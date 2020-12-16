Все по правилам карантина: в Киеве создали праздничный пешеходный маршрут по главным новогодним местам города длиной в 8 км
В Киеве создали праздничный пешеходный маршрут по главным новогодним местам города, что будет соответсвовать правилам карантина и не позволит не создавать скопления людей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook Управление туризма и промоций КГГА.
Согласно сообщению, разработанный маршрут не потребует перекрытия проезжей части улиц. Его длина в обе стороны составляет почти 8 км, а состоит он из 7 зон:
- Софийская площадь. Именно здесь, по традиции, расположится главная елка Украины высотой 31 м, оформленная в тематике "Волшебный лес"
- Арка Дружбы народов, возле которой будет ждать главная елка Киева, каток и 200 метров гирлянды "Звездное небо"
- Велосипедно-пешеходный мост
- Владимирская горка
- Аллея художников
- Андреевский спуск
- Контрактовая площадь
Как отмечается, на Подоле киевляне и гости столицы попадут в Петриковскую сказку, поскольку елка на Контрактовой будет украшена тарелками с традиционной росписью, яблоками и орехами.
Кроме того, в КГГА отметили, что согласно рекомендациям Минздрава, в этом году празднование будет проходить без фестивальных событий, больших сцен, концертов и фудкортов.
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То мабуть краще у швидку карету одразу мішок алебастру вкинуть .
Не забуває і про свята!
Гарним буде президентом
Только жаль, что мы не поржем с его перл, бо не знаем немецкого... .