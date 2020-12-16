"Слуга народа" Гетманцев о возможном назначении Витренко: неоднозначная фигура, которая судится с государством

Нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает неоднозначной личностью кандидата на должность первого вице-премьера - министра энергетики - бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко. В то же время он отметил, что парламент должен прислушиваться к мнению профильного комитета.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Неоднозначная фигура, противоречивая, с которой связаны некоторые публичные скандалы. Фигура, которая судится с государством сегодня и этот судебный конфликт вышел в публичную плоскость, и это не идет на пользу его кандидатуры. С другой стороны, давайте прислушиваемся к мнению комитета", - сказал Гетманцев.

Нардеп отметил, что при принятии любого решения в Раде решающим должно быть мнение комитета.

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Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004-2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го был исполнительным директором. Участвовал в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" по закупке и транзиту российского газа.

13 мая 2020 года он сообщил, что через два месяца будет уволен в связи с сокращением должности.