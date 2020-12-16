НАБУ по делу "Роттердам+" опубликовало разговор топ-менеджера ДТЭК о назначении главы Минэнерго: "Есть кандидат, женщина. Она - моя последняя надежда"
Следствие по делу "Роттердам +" зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний ("ДТЭК") - инициатора введения формулы - на кадровые назначения во власти, "следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков "заведениях за действия формулы.
Об этом заявили в НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
НАБУ привело ключевые аргументы детективов по делу.
"Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф (цену) на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились, а именно - расходы на доставку и перевалку отечественного энергетического угля в Украине из портов в Европе для погашения собственных кредитов группы за счет потребителей", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что НКРЭКУ должна была обеспечить баланс интересов между производителями электроэнергии, государством и потребителями, защищать интересы потребителей электроэнергии, а также ограничить влияние субъектов хозяйствования на государственную политику в сфере регулирования цен на электрическую энергию.
"Вместо этого Комиссия предусмотрела несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф (цена) для всей тепловой генерации", - добавили в НАБУ.
"Глава НКРЭКУ до ноября 2015 года выступал против увеличения тарифа на электрическую энергию, однако впоследствии стал сторонником формулы "Роттердам+", будучи сознательным того, какие суммы незаконных средств принесет формула группе компаний-инициатору введения формулы.
НАБУ считает закладку в стоимость электрической энергии, произведенной из углей украинской добычи, транспортных расходов по транспортировке угля из-за границы, необоснованным", - говорится в позиции ведомства.
"В распоряжении следствия - научные исследования национальных и иностранных специалистов, экспертные заключения государственных экспертных учреждений и профессиональных частных экспертов. Они свидетельствуют о причинении почти 40 млрд грн убытков народу Украины.
Согласно выводам экспертиз, доминирующая позиция компаний группы-инициатора введения "Роттердам +" на рынке угля (86% добычи) и на рынке тепловой генерации (70%) создает риск диктата цен и непрозрачности ценообразования; не прогнозируемые и не понесенные расходы на транспортировку учтены в цене на электроэнергию неправомерно", - добавили в НАБУ.
Также подчеркивается, что следствие имеет экспертизу, подтверждающую нанесение минимум 18,87 млрд грн убытков вследствие действия формулы "Роттердам +" на протяжении 2016-2017 годов.
В НАБУ подчеркнули на изменении прокурора по делу и заявили о важности обращения в суд с гражданским иском "от имени государства для возвращения ей украденных средств".
"Следствие зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний - инициатора введения "Роттердам +" - на кадровые назначения во власти, следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков, причиненных государству за действия указанной формулы", - отметили в НАБУ.
Детективы приводят фрагмент перехваченного разговора одного из топ-менеджеров группы "ДТЭК" с иностранным лицом. В разговоре речь идет о женщине-кандидате в министры энергетики (вскоре врио министра стала Ольга Буславец. – Ред.).
Топ-менеджер говорит, в частности, говорит, что "есть кандидат, женщина, с которой у нас хорошие отношения ... если за нее проголосуют - это достаточно облегчит нашу жизнь", "ее последняя должность была Директор департамента электроэнергии", "она - моя последняя надежда".
Также топ-менеджер, в частности, говорит, что "нам нужен кто-то, кто может консолидировать все это, потоки и разных людей в секторе ...".
Напомним, дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа из-за якобы отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис Генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовно правонарушения.
17 ноября СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".
В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".
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В состав "Донбассэнерго" входит Старобешевская ТЭС (временно неконтролируемая территория Донецкой области) и Славянская ТЭС "
Источник: https://biz.censor.net/n3076442 "
Источник: https://biz.censor.net/n3076442
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/leshchenko-poroshenko-stal-fakticheskim-sovladelcem-kompanii-dtek-ahmetova-213543.html
Почитайте!
Что-то у вас, кацапрылых сегодня путаница в методичках.
Не то пишите про минского Миролюбця!
"Ціна електроенергії з вугільних електростанцій у нас на 40% дорожча, ніж в Європі і на 75% дорожча, ніж в Росії,
Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердилаhttp://nerc.gov.ua/?id=19817 нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля. Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
И почему Запад называл формулу Р+ прозрачной и антикоррупционной?
Зебилье!
Обе формулы имеют одинаковый принцип - стоимость энергоносителя согласно базовому Европейскому индексу + его доставка в Украину. Обе формулы были приняты практически одновременно.
Схожий принцип действует и на рынке нефтепродуктов.
Что такое индекс API2 и нужно ли покупать уголь именно в Роттердаме?
Нет, в Роттердаме его покупать не обязательно. Тем более, что его там не добывают. Просто в Роттердаме (а, вернее, в угольном хабе АРА - Амстердам, Роттердам, Антверпен) самые актуальные цены на уголь для всей Европы.
ИНДЕКС API2 - ЭТО ПРИНЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, КОТОРАЯ СУЩЕСТВУЕТ ПОЧТИ 20 ЛЕТ.
Он широко используется в Европе - почти три миллиарда тонн угля в год индексируется API 2.
Именно привязка к этой рыночной цене должна снимать спекуляции о заниженной или завышенной стоимости угля для украинских ТЭС.
Если считать по формуле тогда цена угля на складах шахт должна быть "Роттердам -"
Уголь с Павлограда на Криворожскую ТЭС считаю затраты по доставке через Роттердам, а почему не стоимость реальных жд тарифов на 200 км,?
Просто НАБУ поступила команда фас вот они и задергались.
Открываем википедию и смотрим.
Шмыгаль - 2017-2018 - заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК.
Буславец, родом из Макеевки. Она категорически отвергает что как-то связана с ДТЭК.
Так вот в те времена когда она начинала свою деятельность, без чуткого внимания Рината Леонидовича мышь бы не проскочила а тут такой бурный рост. Так бы и сидела она бухгалтером в ДП «Донецькенерговугілля». Максимум стала бы на сегодняшний день главбухом.
"Згодом стало відомо, що приватна компанія, яка проводила експертизу за рік отримала від НАБУ 520 тис. грн без проведення відкритих тендерів. До співпраці з НАБУ, компанія спеціалізувалась на експертизах по цивільному праву оцінювала розмір пені за кредитними картами та вартість спадкового майна." За півляма ,-чому ж нє...
https://censor.net/ua/news/3237266/sprava_rotterdam_slidstvo_zafiksuvalo_fakty_yaki_mojut_svidchyty_pro_vplyv_dtek_na_kadrovi_pryznachennya
А довідки для кишенькової експертизи надавались самими ж детективами НАБУ Тобто стороною обвинувачення ! https://ukraina24.segodnya.ua/ua/dengi-news/5342-deystviya-nabu-vnov-priznali-nezakonnymi-advokat-o-dele-rotterdam-plyus Законність отримання висновку експертів про заподіяння збитку у справі поставлено під сумнів
Какие иксперты?
Вопрос простой - как СФОРМУЛИРОВАНО - "цена на уголь на бирже Роттердама" или "цена на уголь, купленный на бирже Роттердама".
Составляющие цены на газ
В ЕС обычно различают стоимость энергии и стоимость транспортировки газа.
Ценовой индекс HEPI учитывает обе эти компоненты, а также НДС и энергетические налоги (если таковые применяются).
https://104.ua/ru/gas-and-money/id/porivnjannja-cin-na-gaz-dlja-pobutovih-spozhivachi-34633
Для рынка газа - формула расчета на основе котировок европейского индекса NCG+ или, как ее называют политики «Дюссельдорф+».
Для угля - европейского угольного индекса «API2+» (Роттердам+).
Схожий принцип действует и на рынке нефтепродуктов.
Что такое индекс API2 и нужно ли покупать уголь именно в Роттердаме?
Нет, в Роттердаме его покупать не обязательно. Тем более, что его там не добывают. Просто в Роттердаме (а, вернее, в угольном хабе АРА - Амстердам, Роттердам, Антверпен) самые актуальные цены на уголь для всей Европы.
ИНДЕКС API2 - ЭТО ПРИНЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, КОТОРАЯ СУЩЕСТВУЕТ ПОЧТИ 20 ЛЕТ.
Он широко используется в Европе - почти три миллиарда тонн угля в год индексируется API 2.
Никак.
Риккетс Брайан, генеральный секретарь Европейской ассоциации каменного и бурого угля EURACOAL, отметил, что
формула «Роттердам+» - это антикоррупционная формула.
В ней невозможна коррупция, поскольку существует электронная платформа в которой можно увидеть все отгрузки угля, его цену, тех кто его покупает и тех, кто его продает.
Тупое дебилье!
ЦЕНА ЭНЕРГИИ: ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕН НА УГОЛЬ
Секретариат Энергетической Хартии 2010
© Секретариат Энергетической Хартии, 2010 Boulevard de la Woluwe, 56 B-1200 Brussels, Belgium ISBN: 978-905948-089-6
Настоящий доклад публикуется с моей санкции как Генерального Секретаря Секретариата Энергетической Хартии без ущерба для позиций Договаривающихся Сторон и их прав и обязанностей по Договору к Энергетической Хартии и по соглашениям ВТО.
Андрэ Мернье Генеральный Секретарь Брюссель, март 2010 год
https://www.ueex.com.ua/files/coal-study-2010-rus.pdf