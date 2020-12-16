НАБУ по делу "Роттердам+" опубликовало разговор топ-менеджера ДТЭК о назначении главы Минэнерго: "Есть кандидат, женщина. Она - моя последняя надежда"

Следствие по делу "Роттердам +" зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний ("ДТЭК") - инициатора введения формулы - на кадровые назначения во власти, "следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков "заведениях за действия формулы.

Об этом заявили в НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

НАБУ привело ключевые аргументы детективов по делу.

"Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф (цену) на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились, а именно - расходы на доставку и перевалку отечественного энергетического угля в Украине из портов в Европе для погашения собственных кредитов группы за счет потребителей", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что НКРЭКУ должна была обеспечить баланс интересов между производителями электроэнергии, государством и потребителями, защищать интересы потребителей электроэнергии, а также ограничить влияние субъектов хозяйствования на государственную политику в сфере регулирования цен на электрическую энергию.

"Вместо этого Комиссия предусмотрела несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф (цена) для всей тепловой генерации", - добавили в НАБУ.

"Глава НКРЭКУ до ноября 2015 года выступал против увеличения тарифа на электрическую энергию, однако впоследствии стал сторонником формулы "Роттердам+", будучи сознательным того, какие суммы незаконных средств принесет формула группе компаний-инициатору введения формулы.

НАБУ считает закладку в стоимость электрической энергии, произведенной из углей украинской добычи, транспортных расходов по транспортировке угля из-за границы, необоснованным", - говорится в позиции ведомства.

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"В распоряжении следствия - научные исследования национальных и иностранных специалистов, экспертные заключения государственных экспертных учреждений и профессиональных частных экспертов. Они свидетельствуют о причинении почти 40 млрд грн убытков народу Украины.

Согласно выводам экспертиз, доминирующая позиция компаний группы-инициатора введения "Роттердам +" на рынке угля (86% добычи) и на рынке тепловой генерации (70%) создает риск диктата цен и непрозрачности ценообразования; не прогнозируемые и не понесенные расходы на транспортировку учтены в цене на электроэнергию неправомерно", - добавили в НАБУ.

Также подчеркивается, что следствие имеет экспертизу, подтверждающую нанесение минимум 18,87 млрд грн убытков вследствие действия формулы "Роттердам +" на протяжении 2016-2017 годов.

В НАБУ подчеркнули на изменении прокурора по делу и заявили о важности обращения в суд с гражданским иском "от имени государства для возвращения ей украденных средств".

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"Следствие зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний - инициатора введения "Роттердам +" - на кадровые назначения во власти, следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков, причиненных государству за действия указанной формулы", - отметили в НАБУ.

Детективы приводят фрагмент перехваченного разговора одного из топ-менеджеров группы "ДТЭК" с иностранным лицом. В разговоре речь идет о женщине-кандидате в министры энергетики (вскоре врио министра стала Ольга Буславец. – Ред.).

Топ-менеджер говорит, в частности, говорит, что "есть кандидат, женщина, с которой у нас хорошие отношения ... если за нее проголосуют - это достаточно облегчит нашу жизнь", "ее последняя должность была Директор департамента электроэнергии", "она - моя последняя надежда".

Также топ-менеджер, в частности, говорит, что "нам нужен кто-то, кто может консолидировать все это, потоки и разных людей в секторе ...".





Напомним, дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа из-за якобы отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис Генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовно правонарушения.

17 ноября СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".





