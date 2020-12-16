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Рада сделала шаг к повышению штрафа за пожары в экосистемах до 6 тыс. грн

Рада сделала шаг к повышению штрафа за пожары в экосистемах до 6 тыс. грн

Верховная Рада намерена усилить ответственность за пожары в экосистемах и повысить штрафы за такие нарушения до 5 950 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект №3755 за основу поддержали 324 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

Так, законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров, предлагается значительно увеличить штрафы за нарушения правил пожарной безопасности.

В частности, за нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте предлагается штрафовать граждан на сумму от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн). В действующем законодательстве штраф за такие нарушения составляет от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (51-119 грн).

В отношении должностных лиц штрафы предлагается установить на уровне от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 грн), тогда как в настоящее время - это от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (85-170 грн).

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Вместе с тем за нарушение установленных правил пожарной безопасности на воздушном транспорте предлагается ввести штраф для граждан от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (2550-4250 грн), тогда как в настоящее время он составляет от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан.

При этом для должностных лиц предлагается ввести штраф от 250 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан (4250-5950 грн). В настоящее время штраф составляет от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

ВР (29244) пожар (5941) штраф (1285)


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У нас зараз законодавчий спам, ні один суддя, ні один юрист не знають законів, всім треба інтернет і підпис над документом "чинний" При Київській Русі всі закони вміщались на аркуші папера формата А3, це при тому шо закона про формати ще не придумали. по тюрмах, замурованих, сиділо всього 2-3 людини, та й ті підозрювались в державній зраді і не інакше
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16.12.2020 14:16 Ответить
6 тис грн. за підпал лісу це ж не штраф, а разовий абонемент.
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16.12.2020 14:24 Ответить
Барнаульска ЧК доки не стала розстрілювать в 1927 році на місці паліїв, ніякими штарфами їх не зупинила. Це тільки банда могла такі штрафи придумати щоб і далі випалювали ліси під вирубування їх баригами, для забудов, для захапування тощо. Не 6 000 а 6000 і повна конфіскація майна з житлом разом в фонд лісових насаджень для компенсації порушеного виродками лісового біоценозу Ці тупорилі депутати ніби не розуміють що згарища це знищений цілий взаємоповязаний світ живої природи. А крім цього, потрібно організувати охорону і протипожежні заходи від природніх і штучних стихій.
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16.12.2020 15:53 Ответить
 
 