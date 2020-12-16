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НАБУ по делу "Роттердам+" опубликовало разговор топ-менеджера ДТЭК о назначении главы Минэнерго: "Есть кандидат, женщина. Она - моя последняя надежда"

НАБУ по делу

Следствие по делу "Роттердам +" зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний ("ДТЭК") - инициатора введения формулы - на кадровые назначения во власти, "следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков "заведениях за действия формулы.

Об этом заявили в НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

НАБУ привело ключевые аргументы детективов по делу.

"Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф (цену) на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились, а именно - расходы на доставку и перевалку отечественного энергетического угля в Украине из портов в Европе для погашения собственных кредитов группы за счет потребителей", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис генпрокурора саботирует дело "Роттердам+", - НАБУ

Также отмечается, что НКРЭКУ должна была обеспечить баланс интересов между производителями электроэнергии, государством и потребителями, защищать интересы потребителей электроэнергии, а также ограничить влияние субъектов хозяйствования на государственную политику в сфере регулирования цен на электрическую энергию.

"Вместо этого Комиссия предусмотрела несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф (цена) для всей тепловой генерации", - добавили в НАБУ.

"Глава НКРЭКУ до ноября 2015 года выступал против увеличения тарифа на электрическую энергию, однако впоследствии стал сторонником формулы "Роттердам+", будучи сознательным того, какие суммы незаконных средств принесет формула группе компаний-инициатору введения формулы.

НАБУ считает закладку в стоимость электрической энергии, произведенной из углей украинской добычи, транспортных расходов по транспортировке угля из-за границы, необоснованным", - говорится в позиции ведомства.

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"В распоряжении следствия - научные исследования национальных и иностранных специалистов, экспертные заключения государственных экспертных учреждений и профессиональных частных экспертов. Они свидетельствуют о причинении почти 40 млрд грн убытков народу Украины.

Согласно выводам экспертиз, доминирующая позиция компаний группы-инициатора введения "Роттердам +" на рынке угля (86% добычи) и на рынке тепловой генерации (70%) создает риск диктата цен и непрозрачности ценообразования; не прогнозируемые и не понесенные расходы на транспортировку учтены в цене на электроэнергию неправомерно", - добавили в НАБУ.

Также подчеркивается, что следствие имеет экспертизу, подтверждающую нанесение минимум 18,87 млрд грн убытков вследствие действия формулы "Роттердам +" на протяжении 2016-2017 годов.

В НАБУ подчеркнули на изменении прокурора по делу и заявили о важности обращения в суд с гражданским иском "от имени государства для возвращения ей украденных средств".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело "Роттердам+" остановлено, материалы изучаются, - Сытник

"Следствие зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний - инициатора введения "Роттердам +" - на кадровые назначения во власти, следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков, причиненных государству за действия указанной формулы", - отметили в НАБУ.

Детективы приводят фрагмент перехваченного разговора одного из топ-менеджеров группы "ДТЭК" с иностранным лицом. В разговоре речь идет о женщине-кандидате в министры энергетики (вскоре врио министра стала Ольга Буславец. – Ред.).

Топ-менеджер говорит, в частности, говорит, что "есть кандидат, женщина, с которой у нас хорошие отношения ... если за нее проголосуют - это достаточно облегчит нашу жизнь", "ее последняя должность была Директор департамента электроэнергии", "она - моя последняя надежда".

Также топ-менеджер, в частности, говорит, что "нам нужен кто-то, кто может консолидировать все это, потоки и разных людей в секторе ...".

НАБУ по делу Роттердам+ опубликовало разговор топ-менеджера ДТЭК о назначении главы Минэнерго: Есть кандидат, женщина. Она - моя последняя надежда 01
НАБУ по делу Роттердам+ опубликовало разговор топ-менеджера ДТЭК о назначении главы Минэнерго: Есть кандидат, женщина. Она - моя последняя надежда 02

Напомним, дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа из-за якобы отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис Генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовно правонарушения.

17 ноября СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".

НАБУ по делу Роттердам+ опубликовало разговор топ-менеджера ДТЭК о назначении главы Минэнерго: Есть кандидат, женщина. Она - моя последняя надежда 03
НАБУ по делу Роттердам+ опубликовало разговор топ-менеджера ДТЭК о назначении главы Минэнерго: Есть кандидат, женщина. Она - моя последняя надежда 04
НАБУ по делу Роттердам+ опубликовало разговор топ-менеджера ДТЭК о назначении главы Минэнерго: Есть кандидат, женщина. Она - моя последняя надежда 05

Автор: 

НАБУ (4221) расследование (3040) энергетика (2560) ДТЭК (520) НКРЭКУ (479) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+31
"Роттердам +" вы порохоботы скажите еще что это все Зе придумал, шоколадные тут не причем
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16.12.2020 13:57
+16
Там не тільки Аметовське "ДТЕК" - згадаймо хто очолив тоді новостворену структуру НКРЭКУ.
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16.12.2020 13:52
+14
Порошенко стал фактическим совладельцем компании ДТЭК Ахметова
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/leshchenko-poroshenko-stal-fakticheskim-sovladelcem-kompanii-dtek-ahmetova-213543.html
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16.12.2020 14:36
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Правила форума Совет форумчан
Там не тільки Аметовське "ДТЕК" - згадаймо хто очолив тоді новостворену структуру НКРЭКУ.
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16.12.2020 13:52 Ответить
"Старший сын Виктора Януковича Александр продал ПАО "Донбассэнерго" депутату Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко Максиму Ефимову.
В состав "Донбассэнерго" входит Старобешевская ТЭС (временно неконтролируемая территория Донецкой области) и Славянская ТЭС "
Источник: https://biz.censor.net/n3076442 "


Источник: https://biz.censor.net/n3076442
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16.12.2020 14:01 Ответить
Порошенко стал фактическим совладельцем компании ДТЭК Ахметова
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/leshchenko-poroshenko-stal-fakticheskim-sovladelcem-kompanii-dtek-ahmetova-213543.html
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16.12.2020 14:36 Ответить
И брата в Приднестровье зарезал, а его почку продал в Турцию!
Почитайте!
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16.12.2020 16:34 Ответить
Это Байден был - в Приднестровье зарезал, а его почку продал в Турцию!
Что-то у вас, кацапрылых сегодня путаница в методичках.
Не то пишите про минского Миролюбця!
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16.12.2020 17:48 Ответить
Не Байден, дятел, а Сорос!
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16.12.2020 18:18 Ответить
гондонюа, що може бути тупіше, хіба тільки ще с.ру ресурси
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17.12.2020 07:28 Ответить
М.Єфімов не був у партії "Блок П.Порошенка" а лише у його(Порошенка) фракції у ВР.
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16.12.2020 15:11 Ответить
ахметорошеновське.так точнее.
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16.12.2020 14:35 Ответить
https://censor.net/ua/user/310038. "Ахметопорошенковське" - месидж від х**лоботів чи зелеботів ?
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16.12.2020 15:14 Ответить
пока только твой
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16.12.2020 15:50 Ответить
Ну и кто Кого. Силовая структура государства Украины и Законодательная и Исполнительная Власть , - Украины.Так кто и с кем Борится.
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16.12.2020 13:54 Ответить
Та не может такого быть.
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16.12.2020 13:54 Ответить
Дело "Роттердам+": Следствие зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии "ДТЭК" на кадровые назначения во власти, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1000
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16.12.2020 13:55 Ответить
"Роттердам +" вы порохоботы скажите еще что это все Зе придумал, шоколадные тут не причем
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16.12.2020 13:57 Ответить
а они всегда не при чем , а ещё им Зе часто в штаны кладёт
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16.12.2020 14:04 Ответить
І це пише зєлєбоба, якому Порошенко наклав у портки таку купу, що по ногах тече? 😁
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16.12.2020 14:08 Ответить
Ти порівняй ціну до Зєлєнского і ціну, яка діє зараз. А особливо, яка буде діяти з наступного року. І пясеюни, чому при дії формули "Роттердам+" ціни були нижчими? Можливо доблесне НАБУ мало б зацікавити я таким фактом? Як мислиш, зелєбоб?
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16.12.2020 14:06 Ответить
не звезди, тепловую генерацию при порохе продавали от 1,8 грн до 2,1 грн за кВт*час

"Ціна електроенергії з вугільних електростанцій у нас на 40% дорожча, ніж в Європі і на 75% дорожча, ніж в Росії,
Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердилаhttp://nerc.gov.ua/?id=19817 нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля. Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
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16.12.2020 14:15 Ответить
и что тебя не устраивало в такой формуле? то, что ахметкин мало зарабатывал? тогда с тобой всё ясно.
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16.12.2020 14:22 Ответить
А о какой стране Европы идет речь? Можно более точные данные и абсолютные цифры?
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16.12.2020 15:07 Ответить
в Европе нету постоянной цены на эл.энергию, если конкретно то в 2018 когда ахметка продавал теплову. генерацию по 7 евроцентов ( эквиваленте цены в Украине) в Германии средняя стоимость эл.энергии на рынке была 5 евроцентов
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16.12.2020 16:05 Ответить
То зараз Зеленський поставив Ахметова на місце і встановив справедливу ціну на теплову генерацію? Чи може її стали менше купляти?
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16.12.2020 17:02 Ответить
Ну вот, ты уже 2 раза соврал. Во-первых, когда сравнил с ценой Европы. А потом сам сказал, что цена в Европе - разная. А во вторых - цена электроэнергии от ДТЭК в 18 году была - 1.8 грн, а евро - стоил в 18 году от 32,45 до 31,38, что делает цену на электроэнергию не 7 евроцентов, а 5.6 .
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16.12.2020 18:40 Ответить
Звіздун, почитай ще раз мій пост і порівняй ціну тоді і тепер. Це так важко для твого мозку? 😊
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16.12.2020 20:50 Ответить
Так ВАЗеленський вже сказав, що в Ротердамі не знайшли криміналу. Ти що, не віриш вєлічайшому?
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16.12.2020 20:23 Ответить
Если так плох Роттердам, то почему лохдаун ввел Амстердам+ ?
И почему Запад называл формулу Р+ прозрачной и антикоррупционной?
Зебилье!
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17.12.2020 02:16 Ответить
Для рынка газа - формула расчета на основе котировок европейского индекса NCG+ или, как ее называют политики «Дюссельдорф+». Для угля - европейского угольного индекса «API2+» (Роттердам+).
Обе формулы имеют одинаковый принцип - стоимость энергоносителя согласно базовому Европейскому индексу + его доставка в Украину. Обе формулы были приняты практически одновременно.
Схожий принцип действует и на рынке нефтепродуктов.
Что такое индекс API2 и нужно ли покупать уголь именно в Роттердаме?
Нет, в Роттердаме его покупать не обязательно. Тем более, что его там не добывают. Просто в Роттердаме (а, вернее, в угольном хабе АРА - Амстердам, Роттердам, Антверпен) самые актуальные цены на уголь для всей Европы.
ИНДЕКС API2 - ЭТО ПРИНЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, КОТОРАЯ СУЩЕСТВУЕТ ПОЧТИ 20 ЛЕТ.
Он широко используется в Европе - почти три миллиарда тонн угля в год индексируется API 2.
Именно привязка к этой рыночной цене должна снимать спекуляции о заниженной или завышенной стоимости угля для украинских ТЭС.
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17.12.2020 11:43 Ответить
вопрос сколько Украинского угля было поставлено в Роттердам что потом оплачивали его обратную доставку?
Если считать по формуле тогда цена угля на складах шахт должна быть "Роттердам -"
Уголь с Павлограда на Криворожскую ТЭС считаю затраты по доставке через Роттердам, а почему не стоимость реальных жд тарифов на 200 км,?
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17.12.2020 13:26 Ответить
"Давили на руководство...". Ага, коррупция. Нееет, не слышали. Хорошие люди просто попросили.
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16.12.2020 14:08 Ответить
там и без следствия все понятно.
Просто НАБУ поступила команда фас вот они и задергались.
Открываем википедию и смотрим.
Шмыгаль - 2017-2018 - заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК.
Буславец, родом из Макеевки. Она категорически отвергает что как-то связана с ДТЭК.
Так вот в те времена когда она начинала свою деятельность, без чуткого внимания Рината Леонидовича мышь бы не проскочила а тут такой бурный рост. Так бы и сидела она бухгалтером в ДП «Донецькенерговугілля». Максимум стала бы на сегодняшний день главбухом.
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16.12.2020 14:22 Ответить
Не зрозуміло, Роттердам + був 2 роки тому, а Богуславець, з"явилася в 2020 році. Як цю прослушку можна прив"язати до Роттердама?
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16.12.2020 20:22 Ответить
Цікаво подивитись,які авторитети проводили ті "експертизи" для НАБУ .
"Згодом стало відомо, що приватна компанія, яка проводила експертизу за рік отримала від НАБУ 520 тис. грн без проведення відкритих тендерів. До співпраці з НАБУ, компанія спеціалізувалась на експертизах по цивільному праву оцінювала розмір пені за кредитними картами та вартість спадкового майна." За півляма ,-чому ж нє...

https://censor.net/ua/news/3237266/sprava_rotterdam_slidstvo_zafiksuvalo_fakty_yaki_mojut_svidchyty_pro_vplyv_dtek_na_kadrovi_pryznachennya

А довідки для кишенькової експертизи надавались самими ж детективами НАБУ Тобто стороною обвинувачення ! https://ukraina24.segodnya.ua/ua/dengi-news/5342-deystviya-nabu-vnov-priznali-nezakonnymi-advokat-o-dele-rotterdam-plyus Законність отримання висновку експертів про заподіяння збитку у справі поставлено під сумнів
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16.12.2020 14:39 Ответить
Я же говорил, вынужденные переселенцы укореняются под покровительством Ахметова.
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16.12.2020 15:01 Ответить
Фамилия Шмыгаль ДТЕКом следствию не пахнет?
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16.12.2020 15:59 Ответить
Какие, в жопу, факты?
Какие иксперты?
Вопрос простой - как СФОРМУЛИРОВАНО - "цена на уголь на бирже Роттердама" или "цена на уголь, купленный на бирже Роттердама".
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16.12.2020 16:37 Ответить
Та вы шо.....
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16.12.2020 16:38 Ответить
бабки вирішують усе , і + і - , і мінус з плюсом - кому як потрібно, аби платили потрібним людям
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16.12.2020 18:02 Ответить
НАБУ у справі "Роттердам+" опублікувало розмову топменеджера ДТЕК про призначення глави Міненерго: "Є кандидат, жінка. Вона - моя остання надія" - Цензор.НЕТ 3574
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16.12.2020 18:33 Ответить
ЦЕНЫ НА ГАЗ ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ И ЕС В ИЮНЕ 2019 ГОДА
Составляющие цены на газ
В ЕС обычно различают стоимость энергии и стоимость транспортировки газа.
Ценовой индекс HEPI учитывает обе эти компоненты, а также НДС и энергетические налоги (если таковые применяются).
https://104.ua/ru/gas-and-money/id/porivnjannja-cin-na-gaz-dlja-pobutovih-spozhivachi-34633
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17.12.2020 11:54 Ответить
За те бабки, что Ахметка поимел со всех нас на этой формуле, он может купить не только судей и прокуратуру, но и галимого клоуна в придачу. Ну а Пороха он уже давно в кармане держит.
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16.12.2020 19:40 Ответить
..А придурки з НАБУ все ніяк не вгомоняться з цим - ротердамом . Ну ну ,, "попердіть" ще трохи ... .
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16.12.2020 20:13 Ответить
у всех свой дерибан!!и хороши придурки!!уже года на судах деньги делают(читай налогоплательщиков)не удивлюсь что под ,,занавес" ещё и ,,международным партнёрам" дадут ,,подзаработать"(читай международные суды)так весело и живёте!!(с чем остаётся и паздравить!_)
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16.12.2020 23:28 Ответить
Формула Роттердам+ дуже проста: щоб встановити більш-менш справедливу ринкову ціну на вугілля в Україні, прив"язали ціну вугілля до цін на ринку вугілля в порту Роттердама. плюс доставка до електростанцій. Після введення цієї формули ціна вугілля встановлювалася автоматично, а не так як до того в ручному режимі регулятором НКРЕКП. Після цього споживачі могли купляти вугілля де хотіли в межах ринкових цін. Коли ЗЕвлада припинила використання цієї формули - настала кінець епохи бідності наближених до преЗЕдента: ціни вугілля визначалися в ручному режимі, відповідно, ціни на електроенергію -теж. Чи була шкідливою ця формула досить порівняти ціни на електроенергію для теплових станцій в 2018 р і в 2020. Зараз, щоб знизити ціни на електроенергію для населення, державні АЕС вимушені відпускати половину своєї електроенергії за 1 коп (!). Оце економіка по новому. Зате не Порошенко
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16.12.2020 20:17 Ответить
Мамон - добре розповів- але ринково будь де можна було купляти навіть у фірми папірця і везти з самого Чілі. Але створювали ці папірці прокладки саме олігархи. Саме цікаве що якість вугілля не відповідала той що була насправді. Тобто купляли якесь гівно під прямий контракт з прокладкою у якої вже купляла Україна. Але експертиза показала низьку якість цього вугілля. Без особах зусиль також купляли вугілля в ОРДЛО і потім вантажили в Маріуполі і далі це вугілля через нейтральні води легко « перетворювалось» в іноземне ..... Але там кримінальна схема та багато кто може злити.... «Культуріст» сам побіг до ОРДЛО домовлятись..... Тільки Чілійська схема краще- близькість прокладок та закордонний транзит.....Це просто - це як шахи - якщо розумієш як рухаються фігури- тоді все бачиш хто шо замислив. Про сивогетьмана зрозуміло одразу було- Сако вірно сказав ( хоч і популіст бебебебебе)
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17.12.2020 00:01 Ответить
Ти так і не зрозумів про що мова. Основне і сказаного - ціну визначає біржа в Роттердамі. А де споживач насправді купив вугілля - немає значення. Зараз же визначає ціну український регулятор, а там дійсно можна купити любу бамажку. Каломойський вже довів цю істину, продаючи Центренерго російське вугілля за подвійною ціною, вищою, ніж в Роттердамі.
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17.12.2020 09:16 Ответить
Все я прекрасно зрозумів... Але мені здається що ти трохи не розумієш суть проблеми..... Це якість вугілля. Ця формула мала лише занижуючи фактор ціни.... і все. Про якість та походження ніхто не питав. Це коли торгують папірцями на біржі. В ціну не включена доставка. Тобто я з Антарктиди може продавати по 1$- тонна. Але доставка? Беня не мав сенсу везти ОРДЛО вугілля задешево. Дуже багато відкатів та прокладок. Походження вугілля це основна проблема. І таке інше. Ціна в Роттердамі-це ціна папірця з цифрами .... А витрати на доставку та сертифікат якості. Я більше трохи знаю з цієї теми.... Бачив особисто в 17 році.... В Роттердамі на біржі торгуються усім світовим вугіллям.... Ти можеш купити навіть в перу .... за 2 $ тонну з домішками і таке інше... Довго пояснювати цей процес сертифікаціі
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17.12.2020 16:29 Ответить
Доставка із Роттердама, а не з Марса
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17.12.2020 17:06 Ответить
Ну тогда рассаажи почему в Одессу байдарки шли из Чили а не из Роттердама.... В Роттердаме биржа.....
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17.12.2020 18:57 Ответить
Якщо це не перевищує вартість перевезення з Роттердама, - та хоч з Марса.
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17.12.2020 20:11 Ответить
Мальдівський вже давно співвласник ДТЕК і косить бабло з ротердама, так що і цю свиню треба на нари разом з рижим!
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16.12.2020 21:00 Ответить
А то ви сумнівались)))))) хіба хто буде курку яка несе золоті яєчка різати?
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17.12.2020 00:03 Ответить
Ти б підлікувався, баран.
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17.12.2020 09:17 Ответить
Для рынка газа - формула расчета на основе котировок европейского индекса NCG+

Для рынка газа - формула расчета на основе котировок европейского индекса NCG+ или, как ее называют политики «Дюссельдорф+».
Для угля - европейского угольного индекса «API2+» (Роттердам+).
Схожий принцип действует и на рынке нефтепродуктов.
Что такое индекс API2 и нужно ли покупать уголь именно в Роттердаме?
Нет, в Роттердаме его покупать не обязательно. Тем более, что его там не добывают. Просто в Роттердаме (а, вернее, в угольном хабе АРА - Амстердам, Роттердам, Антверпен) самые актуальные цены на уголь для всей Европы.
ИНДЕКС API2 - ЭТО ПРИНЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, КОТОРАЯ СУЩЕСТВУЕТ ПОЧТИ 20 ЛЕТ.
Он широко используется в Европе - почти три миллиарда тонн угля в год индексируется API 2.
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17.12.2020 11:27 Ответить
Как Роттердам+ влияет на тариф за электроэнергию для населения?
Никак.
Риккетс Брайан, генеральный секретарь Европейской ассоциации каменного и бурого угля EURACOAL, отметил, что
формула «Роттердам+» - это антикоррупционная формула.
В ней невозможна коррупция, поскольку существует электронная платформа в которой можно увидеть все отгрузки угля, его цену, тех кто его покупает и тех, кто его продает.
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17.12.2020 11:32 Ответить
Вот именно - все видно - чилийский шлак шёл пол мира в Одессу Южный и Черноморск....
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17.12.2020 18:59 Ответить
Андрей , с доками в Прокуратуру!
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17.12.2020 11:56 Ответить
Ахметов і Коломойський і Со.нас обкрадають постійно. Ні для кого не секрет, що НКРЕКП- це цілком підставна структура, яка працює на олігархів, хоча всім відомо, що вугілля це йшло або з копанок або з шахт на окупованій території і Росія крала це вугілля, а ми це вугілля купуємо у загарбника!!! І це огидно!!! Але олігархам цього прибутку виявилося замало, тому вони придумали ще додати ціну за допомогою " Роттрдам+". Багато хто скаже, що це було ще за Порошенка, так, було. Але тоді чому генпрокурорка Венедиктова блокує розслідування цієї справи??? Чи Зеленського це теж влаштовує???? Так що винуваті не тільки попередники!!!!!
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16.12.2020 21:44 Ответить
Просто вони платять гроші за « мовчання» Забув як Кучму до ГПУ викликали за «гонгадзе» .... Пінчук лярд за тестя дав швейцарськими маєтками...... Ось уся роль ГПУ.....
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17.12.2020 00:05 Ответить
Типа мы не знали что гудок держит страну в заложниках
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16.12.2020 23:21 Ответить
Как только отменили Р+, так сразу начали закупать эл-энергию у рахи...
Тупое дебилье!
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17.12.2020 02:18 Ответить
І вугілля також. Для Каломойського дешево. Тільки не для баранів, яких треба стригти, а не годувати
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17.12.2020 09:18 Ответить
Чтоб не молоть ерунду , читайте как формируется в мире цена на уголь.


ЦЕНА ЭНЕРГИИ: ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕН НА УГОЛЬ
Секретариат Энергетической Хартии 2010
© Секретариат Энергетической Хартии, 2010 Boulevard de la Woluwe, 56 B-1200 Brussels, Belgium ISBN: 978-905948-089-6
Настоящий доклад публикуется с моей санкции как Генерального Секретаря Секретариата Энергетической Хартии без ущерба для позиций Договаривающихся Сторон и их прав и обязанностей по Договору к Энергетической Хартии и по соглашениям ВТО.
Андрэ Мернье Генеральный Секретарь Брюссель, март 2010 год
https://www.ueex.com.ua/files/coal-study-2010-rus.pdf
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17.12.2020 12:18 Ответить
петрушка не виноват.
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17.12.2020 17:16 Ответить
 
 