Петрашко о протестах ФОПов на Майдане: Отменить локдаун по требованию протестующих не удастся

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко прокомментировал протестные акции движения "SaveФОП"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом министр заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

"В Украине ФОП стали большой частью экономики. Мы с пониманием относимся к предпринимателям, проводим с ними консультацию. Министерство экономики активно участвует в разработке изменений об отсрочке обязательного применения регистраторов расчетных операций (РРО) плательщиками единого налога, которые были приняты. Ведь с 1 января должны были вступить в действие многие жесткие ограничения. Сейчас большинство из них перенесли во времени на год, кроме рисковых групп товаров", - отметил министр.

Он подчеркнул, что отменить локдаун по требованию протестующих не удастся. По словам министра, они ведут диалог и встречи с представителями ассоциаций, которые представляют ФОПов.

"Программы поддержки, которые делает правительство, в первую очередь ориентированы на ФОПов. Например, программа по кредитованию бизнеса, которая заработала и будет продлена, и денежная помощь в размере восьми тысяч. За два дня зарегистрировалось более 120 тысяч человек. Это все в основном ФОПы", - подытожил Петрашко.

Напомним, 15 декабря предприниматели целый день протестовали в центре Киева и остались ночевать на Майдане. Они требуют, чтобы правительство не запрещало им работать во время локдауна с 8 по 24 января. Между протестующими и полицейскими постоянно возникали стычки, силовики применяли слезоточивый газ. В Нацполиции заявляют о 40 пострадавших сотрудниках. Вечером 15 декабря протестующие попытались поставить на Майдане палатки, но полиция их снесла.

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