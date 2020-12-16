Рада сделала шаг к повышению штрафа за пожары в экосистемах до 6 тыс. грн

Верховная Рада намерена усилить ответственность за пожары в экосистемах и повысить штрафы за такие нарушения до 5 950 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект №3755 за основу поддержали 324 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

Так, законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров, предлагается значительно увеличить штрафы за нарушения правил пожарной безопасности.

В частности, за нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте предлагается штрафовать граждан на сумму от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн). В действующем законодательстве штраф за такие нарушения составляет от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (51-119 грн).

В отношении должностных лиц штрафы предлагается установить на уровне от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 грн), тогда как в настоящее время - это от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (85-170 грн).

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Вместе с тем за нарушение установленных правил пожарной безопасности на воздушном транспорте предлагается ввести штраф для граждан от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (2550-4250 грн), тогда как в настоящее время он составляет от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан.

При этом для должностных лиц предлагается ввести штраф от 250 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан (4250-5950 грн). В настоящее время штраф составляет от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.