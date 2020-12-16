Прокуратура сообщила о подозрении жителю Казахстана, убившему мужчину в переходе на Майдане

Столичная прокуратура сообщила о подозрении 44-летнему жителю Казахстана, смертельно ранившего мужчину в центре Киева (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 8 декабря около 20 часов на линию "102" поступило сообщение, что в подземном переходе станции Киевского метрополитена "Майдан Незалежности" обнаружено тело мужчины. Установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них ударил своего оппонента ножом в живот и скрылся с места совершения преступления. От полученного ранения 30-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой.

По результатам проведенного расследования, правоохранителями установлено лицо, причастное к убийству мужчины. Им оказался 44-летний гражданин Республики Казахстан. Ему сообщили о подозрении, решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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