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Новости Новый год
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Все по правилам карантина: в Киеве создали праздничный пешеходный маршрут по главным новогодним местам города длиной в 8 км

В Киеве создали праздничный пешеходный маршрут по главным новогодним местам города, что будет соответсвовать правилам карантина и не позволит не создавать скопления людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook Управление туризма и промоций КГГА.

Согласно сообщению, разработанный маршрут не потребует перекрытия проезжей части улиц. Его длина в обе стороны составляет почти 8 км, а состоит он из 7 зон:

- Софийская площадь. Именно здесь, по традиции, расположится главная елка Украины высотой 31 м, оформленная в тематике "Волшебный лес"

- Арка Дружбы народов, возле которой будет ждать главная елка Киева, каток и 200 метров гирлянды "Звездное небо"

- Велосипедно-пешеходный мост

- Владимирская горка

- Аллея художников

- Андреевский спуск

- Контрактовая площадь

Все по правилам карантина: в Киеве создали праздничный пешеходный маршрут по главным новогодним местам города длиной в 8 км 01

Как отмечается, на Подоле киевляне и гости столицы попадут в Петриковскую сказку, поскольку елка на Контрактовой будет украшена тарелками с традиционной росписью, яблоками и орехами.

Кроме того, в КГГА отметили, что согласно рекомендациям Минздрава, в этом году празднование будет проходить без фестивальных событий, больших сцен, концертов и фудкортов.

Все по правилам карантина: в Киеве создали праздничный пешеходный маршрут по главным новогодним местам города длиной в 8 км 02

КГГА (2981) Киев (25513) Новый год (934)


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Гарний же маршрут. Що вам знову не так?
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16.12.2020 14:36 Ответить
в Киеве создали праздничный пешеходный маршрут по главным новогодним местам города длиной в 8 км (c)

Пешеходов будет сопровождать карета скорой помощи с травматологом, гипсовыми бинтами и костылями с палками...
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16.12.2020 14:10 Ответить
та нібито + 1 в Києві. Навіщо травматолог?
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16.12.2020 14:30 Ответить
Цей святковий маршрут не одноразовий. Льод ще є і буде. Між будинками підсилюється вітер і на цій ділянці дуже можливе утворювання нової ковзанки...
То мабуть краще у швидку карету одразу мішок алебастру вкинуть .
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16.12.2020 17:44 Ответить
Ви гадаєте, що Андріївський узвіз тимчасово перетвориться на спуск?
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16.12.2020 14:35 Ответить
Я не гадаю, я бачив! Коли дівчинка , з торбою за плечима, дерлася в гору, то в цей момент, якийсь молодик промайнув летячи вниз. Не знаю з якої стіни, або дерева його виколупували, але я впенений, що то був "СПУСК" десь 45км на годину .
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16.12.2020 17:35 Ответить
Молодець, Кличко!
Не забуває і про свята!
Гарним буде президентом
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16.12.2020 15:35 Ответить
Ага... Да... Ещё и немецкий знает...
Только жаль, что мы не поржем с его перл, бо не знаем немецкого... .
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16.12.2020 17:48 Ответить
 
 