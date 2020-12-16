МИД передаст Евросоюзу списки причастных к системным преследованиям граждан Украины в оккупированном Крыму

Поскольку в Европейском Союзе утвердили санкционный механизм за грубые нарушения прав человека, Министерство иностранных дел Украины передаст ЕС списки причастных к системным преследованиям граждан Украины в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил специальный представитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев.

"Буквально в понедельник у нас состоялись традиционные ежегодные консультации с ЕС по статусу Автономной Республики Крым, где МИД, Прокуратура АРК поднимали вопрос о системных нарушениях прав человека в Крыму. Мы будем передавать списки тех причастных к системным преследованиям граждан Украины в оккупированном Крыму нашим европейским партнерам", - рассказал спецпредставитель министерства.

По словам Макеева, в пятницу он встретится с представителями миссии ЕС в Киеве, которые подробно представят свои алгоритмы и программы в соответствии с новым механизмом относительно санкций за нарушение прав человека.

"Это также одна из моих целей. В новом украинском санкционном законодательстве мы должны четко предусмотреть возможность для Украины применения санкций за системные нарушения прав человека. Здесь Украина должна играть лидирующую роль ввиду того, какое количество наших граждан преследуются российским режимом на оккупированных территориях, и какое количество политических заключенных удерживается сегодня в российских тюрьмах", - подчеркнул спецпред МИД Украины.

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