и фактически есть такая позиция коллег из профильных комитетов и, в принципе, у премьер-министра, что чтобы не наступил полный коллапс в министерствах, где нет полноценных министров, их нужно проголосовать до Нового года", - сказала Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук заявляла, что кадровые решения в Кабмине будут приниматься уже в следующем году.

Читайте: Два-три министра имеют шансы покинуть свои должности, - Разумков

Автор: 

ВР (29244) Кабмин (14026) кадры (611) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+6
...чергова спроба наїзду


17 грудня на пленарному засіданні Верховної Ради можуть змінити мовне законодавство.
Можуть змінити положення про удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України, повідомляє "https://www.facebook.com/perehodnamovu/posts/3873977985987055 Переходь на українську ".
До частини положення про те, що мовою нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу є державна мова пропонують додати слова "якщо інше не встановлено законом".
"Йдеться не про авіаційні правила, а про будь-які нормативно-правові акти, які на підставі будь-якого закону зможуть видаватися не українською мовою. Це - руйнація однієї з базових статей закону про мову. Науково-експертне управління Верховної Ради у своєму висновку відзначило, що така пропозиція суперечить Конституції України. Аналогічну позицію висловив і уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь", - йдеться в повідомленні.
Гуманітарний комітет парламенту радив вилучити цю норму. Присутні на засіданні керівники Державіаслужби з цим погодилися.
"Однак профільний транспортний комітет несподівано підтримав ухвалення проєкту 3683 за основу без жодних вилучень. Тобто цілком проігнорував позицію гуманітарного комітету, науково-експертного управління і мовного омбудсмена. На словах ініціатори такого рішення обіцяють виправити проблему в другому читанні. Однак, по-перше, жодної віри цим заявам нема, по-друге, регламент Верховної Ради містить безліч можливостей провалити в другому читанні будь-які зміни", - заявили у спільноті.
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16.12.2020 13:18
+5
А сейчас не коллапс?
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16.12.2020 13:16
+5
Нада вернуть Гончарука премьер-министром. Тот хоть на самокате катался
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16.12.2020 13:21
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А сейчас не коллапс?
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16.12.2020 13:16 Ответить
Не полный
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16.12.2020 13:42 Ответить
Тетя, "полный коллапс в министерствах" уже наступил, и наличие или отсутствие министра на это не влияет.
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16.12.2020 13:16 Ответить
Та за год Разве не переставляли и по много Раз и никак .Где колапс и где реалии , - Не понятно.Все смешалось Кони , Люди.
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16.12.2020 13:17 Ответить
...чергова спроба наїзду


17 грудня на пленарному засіданні Верховної Ради можуть змінити мовне законодавство.
Можуть змінити положення про удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України, повідомляє "https://www.facebook.com/perehodnamovu/posts/3873977985987055 Переходь на українську ".
До частини положення про те, що мовою нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу є державна мова пропонують додати слова "якщо інше не встановлено законом".
"Йдеться не про авіаційні правила, а про будь-які нормативно-правові акти, які на підставі будь-якого закону зможуть видаватися не українською мовою. Це - руйнація однієї з базових статей закону про мову. Науково-експертне управління Верховної Ради у своєму висновку відзначило, що така пропозиція суперечить Конституції України. Аналогічну позицію висловив і уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь", - йдеться в повідомленні.
Гуманітарний комітет парламенту радив вилучити цю норму. Присутні на засіданні керівники Державіаслужби з цим погодилися.
"Однак профільний транспортний комітет несподівано підтримав ухвалення проєкту 3683 за основу без жодних вилучень. Тобто цілком проігнорував позицію гуманітарного комітету, науково-експертного управління і мовного омбудсмена. На словах ініціатори такого рішення обіцяють виправити проблему в другому читанні. Однак, по-перше, жодної віри цим заявам нема, по-друге, регламент Верховної Ради містить безліч можливостей провалити в другому читанні будь-які зміни", - заявили у спільноті.
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16.12.2020 13:18 Ответить
Что наливать на корпоративах будет некому.
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16.12.2020 13:18 Ответить
Нада вернуть Гончарука премьер-министром. Тот хоть на самокате катался
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16.12.2020 13:21 Ответить
Це воно, знехотя, засвідчило, що мАлАдиє узеленські проФФесіонали "докерувались".
Колапс близенько.
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16.12.2020 13:31 Ответить
👏👏👏👏👏
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16.12.2020 13:56 Ответить
Коллапс в головах и поступках.
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16.12.2020 13:36 Ответить
Очередная перестановка коек в борделе.
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16.12.2020 13:49 Ответить
Да если бы только вопрос был в некоторых "неполноценных" министрах, но проблема то шире.
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16.12.2020 14:15 Ответить
який зв"язок між колапсом, який вже настав і "кадровимі пєрєстановкамі"?? Ці дУрні навіть не помітили, що той колапс у самому розпалі.. Зелені дебіли..
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16.12.2020 14:32 Ответить
"... сегодня будет смена белья. Пятая палата меняется с шестой.." От так і в нас, відставлять одного сцивоху, і призначать іншого сцивоху. Бо в зеленої плісняви жорстка кадрова дієта !!
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16.12.2020 14:34 Ответить
 
 