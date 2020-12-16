НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси вопреки позиции Зеленского
НКРЭКУ сняла все ограничения на импорт электрической энергии из России и Беларуси.
Соответствующее решение было принято на заседании 16 декабря. Соответствующие изменение приняты комиссией без обсуждения. Своим решением НКРЭКУ разрешила трейдерам контрактовать электроэнергию из России и Беларуси для поставки на 2021 год.
За два дня то решения НКРЭКУ четыре компании купили на 2021 год доступ к межгосударственным линиям электропередачи для импорта 200 МВт из энергосистемы Беларуси.
Закупки электроэнергии ожидаются с нововведенной белорусской АЭС, построенной за деньги и по технологиям корпорации "Росатом" в г. Островец на севере Беларуси. Бойкот этой АЭС объявили страны Балтии и Польша.
Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси был прекращен в марте 2020 г. Он спровоцировал крупнейший за все время независимости страны кризис на энергорынке. Тогда же, в марте 2020 г., во время выступления в Верховной Раде против импорта электроэнергии высказался лично президент Владимир Зеленский. С октября 2019 по март 2020 г. Украине приобрела у России свыше 1 млрд кВт.час электроэнергии, чем был нанесен прямой ущерб производителям на сумму 3 млрд грн. Главным пострадавшим стала государственная компания "Энергоатом".
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До складу Комісії входить Голова і шість членів Комісії, яких призначає на посади та звільняє з посад Президент України.
Україна може сама себе забезпечити електрикою .
Але хтось хоче купити дешевше ! Тому і вплинув на членів НКРЭКУ ...
А СБУ - що ? СБУ "безмолствует" ...
Согласно статистике Украина купила 232,4 тысячи тонн битума по цене 350,1 доллара за тонну. Остальной мир покупал у Беларуси битум по 227,6 доллара за тонну, что вполне соответствует нормальной цене для этого продукта нефтепереработки. Цена, по которой «битум» продавался в Украину, оказалась даже выше, чем цена, по которой Беларусь в третьем квартале экспортировала нефть (302,8 доллара за тонну) и нефтепродукты (324,1 доллара за тонну).
Не стыдно запускать подобные "новости"?
Им приказали разрешить они исполнили.
Шкода, що Литва матиме збитки через те, що 73% xxL*баранів обрали блаЗЄнського-совка.
Але знайте, що в Україні є люди, що вважають Литву за найкращого українського друга та союзника. Звісно, що це не дуже велика втіха для Литви. Alas.
Коломою нужна энергия из Роиси.
А позиция ЗЕ - сцать в глаза электорату, шоб не думали, что он под дудку Коломоя пляшет.