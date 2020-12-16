Повторное инфицирование коронавирусом в Украине подтверждено у 2 161 человека, из них 250 - медики, - ЦОЗ

К середине декабря в Украине у 2 161 человека повторно подтверждено заболевание коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

"Прецеденты повторного инфицирования SARS-CoV-2 фиксировали и в Украине - 0,25% от общего количества инфицированных с начала пандемии. Но на сегодня в Украине не было исследований, которые бы подтвердили, что эти вирусы генетически отличаются", - сказано в сообщении.

Отмечается, что повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее 40 дней от первого положительного результата, обнаружен у 2161 человека. Из них 12% - 250 человек - медицинские работники.

Также сообщается, что сегодня происходит немало исследований, чтобы лучше понять иммунную реакцию после инфицирования SARS-CoV-2. Некоторые из них показывают, что у большинства людей, перенесших инфекцию SARS-CoV-2, вырабатываются антитела, специфичные для этого вируса. Однако уровни этих антител могут быть разными: у пациентов с тяжелой формой заболевания - выше, а у тех, у кого был легкий или бессимптомное течение заболевания, - ниже. Точных данных, какие уровни антител необходимы для защиты и как долго эти антитела сохраняются в организме, еще нет.

Известно, что в основном у людей, инфицированных SARS-CoV-2, иммунная реакция развивается в течение нескольких первых недель после инфицирования. В глобальных масштабах исследования распространенности на основе серологического скрининга показывают, что среди людей, охваченных исследованиями, инфицировано менее 10%, а это значит, что подавляющее большинство населения мира остается восприимчивой к этому вирусу.

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Вероятно, в группе риска повторного заражения новым коронавируса есть люди, которые перенесли заболевание в легкой форме.

Иммунитет к другим коронавирусам, которые вызывают обычные простудные заболевания, SARS-CoV-1 и вирус, который обуславливает ближневосточный респираторный синдром (MERS), со временем снижается, как и в случае других заболеваний.

Вместе с тем сообщается, в настоящее время еще нет научно обоснованных доказательств продолжительности иммунитета и уровня его напряженности, лучший способ предотвратить инфицирование - это избегать воздействия вируса. Для этого следует придерживаться простых рекомендаций:

- тщательно и часто мыть руки не менее 40 с, при отсутствии такой возможности - пользуйтесь антисептиками с содержанием спирта от 60%;

- не прикасайтесь к лицу, особенно к глазам, рту, носу,

- придерживайтесь физической дистанции - 1 метр от других;

- надевайте маску в общественных зданиях и сооружениях и общественном транспорте, маска должна закрывать нос и рот;

- кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовую салфетку;

- следите за своим здоровьем, и если появляются симптомы заболевания, немедленно обращайтесь к врачу.