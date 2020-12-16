Уволенный министр Бессараб может остаться на "какой-то должности с меньшей нагрузкой", - "слуга народа" Кравчук

Сергею Бессарабу, которого сегодня Верховная Рада отправила в отставку с должности министра по делам ветеранов, может быть предложена должность с меньшей нагрузкой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Он на больничном сейчас. Он болен, поэтому он не мог прийти в зал и отчитаться. Я общалась с профильным комитетом, и они нормально о нем отзывались. Но, очевидно, по состоянию здоровья он не может полноценно выполнять свои обязанности. Но я знаю, что премьер-министр все-таки то ли предложил, то ли предложит ему какую-то должность с меньшей нагрузкой, не таким графиком работы", - отметила она.

Кравчук также уточнила, что Бессараб не просто на больничном, а "даже в больнице".

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Напомним, сегодня Рада уволила министра ветеранов Сергея Бессараба.