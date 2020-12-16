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Сумской райсовет осудил действия правоохранителей во время акции протеста ФОПов на Майдане, - депутат Сумского облсовета Салатенко

Сумской райсовет осудил действия правоохранителей во время акции протеста ФОПов на Майдане, - депутат Сумского облсовета Салатенко

Действия правоохранителей на акции протеста ФОПов в Киеве осудил Сумской районный совет.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил старший лейтенант ВСУ, командир пехотной роты 128-й горно-штурмовой бригады, депутат и экс-председатель Сумского областного совета Семен Салатенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сумской районный совет осудил насильственные действия правоохранителей в городе Киев 15.12.2020 против предпринимателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "за" проголосовали 36 депутатов.

Напомним, 15 декабря предприниматели целый день протестовали в центре Киева и остались ночевать на Майдане. Они требуют, чтобы правительство не запрещало им работать во время локдауна с 8 по 24 января. Между протестующими и полицейскими постоянно возникали стычки, силовики применяли слезоточивый газ. В Нацполиции заявляют о 40 пострадавших сотрудниках. Вечером 15 декабря протестующие попытались поставить на Майдане палатки, но полиция их снесла.

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Автор: 

облсовет (538) правоохранительные органы (2970) протест (5857) Сумы (1145) Салатенко Семен (10)


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Сумской райсовет осудил действия правоохранителей во время акции протеста ФОПов на Майдане, - депутат Сумского облсовета Салатенко - Цензор.НЕТ 9366
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16.12.2020 14:43 Ответить
Правильно!
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16.12.2020 15:03 Ответить
мне вот интересно - все ждут, когда с ними лично, такое будет или как?
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16.12.2020 16:01 Ответить
 
 