Предприятие "Укроборонпрома" купило за 1,6 млн грн внедорожник Toyota с панорамной крышей
Госпредприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г.Ивченко, которое входит в состав концерна "Укроборонпром", купило автомобиль Toyota со стеклянной панорамной крышей за 1,64 миллиона гривен.
Об єтом пишут "Наші гроші" по результатам тендера от 8 декабря, передает Цензор.НЕТ.
Согласно данным системы "Прозорро", ООО "Восток Автомир" поставит полноприводный внедорожник Toyota Highlander в комплектации, соответствующей Premium.
Автомобиль будет иметь стеклянную панорамную крышу с люком, навигационную систему GPS, подушки безопасности, подогрев и вентиляцию передних сидений, камеру заднего вида, подогрев руля, мультифункциональный руль, хромовое обрамление решетки радиатора, автоматический климат контроль.
Отмечается, что закупку, которая не подпадает под закон "О публичных закупках", провели по допороговой процедуре. "Восток Автомир" был единственным участником. Сумма покупки соответствует ожидаемой стоимости.
Учредителями запорожского ООО "Восток автомир" являются Алексей Кравчун и ООО "Компания по управлению активами "Инвестгрупп". Директор фирмы – Денис Сидоров.
Госпредприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г.Ивченко возглавляет Игорь Кравченко.
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Якби цю Тойоту не купив найєм, її б купили солдати НАТО.
Вова ж дорог понастроил, езди-не хочу?!
Ніхто тепер в бюджет не краде..
14.12.20 19:54 https://censor.net/ru/news/3236912/slujba_vneshneyi_razvedki_za_god_kupila_44_avto_premiumklassa_na_385_mln_grn_transparency_international
уж никак не премиум класс
я уж молчу про Короллы и Дастеры