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Прокуратура сообщила о подозрении жителю Казахстана, убившему мужчину в переходе на Майдане

Прокуратура сообщила о подозрении жителю Казахстана, убившему мужчину в переходе на Майдане

Столичная прокуратура сообщила о подозрении 44-летнему жителю Казахстана, смертельно ранившего мужчину в центре Киева (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 8 декабря около 20 часов на линию "102" поступило сообщение, что в подземном переходе станции Киевского метрополитена "Майдан Незалежности" обнаружено тело мужчины. Установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них ударил своего оппонента ножом в живот и скрылся с места совершения преступления. От полученного ранения 30-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой.

По результатам проведенного расследования, правоохранителями установлено лицо, причастное к убийству мужчины. Им оказался 44-летний гражданин Республики Казахстан. Ему сообщили о подозрении, решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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Киев (25513) прокуратура (5011) убийство (6484)


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С бывшего совка в Украину может запросто приехать любая мразь ...Это подтверждает статистика , которую замалчивают. Или вводите визовый режим , или каждому "туристу" несъемный ошейник с трекером !
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16.12.2020 14:06 Ответить
Они специально пропускают всякую шелупонь для дестабилизации обстановки в Украине
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16.12.2020 14:19 Ответить
Криминальным элементам не место в Украине!Строже фильтруйте гостей!
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16.12.2020 14:23 Ответить
усіляка наволоч пхається сюди.. "Распівал" би собі в Казахстані, то ніт.., воно сюди прилізло.
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16.12.2020 14:26 Ответить
Надо же, уже не только Мамуки разбойничают.
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16.12.2020 15:29 Ответить
нельзя ли как- нибудь эту дикую формулу изменить " сообщила о подозрении" в убийстве. Прокуратура выдвинула обвинение в убийстве или еще как-то
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16.12.2020 16:46 Ответить
 
 