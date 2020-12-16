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Петрашко о протестах ФОПов на Майдане: Отменить локдаун по требованию протестующих не удастся

Петрашко о протестах ФОПов на Майдане: Отменить локдаун по требованию протестующих не удастся

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко прокомментировал протестные акции движения "SaveФОП"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом министр заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

"В Украине ФОП стали большой частью экономики. Мы с пониманием относимся к предпринимателям, проводим с ними консультацию. Министерство экономики активно участвует в разработке изменений об отсрочке обязательного применения регистраторов расчетных операций (РРО) плательщиками единого налога, которые были приняты. Ведь с 1 января должны были вступить в действие многие жесткие ограничения. Сейчас большинство из них перенесли во времени на год, кроме рисковых групп товаров", - отметил министр.

Он подчеркнул, что отменить локдаун по требованию протестующих не удастся. По словам министра, они ведут диалог и встречи с представителями ассоциаций, которые представляют ФОПов.

"Программы поддержки, которые делает правительство, в первую очередь ориентированы на ФОПов. Например, программа по кредитованию бизнеса, которая заработала и будет продлена, и денежная помощь в размере восьми тысяч. За два дня зарегистрировалось более 120 тысяч человек. Это все в основном ФОПы", - подытожил Петрашко.

Напомним, 15 декабря предприниматели целый день протестовали в центре Киева и остались ночевать на Майдане. Они требуют, чтобы правительство не запрещало им работать во время локдауна с 8 по 24 января. Между протестующими и полицейскими постоянно возникали стычки, силовики применяли слезоточивый газ. В Нацполиции заявляют о 40 пострадавших сотрудниках. Вечером 15 декабря протестующие попытались поставить на Майдане палатки, но полиция их снесла.

Читайте: Протест ФОПов: митингующие провели ночь на Майдане, был один конфликт с полицией при попытке установить генератор. ВИДЕО

Автор: 

предприниматели (1234) протест (5857) Петрашко Игорь (84)


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Топ комментарии
+18
У них з самого початку не правильна мета. Потрібно не вимагати відміни локдаун, який вводить вся Європа, а достйної компенсації за вимушений простій. А оскільки зелена влада цього забезпечити не може, то відповідно і ї' відставки.
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16.12.2020 14:11
+13
Петрашко щодо протестів ФОПів на Майдані: Скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться - Цензор.НЕТ 4947
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16.12.2020 14:20
+11
Поліціянти, розганяйте вже цих хитрозроблених смєтатєлєй.
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16.12.2020 14:05
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Кто ж спорит... Как и везде-всегда... Но призрак Жареного Петуха уже маячит
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16.12.2020 17:03 Ответить
1. во время лизнуть это не лизнуть а предвидеть в.гафт ф.гараж
2. ну кто ты такой кто ты такой золотой теленок
3. ведут диалог можно отслюнявить только лидерам и меньше

олени
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16.12.2020 14:45 Ответить
ДаВсегдаУдастса'Бросить,гранату,среди,Аваковских,дебилов,и,дело,пойдет*
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16.12.2020 14:47 Ответить
Це влада не мая понять ні в якій галузі. Вони не знають що таке ФОПи.
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16.12.2020 14:50 Ответить
31 декабря, карета превратится в тыкву
Если вы внимательно прочитаете бюджет на 2021 год, то увидите, что финансирование выплат компенсаций ФОПам в Новом году - не предусмотрено.
Выплаты закончатся в 2020-том году.
31 декабря карета превратится в тыкву. Ну и дальше по списку, да.
Закон Зеленского про компенсации - это очередной пиар.
Простите за ошибки в слове "пи*дёж".
Вы пострадали от дебильного карантина и рассчитывали на помощь государства?
Вас снова нае... обманули.😃
Пора бы и привыкнуть.
Почти два года уже наё...ют 🤣
Алена Подгорная
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16.12.2020 14:59 Ответить
А зелий что не пиар на фоне сывочолого?
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16.12.2020 15:15 Ответить
їм і так ніхто не збирається платити, заяви то приймають, але умови такі, що пропетляти можна, що шмаркляві і робитимуть
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17.12.2020 08:30 Ответить
причина протестів ФОПів - новорічні св'ята!
якщо в будні дні накрутити ціни на товарах і послугах можуть на 100-200%, то в новорічні св'ята на 500% і це ще по-божому.
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16.12.2020 15:15 Ответить
Дядя айболит поставь себе клизму , а там посмотрим твое нутро. Гнильцом от тебя несет.
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16.12.2020 15:24 Ответить
тобто, ви націнку в 500% для людей, а "гнильцой от меня несет"
ех, мало вас менти п"здять на Майдані.
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16.12.2020 15:30 Ответить
Земля круглая , сегодня их -завтра тебя . Не проси тогда о помощи ,я расскажи тебе какие врачи взяточники и как их пи..ть надо.
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16.12.2020 15:40 Ответить
Кстати докторишка я к ФОПам как к марсианинам отношусь
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16.12.2020 15:41 Ответить
Ви забули про нас. Ми не готові платити вам ваші 500% в новорічні свята. Відкриті ви, чи закриті, нам все одно. Не бийте поліцію, бийте нас, це ми у вас нічого не купимо.
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16.12.2020 15:42 Ответить
Кому ты всрался терпила, будет и на тебя беркутня , но попозже.
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16.12.2020 15:52 Ответить
то-то под Радой и КМ сплошь женевский автосалон от ФОПов стоит...купаются в деньгах, проклятые барыги...всяким лохам на зависть))
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16.12.2020 17:17 Ответить
Ніхто у вас не змушує в новорічні свята скупатися у кіосках - ідіть в Ашан чи АТБ, там ціни не накручує ніхто на свята!
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17.12.2020 00:10 Ответить
Давай по факту на что делают накрутку в 500 процентов?
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17.12.2020 06:10 Ответить
то нехай працюють, поки сезон і накручують 500%, а не товчуться на майдані, тож нічого не зароблять, логічно ж. а знаєш чому не працюють, бо то не ФОПи, а наймані протестувальники
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17.12.2020 08:33 Ответить
Ти ба, як розкрився, шанувальник дурних грошей і жопоблока.
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16.12.2020 15:58 Ответить
С такой же вероятность я могу предполагать что ты педофил. Оснований у меня даже больше. Вешать ярлыки казламордые твари большие спецы. Это у тебя наследственное ?
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16.12.2020 16:12 Ответить
Горобчик я дам тебе штуку баксов если ты докажешь что у меня есть хоть одна незаработанная копейка или я сказал хоть одно доброе слово про жопоблок.
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16.12.2020 16:14 Ответить
Горобчик я дам тебе штуку баксов если ты докажешь что у меня есть хоть одна незаработанная копейка
https://censor.net/ru/user/112189
Щедро же Пеця ассигнует на срач
https://censor.net/ru/user/468610
Я на ассигнации Пороха щас коньяк пить буду.Петрашко щодо протестів ФОПів на Майдані: Скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться - Цензор.НЕТ 6273Или с тебя штука баксов, или признаёшь что срач в каментах твоя работа.Петрашко щодо протестів ФОПів на Майдані: Скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться - Цензор.НЕТ 6273
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16.12.2020 16:42 Ответить
Дрыщ какие ассигнации - таков и коньяк. А вообще Гюльчатай открой личико , может я тебе и за нанесения тяжких должен. Я многих казламордых обидел и за поркси не прячусь.
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16.12.2020 17:03 Ответить
Прокси.
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16.12.2020 17:04 Ответить
Приятно конечно что за мной читают , но постарайтесь не делать орфографических ошибок. Хотя от женщины такой вульгарщины слышать не приятно и на ты сразу переходят женщины легкодоступные ( так классики утверждают), но тем не менее обоснуйте более аргументировано (желательно фото)
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16.12.2020 17:13 Ответить
А В ОТВЕТ ТИШИНА.... А я надеялся , я ждал..
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16.12.2020 17:32 Ответить
Приставте себе, приставте себе, прожорливое брюшко. Ви не тільки дурні, а ще й хворі. Розходьтесь, караул устал.
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16.12.2020 16:23 Ответить
Так ты все таки педофил ? по мальчикам или девочек ********** ?
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16.12.2020 16:26 Ответить
Перед тем как на других ярлыки вешать вспомни что дерьмом проще обмазать чем отмыться. Горобчик ты мал и глуп и не видал больших за...п.
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16.12.2020 16:30 Ответить
Цитую: "но постарайтесь не делать орфографических ошибок"

В двох реченнях у вас 5 ком пропущено...
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17.12.2020 00:11 Ответить
ФОПЫ, кончайте свой ЛОКДАУН на майдане, идите зарабатывайте деньги до праздников и не валяйте дурака.
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16.12.2020 16:02 Ответить
Ты за членограя переживаешь? Если нет , то объясни каким боком тебя сношают их требования ?
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16.12.2020 16:08 Ответить
О как , теперь опять Порох виноват ,что зельц обосрался. Я на ассигнации Пороха щас коньяк пить буду.
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16.12.2020 16:21 Ответить
Заглянь під ліжко, може там Порошенко сидить. Може він допомагає тобі дружину трахать.Там ті фопи себе пяткою лівої ноги в груди б'ють, що вони правовірні зебіли і тільки Зебеня у них надьожа цар. інших не визнають. Погнали Гончарука з Фединою як ті щось вякнуть хотіли.
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16.12.2020 17:20 Ответить
Локдаун вже зараз треба вводити, а не чекати 8 січня! Я проти смертей українців.
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16.12.2020 16:25 Ответить
как там пагодка в Ольгино?
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16.12.2020 17:15 Ответить
Пора организовать майдан против прививок!
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16.12.2020 16:30 Ответить
Феерично! Сам придумал?
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16.12.2020 16:36 Ответить
Нарид требует!
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16.12.2020 16:51 Ответить
ФОПЫ, кончайте свой ЛОКДАУН на майдане, идите зарабатывайте деньги до праздников и не валяйте дурака.
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16.12.2020 16:47 Ответить
этот пост уже был. Ты сколковский андроид, шоле?
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16.12.2020 17:15 Ответить
Надежда , наш компас Земной ты за членограя переживаешь? Если нет , то объясни каким боком тебя сношают их требования ? Это для тех кто в бронемашине и чукчей писателей , а не читателей
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16.12.2020 17:19 Ответить
Петрашко щодо протестів ФОПів на Майдані: Скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться - Цензор.НЕТ 3043

...
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16.12.2020 17:03 Ответить
Сразу после выборов где победил членограй , я сказал политическому оппоненту; " я буду рад если мои прогнозы по зеееее не оправдаются и оно пойдет на пользу Украине. И я буду рад ,если окажется что оно ЧМО конченное-так как я окажусь прозорливым человеком. В любом случае я в выйграше " Так вот оно Чмо , а мне не радостно и горько что страна погибает. Василий все это хреново.
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16.12.2020 17:29 Ответить
подписываюсь под каждым словом...
я сначала спорил с соседями зелепуками что-то доказывая...потом плюнул...просто наблюдал... не злорадствую никогда !!!...а теперь один говорит - я был в коме? чего ты меня не ё****...вместо слов)))...а другой, упоротый...как встречает говорит - если ты сейчас хоть слово скажешь я за себя не ручаюсь ))) т.е я как бы опять виноват? ))))
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16.12.2020 17:41 Ответить
ФОПам компенсація в мізерні 8 тис. грн, але міністр не сказав як вижити людям, які працюють на цих ФОПів, але неофіційно, так як вони не бажають іх оформлювати на роботу. Краще б міністр попіклувався за людей в яких буде нічим годувати свої сім'ї. Логдауном позбавлять цих людей навіть тієї мізерної зарплатні, на яку вони працюють по 12-15 годин на добу.
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16.12.2020 17:20 Ответить
Їм в 2019 році казали "ДУМАЙТЕ"
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16.12.2020 18:08 Ответить
Эти ФОПовцы за свои барыши готовы и сами подохнуть и всю страну заморить.
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16.12.2020 20:21 Ответить
ЛОКДАУН НИНІ - СУВОРА НЕОБХІДНІСТЬ ВИСТУПАТИ ПРОТИ НЬОГО -ШЛЯХ ДО ПОГІРШЕННЯ СИТУАЦІЇ
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16.12.2020 21:08 Ответить
Их проплатил Порошенко и ОПЗЖ😁😁😁😁
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16.12.2020 23:39 Ответить
Почему в Беларуси, Швеции особенно и ряде др. стран никаких локдаунов, а заболевших в % отношении меньше чем в Украине
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17.12.2020 03:07 Ответить
Доброго дня всім, в мене виникла маленька проблема з мікро кредитами, зараз є вирішення цього питання, але для цього потрібно найняти гарного адвоката щоб представляв мої інтереси і вирішив моє питання.
Якщо буде Ваша ласка, допоможіть мені оплатити адвоката для вирішення мого подальшого життя (скільки можливо), а то колектори вже набридають і погрожують (вже не знаю що робити)..
Хто може допомогти будь-ласка допоможіть, номер карти 5375-4141-1414-8009.
Дякую за розуміння та гарного Вам дня!!!.....
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17.12.2020 11:38 Ответить
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