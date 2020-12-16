Петрашко о протестах ФОПов на Майдане: Отменить локдаун по требованию протестующих не удастся
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко прокомментировал протестные акции движения "SaveФОП"
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом министр заявил в эфире "Сніданку з 1+1".
"В Украине ФОП стали большой частью экономики. Мы с пониманием относимся к предпринимателям, проводим с ними консультацию. Министерство экономики активно участвует в разработке изменений об отсрочке обязательного применения регистраторов расчетных операций (РРО) плательщиками единого налога, которые были приняты. Ведь с 1 января должны были вступить в действие многие жесткие ограничения. Сейчас большинство из них перенесли во времени на год, кроме рисковых групп товаров", - отметил министр.
Он подчеркнул, что отменить локдаун по требованию протестующих не удастся. По словам министра, они ведут диалог и встречи с представителями ассоциаций, которые представляют ФОПов.
"Программы поддержки, которые делает правительство, в первую очередь ориентированы на ФОПов. Например, программа по кредитованию бизнеса, которая заработала и будет продлена, и денежная помощь в размере восьми тысяч. За два дня зарегистрировалось более 120 тысяч человек. Это все в основном ФОПы", - подытожил Петрашко.
Напомним, 15 декабря предприниматели целый день протестовали в центре Киева и остались ночевать на Майдане. Они требуют, чтобы правительство не запрещало им работать во время локдауна с 8 по 24 января. Между протестующими и полицейскими постоянно возникали стычки, силовики применяли слезоточивый газ. В Нацполиции заявляют о 40 пострадавших сотрудниках. Вечером 15 декабря протестующие попытались поставить на Майдане палатки, но полиция их снесла.
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2. ну кто ты такой кто ты такой золотой теленок
3. ведут диалог можно отслюнявить только лидерам и меньше
олени
Если вы внимательно прочитаете бюджет на 2021 год, то увидите, что финансирование выплат компенсаций ФОПам в Новом году - не предусмотрено.
Выплаты закончатся в 2020-том году.
31 декабря карета превратится в тыкву. Ну и дальше по списку, да.
Закон Зеленского про компенсации - это очередной пиар.
Простите за ошибки в слове "пи*дёж".
Вы пострадали от дебильного карантина и рассчитывали на помощь государства?
Вас снова нае... обманули.😃
Пора бы и привыкнуть.
Почти два года уже наё...ют 🤣
Алена Подгорная
якщо в будні дні накрутити ціни на товарах і послугах можуть на 100-200%, то в новорічні св'ята на 500% і це ще по-божому.
ех, мало вас менти п"здять на Майдані.
https://censor.net/ru/user/112189
Щедро же Пеця ассигнует на срач
https://censor.net/ru/user/468610
Я на ассигнации Пороха щас коньяк пить буду.Или с тебя штука баксов, или признаёшь что срач в каментах твоя работа.
В двох реченнях у вас 5 ком пропущено...
...
я сначала спорил с соседями зелепуками что-то доказывая...потом плюнул...просто наблюдал... не злорадствую никогда !!!...а теперь один говорит - я был в коме? чего ты меня не ё****...вместо слов)))...а другой, упоротый...как встречает говорит - если ты сейчас хоть слово скажешь я за себя не ручаюсь ))) т.е я как бы опять виноват? ))))
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