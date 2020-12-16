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"Слуга народа" Гетманцев о возможном назначении Витренко: неоднозначная фигура, которая судится с государством

Нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает неоднозначной личностью кандидата на должность первого вице-премьера - министра энергетики - бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко. В то же время он отметил, что парламент должен прислушиваться к мнению профильного комитета.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Неоднозначная фигура, противоречивая, с которой связаны некоторые публичные скандалы. Фигура, которая судится с государством сегодня и этот судебный конфликт вышел в публичную плоскость, и это не идет на пользу его кандидатуры. С другой стороны, давайте прислушиваемся к мнению комитета", - сказал Гетманцев.

Нардеп отметил, что при принятии любого решения в Раде решающим должно быть мнение комитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский представит "слугам" кандидатов на должности министров: Витренко, Лапутину, Шкарлета

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004-2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го был исполнительным директором. Участвовал в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" по закупке и транзиту российского газа.

13 мая 2020 года он сообщил, что через два месяца будет уволен в связи с сокращением должности.

назначение (2174) Витренко Юрий (377) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+9
Він судиться з зеленою владою, а не з державою.
Це велика різниця.
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16.12.2020 14:03
+8
фигура, которая ПРИНЕСЛА(не наоборот) государству миллиарды.
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16.12.2020 13:57
+7
Вашему зелёному дебилы до этого Витренко как до эшторила рачки
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16.12.2020 14:03
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фигура, которая ПРИНЕСЛА(не наоборот) государству миллиарды.
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16.12.2020 13:57 Ответить
Уважаемый! Не нужно скатываться до уровня детсада! Ты что переубедил себя, что именно Витренко сам единоличо получил решение Стокгольмского суда? Кто такой Витренко для Стокгольмского или другого международного суда? Ноль без палочки - его может там не зают даже по фамилии и видели может раз.! В этих судах решения тоже принимают не судьи этого суда, а совсем другие люди, которые решают многие глобальные вопросы на планете Земля - например, что такое Украина и что с ней делать и с ней будет! И эти люди тоже это всё делают не без личного интереса - такова жизнь. И эти обещанные Витренко ещё $4 млн. где-то и кто-то ждут. Будь реалистом, а фантазером!
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16.12.2020 14:59 Ответить
Чувак, ну не може твій розум осягнути цей ФАКТ.
Ти ж не котиш бочку на Ньютона, тому что не розумієш дифереціальне числення.
Отож махни гранча, і закуси.
І всьо пройдьот.
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16.12.2020 15:06 Ответить
Есть результат, принесший деньги. Любой результат - это работа коллектива, в котором он был во главе. Это очевидно. Но коллектив не поставить на должность министра, нужен кто-то один. Потому приходится выбирать...
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16.12.2020 15:07 Ответить
Договорилась с прорабом построить сарай. По окончании тоже скажу: 1) Дохрена. 2) Ты не сам строил
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16.12.2020 16:18 Ответить
Та нет канешно!
Он в носу ковырял, а выиграть в стокгльмском арбитраже может любой идиот!
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17.12.2020 10:18 Ответить
Гєтманцєв ще більш неоднозначна фігура. Можна сказати - одіозна.
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16.12.2020 14:01 Ответить
Гетманцев вполне однозначная фигура - ватник и рашист.
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16.12.2020 15:10 Ответить
Це Ви пишете про 25 відсотків. 😊 Для них він справді однозначна фігура.
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16.12.2020 20:53 Ответить
Вашему зелёному дебилы до этого Витренко как до эшторила рачки
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16.12.2020 14:03 Ответить
Він судиться з зеленою владою, а не з державою.
Це велика різниця.
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16.12.2020 14:03 Ответить
А то шо твоя беня судится-это нормально)
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16.12.2020 14:07 Ответить
"..."Слуга народу" Гетманцев про можливе призначення Вітренка: неоднозначна фігура, яка судиться з державою..."
===
блаЗЄнський узагалі цю державу обпльовував. Тепер шефом у "гетьманцева". Чи "вітренко" ще недостатньо зневажає Україну, щоб його призначили?
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16.12.2020 14:13 Ответить
"судиться з державою", чи з Нафтогазом?
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16.12.2020 14:35 Ответить
А при чому, хто кому син?
Вітренко разом з Коболєвим відсудили у Рашки 3,4 мільярди долларів для України.
А от ти, що зробив на користь України?
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16.12.2020 15:11 Ответить
засранцев-це українофоб скотиняка та виродок якщо він когось критукує значить оппонент- доволі порядна людина
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16.12.2020 15:14 Ответить
Этот чмошник почему-то забыл сказать с каким государством судился Витренко, и сумму которую он отсудил у того гасударства.
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16.12.2020 17:20 Ответить
Чистая отмывка денег в пользу ермаковцев. Ничего более. Нашли повод облегчить ГП и пополнить свои карманы. Договорняк и пилеж.
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17.12.2020 10:09 Ответить
Витренко судился, когда его после внутренних тёрок в Нафтогазе выперли оттуда.
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17.12.2020 10:19 Ответить
 
 