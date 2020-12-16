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Предприятие "Укроборонпрома" купило за 1,6 млн грн внедорожник Toyota с панорамной крышей

Предприятие

Госпредприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г.Ивченко, которое входит в состав концерна "Укроборонпром", купило автомобиль Toyota со стеклянной панорамной крышей за 1,64 миллиона гривен.

Об єтом пишут "Наші гроші" по результатам тендера от 8 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным системы "Прозорро", ООО "Восток Автомир" поставит полноприводный внедорожник Toyota Highlander в комплектации, соответствующей Premium.

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Автомобиль будет иметь стеклянную панорамную крышу с люком, навигационную систему GPS, подушки безопасности, подогрев и вентиляцию передних сидений, камеру заднего вида, подогрев руля, мультифункциональный руль, хромовое обрамление решетки радиатора, автоматический климат контроль.

Отмечается, что закупку, которая не подпадает под закон "О публичных закупках", провели по допороговой процедуре. "Восток Автомир" был единственным участником. Сумма покупки соответствует ожидаемой стоимости.

Учредителями запорожского ООО "Восток автомир" являются Алексей Кравчун и ООО "Компания по управлению активами "Инвестгрупп". Директор фирмы – Денис Сидоров.

Госпредприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г.Ивченко возглавляет Игорь Кравченко.

Автор: 

авто (4204) госзакупки (960) тендер (668) Укроборонпром (1238)


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Топ комментарии
+21
Предприятие "Укроборонпрома" купило внедорожник Toyota со стеклянной панорамной крышей за 1,6 млн грн - Цензор.НЕТ 2779
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16.12.2020 14:35
+19
Это для обороны. Нужно же отстреливаться от незнакомых беспилотников. Обзор нужен. И внедорожник. Без него никак.
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16.12.2020 14:31
+11
Підприємство "Укроборонпрому" купило позашляховик Toyota зі скляним панорамним дахом за 1,6 млн грн - Цензор.НЕТ 165
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16.12.2020 14:41
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это для обороны. Нужно же отстреливаться от незнакомых беспилотников. Обзор нужен. И внедорожник. Без него никак.
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16.12.2020 14:31 Ответить
Через стеклянную крышу беспилотник с афигенной 8К оптикой будет фотографировать совсекретные документы
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16.12.2020 15:18 Ответить
В цій машині можна буде тільки голу бабу сфотографувати через скляний дах. Ніхто там ніякими документами займатись не буде, не для того такі машини купляються щоб працювати на роботі.
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16.12.2020 15:34 Ответить
Во-во! А то злые языки тут зраду разводят, говорят, что закупки для армии провалили! Лжецы, все нужное закупается не считаясь с расходами и внедорожники с панорамными крышами и ручки Паркер....!!!
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16.12.2020 15:18 Ответить
Під час другої світової війни радянські шофери знімали дахи з полуторок і пересувалися таким чином навіть взимку . Так було легше почути ворожі літаки .
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16.12.2020 17:08 Ответить
Следующей закупкой , мабуть , будет кабриолет .
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16.12.2020 17:11 Ответить
та ну, це ж для з'йомки видосиків, тепер без них ніяк не можна
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16.12.2020 20:44 Ответить
для наема наверное...дела идут вгору...
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16.12.2020 14:32 Ответить
Предприятие "Укроборонпрома" купило внедорожник Toyota со стеклянной панорамной крышей за 1,6 млн грн - Цензор.НЕТ 9146
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16.12.2020 14:33 Ответить
опять порошенко виноват- почему не сидят свинарчуки?
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16.12.2020 14:33 Ответить
Дык кто ж их посадит ? Они ж памятники ! ( с ) . ))
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16.12.2020 17:20 Ответить
Предприятие "Укроборонпрома" купило внедорожник Toyota со стеклянной панорамной крышей за 1,6 млн грн - Цензор.НЕТ 2779
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16.12.2020 14:35 Ответить
а отримали по рОжі.
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16.12.2020 14:37 Ответить
Підприємство "Укроборонпрому" купило позашляховик Toyota зі скляним панорамним дахом за 1,6 млн грн - Цензор.НЕТ 165
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16.12.2020 14:41 Ответить
То вони, мабуть, про свою безпеку дбають - щоб через "панорамний дах" вчасно помітить ворожі безпілотники, які підглядають за їх таємницями...
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16.12.2020 14:36 Ответить
Предприятие "Укроборонпрома" купило за 1,6 млн грн внедорожник Toyota с панорамной крышей - Цензор.НЕТ 3785
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16.12.2020 14:37 Ответить
https://twitter.com/MonicaYaneloh
https://twitter.com/MonicaYaneloh @MonicaYaneloh

Якби цю Тойоту не купив найєм, її б купили солдати НАТО.
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16.12.2020 14:37 Ответить
Только Волонтерам и не безразлична Украина и только Волонтеры продолжают поддерживать Свою Армию, а укроборонпром кормит Чужую, - Потому что Налоги простых Украинцев пускает на свои Нужды , - Подрывая тем Самым Украину из Нутри.
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16.12.2020 14:38 Ответить
Ну, ладно, иномарку, но зачем в Запорожье внедорожник, еще и "горец"?!
Вова ж дорог понастроил, езди-не хочу?!
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16.12.2020 14:40 Ответить
У руководителей этого госпредприятия "жизнь удалась" за счет государства... А могли бы для развития производства деньги использовать. Враги ...
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16.12.2020 14:41 Ответить
У руля страны бесхребетное существо , которое все делает под диктовку олигархов. Поэтому ни кто ни чего не боится.
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16.12.2020 14:41 Ответить
Підприємство "Укроборонпрому" купило позашляховик Toyota зі скляним панорамним дахом за 1,6 млн грн - Цензор.НЕТ 6153
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16.12.2020 14:42 Ответить
Ну що зебільйО, як вам відсутність Бариги при владі ?
Ніхто тепер в бюджет не краде..
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16.12.2020 14:42 Ответить
Лісапєт року.
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16.12.2020 14:42 Ответить
Это - мародёрство - во время войны,во время пандемии, во время кризиса тратить миллионы и миллиарды на прихоти чиновников - воров, отнимая деньги у фронта, у медицины,у стариков, у детей и инвалидов расийско - украинской войны.... За такое надо лишать жизни. Самым изуверским способом.....
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16.12.2020 14:46 Ответить
А Богуслаев розрешилПокатушки ?
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16.12.2020 14:47 Ответить
А плісняві казали, що грошей немає. Чи немає, виключно, на захист України?
14.12.20 19:54 https://censor.net/ru/news/3236912/slujba_vneshneyi_razvedki_za_god_kupila_44_avto_premiumklassa_na_385_mln_grn_transparency_international
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16.12.2020 14:55 Ответить
ну честно говоря - Кемри по цене менее миллиона - это бомж-комплектация
уж никак не премиум класс
я уж молчу про Короллы и Дастеры
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16.12.2020 15:03 Ответить
Ну купили, ну и что, в чем проблема, уважаемые?
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16.12.2020 15:02 Ответить
и что вы нам сделаити?
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16.12.2020 15:16 Ответить
А слабо директора вмісті з буЗГалЬтЄром на бутилку посадити?
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16.12.2020 15:32 Ответить
Всіх хто постав підписи про купівлю цього авто в час коли не виконано жодної оборонної програми, постановою ВР відправити разом з головнокомандувачем як розрахунок для стріби з міномету "Молот" виробництва Украоборонпрому. випустять кожний по 10 бойових мін і нехай їздять.
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16.12.2020 15:40 Ответить
Интересно, куда подевалась проститутка наем, чего молчит? Или язык об сраку зеленского стер?
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16.12.2020 15:41 Ответить
Какого черта вообще чиновники покупают иномарки, когда в стране есть национальный автопроизводитель, ради которого введена охренительно высокая растаможка? Украинские чиновники должны ездить исключительно на украинских автомобилях
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16.12.2020 15:46 Ответить
або на велосипеді як "передвиборчий" голобородька
Підприємство "Укроборонпрому" купило позашляховик Toyota зі скляним панорамним дахом за 1,6 млн грн - Цензор.НЕТ 2702
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16.12.2020 17:59 Ответить
все как пел когда-то Трофим - https://soundcloud.com/user-134936436/trofim-tushite-svet-poperlo-bydlo-k-verkhu-zoopsu Тушите Свет Поперло Быдло К Верху.
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16.12.2020 16:27 Ответить
 
 