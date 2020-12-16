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Уволенный министр Бессараб может остаться на "какой-то должности с меньшей нагрузкой", - "слуга народа" Кравчук

Уволенный министр Бессараб может остаться на

Сергею Бессарабу, которого сегодня Верховная Рада отправила в отставку с должности министра по делам ветеранов, может быть предложена должность с меньшей нагрузкой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Он на больничном сейчас. Он болен, поэтому он не мог прийти в зал и отчитаться. Я общалась с профильным комитетом, и они нормально о нем отзывались. Но, очевидно, по состоянию здоровья он не может полноценно выполнять свои обязанности. Но я знаю, что премьер-министр все-таки то ли предложил, то ли предложит ему какую-то должность с меньшей нагрузкой, не таким графиком работы", - отметила она.

Кравчук также уточнила, что Бессараб не просто на больничном, а "даже в больнице".

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Напомним, сегодня Рада уволила министра ветеранов Сергея Бессараба.

Министерство по делам ветеранов (232) Кравчук Евгения (367) Бессараб Сергей (8)


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Топ комментарии
+2
Поверніть всіх клованів в цирк.
Я вас прошу....
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16.12.2020 14:20
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За чинним законодавством - людину на лікарняному не можна звільнити. Однак блазням це байдуже - "А какая разніца..."
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16.12.2020 14:16 Ответить
Поверніть всіх клованів в цирк.
Я вас прошу....
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16.12.2020 14:20 Ответить
Любите Зелю, набутылочные?
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16.12.2020 14:30 Ответить
а що там ваше фуйло ?
ше живий дід ?
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16.12.2020 14:50 Ответить
Мы сейчас все больные от ваших ДОСТИЖЕНИЙ в руководстве страной!
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16.12.2020 14:27 Ответить
Цирк продолжается. Почему бы не утверждать на должность людей, которые тянут? Или назначайте испытательный срок, а то сразу бах! бешеная зарплата министра! А он , оказывается , на меньшую должность только способен, т.е. на меньшую загрузку! А зарплату при этом ему уменьшат? Или оставят министерскую в качестве компенсации за причиненный ущерб?
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16.12.2020 15:11 Ответить
Цирк продолжается. Почему бы не утверждать на должность людей, которые тянут? Или назначайте испытательный срок, а то сразу бах! бешеная зарплата министра! А он , оказывается , на меньшую должность только способен, т.е. на меньшую загрузку! А зарплату при этом ему уменьшат? Или оставят министерскую в качестве компенсации за причиненный ущерб?
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16.12.2020 15:13 Ответить
"Уволенный министр Бессараб может остаться на "какой-то должности с меньшей нагрузкой"." Без него никак. Ну вообще никак... Ну как без него?!
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16.12.2020 15:52 Ответить
Битва генералів. Лампаси ситий не будешь.
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16.12.2020 15:53 Ответить
Ну, к примеру можно дворником его определить. А свинопасы и потомки гречкосеев из СН это же трудяги!
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16.12.2020 17:14 Ответить
 
 