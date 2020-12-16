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Новости Коронавирус и карантин
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Повторное инфицирование коронавирусом в Украине подтверждено у 2 161 человека, из них 250 - медики, - ЦОЗ

Повторное инфицирование коронавирусом в Украине подтверждено у 2 161 человека, из них 250 - медики, - ЦОЗ

К середине декабря в Украине у 2 161 человека повторно подтверждено заболевание коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

"Прецеденты повторного инфицирования SARS-CoV-2 фиксировали и в Украине - 0,25% от общего количества инфицированных с начала пандемии. Но на сегодня в Украине не было исследований, которые бы подтвердили, что эти вирусы генетически отличаются", -  сказано в сообщении.

Отмечается, что повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее 40 дней от первого положительного результата, обнаружен у 2161 человека. Из них 12% - 250 человек - медицинские работники.

Также сообщается, что сегодня происходит немало исследований, чтобы лучше понять иммунную реакцию после инфицирования SARS-CoV-2. Некоторые из них показывают, что у большинства людей, перенесших инфекцию SARS-CoV-2, вырабатываются антитела, специфичные для этого вируса. Однако уровни этих антител могут быть разными: у пациентов с тяжелой формой заболевания - выше, а у тех, у кого был легкий или бессимптомное течение заболевания, - ниже. Точных данных, какие уровни антител необходимы для защиты и как долго эти антитела сохраняются в организме, еще нет.

Известно, что в основном у людей, инфицированных SARS-CoV-2, иммунная реакция развивается в течение нескольких первых недель после инфицирования. В глобальных масштабах исследования распространенности на основе серологического скрининга показывают, что среди людей, охваченных исследованиями, инфицировано менее 10%, а это значит, что подавляющее большинство населения мира остается восприимчивой к этому вирусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль просит ВОЗ ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину

Вероятно, в группе риска повторного заражения новым коронавируса есть люди, которые перенесли заболевание в легкой форме.

Иммунитет к другим коронавирусам, которые вызывают обычные простудные заболевания, SARS-CoV-1 и вирус, который обуславливает ближневосточный респираторный синдром (MERS), со временем снижается, как и в случае других заболеваний.

Вместе с тем сообщается, в настоящее время еще нет научно обоснованных доказательств продолжительности иммунитета и уровня его напряженности, лучший способ предотвратить инфицирование - это избегать воздействия вируса. Для этого следует придерживаться простых рекомендаций:

- тщательно и часто мыть руки не менее 40 с, при отсутствии такой возможности - пользуйтесь антисептиками с содержанием спирта от 60%;
- не прикасайтесь к лицу, особенно к глазам, рту, носу,
- придерживайтесь физической дистанции - 1 метр от других;
- надевайте маску в общественных зданиях и сооружениях и общественном транспорте, маска должна закрывать нос и рот;
- кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовую салфетку;
- следите за своим здоровьем, и если появляются симптомы заболевания, немедленно обращайтесь к врачу.

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Топ комментарии
+3
тебе что подмешали в вакцЫну, холоп бункерфюрера, что так глючит моск?
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16.12.2020 14:21
+3
Один говорит что остатки вируса можно обнаружить и через 70 дней. Другой с помощью кока-колы вообще довел пригодность тестов до абсурда. Исследователи говорят что тесты не для диагностики, а именно для исследований.

А людям все ездят и ездят по ушам с повторными зарвжениями.

Опять заразились! Ойойойой! Ховайтесь в кукурузу!!!
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16.12.2020 14:33
+2
Аномальное "повторное инфицирование" в отдельно взятой стране вполне может быть плодом используемых в этой стране тестов с большой вероятностью ошибки.
У австрийцев вот тест и вовсе на кока колу реагирует позитивно, как оказалось.
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16.12.2020 14:18
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а як же вакцинація поголовна
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16.12.2020 14:13 Ответить
тебе что подмешали в вакцЫну, холоп бункерфюрера, что так глючит моск?
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16.12.2020 14:21 Ответить
обратись к зоологам. Они наверное могут оценить правоту блеяний, чириканий, ржаний, гримас и прочих сигналов от зверьков.
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16.12.2020 14:30 Ответить
Бояру.
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16.12.2020 14:33 Ответить
чого ти сюди забрело ? не для твоїх мозгів тема . тут не про бояру з балалайками козломорда
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16.12.2020 14:38 Ответить
Аномальное "повторное инфицирование" в отдельно взятой стране вполне может быть плодом используемых в этой стране тестов с большой вероятностью ошибки.
У австрийцев вот тест и вовсе на кока колу реагирует позитивно, как оказалось.
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16.12.2020 14:18 Ответить
сильно багато повторних захворювань , як для помилки тесту , це і при вакцинації вакцина раз через раз захищати буде.І надійся на неї.
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16.12.2020 14:31 Ответить
ну це само-собою, мати заробіток всі хотять
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16.12.2020 14:19 Ответить
хайпануть и хапануть.
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16.12.2020 14:24 Ответить
Один говорит что остатки вируса можно обнаружить и через 70 дней. Другой с помощью кока-колы вообще довел пригодность тестов до абсурда. Исследователи говорят что тесты не для диагностики, а именно для исследований.

А людям все ездят и ездят по ушам с повторными зарвжениями.

Опять заразились! Ойойойой! Ховайтесь в кукурузу!!!
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16.12.2020 14:33 Ответить
Блин полный треш!!!! заражение мы зафиксировали...но подтвердить не можем потому как не исследовали нихрена...Это звиздец, с учетом того что на середину октября в МИРЕ было отмеченно ПЯТЬ случаев, ПЯТЬ !! Это ведь и страны где наука и медицина на порядки круче!
Так шо вы там фиксируете?
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16.12.2020 14:45 Ответить
Повторне інфікування коронавірусом в Україні підтверджено у 2161 особи, з них 250 - медики, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2328
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16.12.2020 14:48 Ответить
главное, чтобы справно деньги за лечение платили, а тем, кто не сможет - отключим газ
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16.12.2020 15:47 Ответить
Уровни антител выше или ниже - а в цифрах сколько? У меня, например, IgG 8,14. Это много или мало?
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16.12.2020 18:04 Ответить
 
 