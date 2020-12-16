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70% детей в домах ребенка имеют задержку развития из-за отсутствия надлежащего ухода

70% детей попадают в дома ребенка вполне здоровыми, но без индивидуальной заботы и попечительства начинают отставать в развитии.

"Надія і житло для дітей" провели исследование состояния 415 детей в пяти домах ребенка, функционирующих в Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях. "Ранний период - время огромных возможностей, которые ребенок может потерять навсегда, если не получает любви и индивидуальной опеки, которые так необходимы ей для выживания и развития. Исследования в области нейронаук показывают, что на формирование мозга влияют не только генетические факторы, но и жизненный опыт и среда, в которой растет ребенок. Это и правильное питание, и чувство безопасности, важные для раннего возраста игры, а также адекватная коммуникация. А в доме ребенка, к сожалению, никто из персонала не в состоянии заменить ребенку маму и дать ему такие важные вещи, как тактильная близость, забота или эмоциональный контакт. Именно поэтому дети начинают отставать в развитии", - отметила Галина Постолюк, директор регионального офиса МБО "Надія і житло для дітей".

Исследование также выявило, что 68% детей имели несоответствующее их потребностям и состоянию здоровья питания. В большинстве случаев диагноз "Белково-энергетическая недостаточность" не был установлен и необходимую коррекцию питания ребенку не проводили. Следовательно, 58,6% детей имеют задержку роста, 20,2% - низкую массу тела.

По данным медицинской документации домов ребенка, диагноз "здоров" был лишь у 3,4% детей. Но анализ выявил у детей "мифические" диагнозы, в некоторых случаях - неполную информацию относительно медицинского состояния, особенно это касается неврологических диагнозов. В общем оказалось, что количество здоровых детей достигало 67,6% и они имели только задержки в развитии через среду в которой находились.

70% детей в домах ребенка имеют задержку развития из-за отсутствия надлежащего ухода 01

То, что большинство детей в домах ребенка сироты - не более, чем миф: примерно у 40% детей есть родители, которые устроили детей в учреждения из-за материальных или социальных причин. Они могли бы ухаживать за малышами дома при надлежащей социальной поддержке.

70% детей в домах ребенка имеют задержку развития из-за отсутствия надлежащего ухода 02

У 49% семей, которые удалось посетить в ходе исследования, родители имели собственный опыт проживания в интернатах. Поэтому, когда в семье возникали проблемы, родители не видели другой возможности, чем отдать ребенка в дом ребенка.

Еще 40% детей могут быть усыновлены или взяты под опеку, если заниматься этим вопросом системно и профессионально. 54,7% родителей не посещали своих детей после устройства в дома ребенка, дети формально остаются "родительскими" и теряют возможность попасть в другую семью. То есть, процедуры усыновления откладываются, а пребывание ребенка в институциональном учреждении продолжается.

70% детей в домах ребенка имеют задержку развития из-за отсутствия надлежащего ухода 03

Итак, при надлежащей поддержке государства, местных органов власти и общества можно предупредить устройство детей раннего возраста в дома ребенка.

Несмотря на то, что в Национальной стратегии по реформированию интернатов предусмотрено с 2020 года прекратить устраивать детей в возрасте до трех лет к любым заведениям, пока этого не произошло. Сейчас 2756 детей раннего возраста остаются в домах ребенка.

Приведенные в исследовании данные свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии здоровья и развития детей и подтверждают выводы международных исследований, проведенных в других странах. Часть выявленных фактов является шокирующими в контексте обеспечения прав и наилучших интересов детей, но, к сожалению, такова реальная ситуация, знание которого должно побудить правительство, местные органы власти и самоуправления в неотложных действиях.

Автор: 

дети (6491) детдом (40)


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Топ комментарии
+5
Да ні. Нема перешкод. Просто в нас інше суспільство. Суспільство, де процвітає корупція, кумівство та нехтування іншими в угоду власній егоїстичності. Короче - такі ми. А покинуті діти - це лише наслідок, а не причина.
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16.12.2020 14:53
+3
Ну так наші дитячі будинки,це тюрми.Вони ж до нас прийшли з території москальщини і так і залишились.В нас нінащо грошей немає,окрім держиморд біля влади.Ви ж зрозумійте,ці діти.це також майбутнє України.
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16.12.2020 14:56
+2
У нас для этого, кмк, созданы не условия, а преграды.
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16.12.2020 14:49
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В некоторых обществах детей разбирают по семьям. А украинцам украинские дети - чужие?
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16.12.2020 14:47 Ответить
У нас для этого, кмк, созданы не условия, а преграды.
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16.12.2020 14:49 Ответить
Да ні. Нема перешкод. Просто в нас інше суспільство. Суспільство, де процвітає корупція, кумівство та нехтування іншими в угоду власній егоїстичності. Короче - такі ми. А покинуті діти - це лише наслідок, а не причина.
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16.12.2020 14:53 Ответить
Не "мы", а 75% населения. Мой ребенок может попасть в интернат только в случае смерти или полной инвалидности всех членов млей семьи, включая двоюродных, коих человек 12. Вероятность данного события околонулевая.
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16.12.2020 15:13 Ответить
Сообщите об этом презЕденту -- чтоб взял на контроль.
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16.12.2020 14:48 Ответить
Его недоразвитые выбрали. Так что ЗЕ это только на руку.
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16.12.2020 15:49 Ответить
Ну так наші дитячі будинки,це тюрми.Вони ж до нас прийшли з території москальщини і так і залишились.В нас нінащо грошей немає,окрім держиморд біля влади.Ви ж зрозумійте,ці діти.це також майбутнє України.
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16.12.2020 14:56 Ответить
детдома - их само существование является позором нации.
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16.12.2020 15:34 Ответить
Точно не 73%?
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16.12.2020 15:48 Ответить
Тут знакомая занималась вопросом усыновления ребенка, так вот с ее слов, даже встав в очередь, никто вам ребенка не предложит на усыновление. Нужно лично самому искать, что баз каких-то на эту тему нет, чтобы будущие родители, которые хотят усыновить ребенка, могли выбрать малыша.
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16.12.2020 16:07 Ответить
Самое плохое, что мы не можем ничем сущестенно помочь этим несчасным детям, тем более в условиях коронавирусного кризиса. Погуглите зарплату логопеда, дефектолога да и просто воспитателя. Выпускница педвуза лучшее пойдет в фирму или обычный детский сад. Дети сложные, выгорание сотрудников которые там работают очень быстрое. Есть два два пути решения проблемы: отменить выплату на ребенка, что бы алкаши и наркоманы и прочие ассоциалы не рожали детей ради денег, которые потом пропивают, а ребенок в итоге оказывается в детдоме. Это кстати сэкономит и без того нищий бюджет, а деньги напрвить на надбавки к зарплатам коррекционных педагогов и медработников, работающих в детдомах и интернатах и улучшения содержания воспитаннников, а главное на контроль за условиями содержания детей в этих заведениях. Второе: пропаганда, стимуляция усыновления украинских детей иностранцами посредством неправительственных организаций и благотворительных что бы эти несчастные дети в развитых странах обрели ту любовь и заботу, которую не смогло или не захотело дать им наше государство. В нашей стране у большинства из них печальное будущее.
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17.12.2020 00:13 Ответить
свабоду Юрию Деточкину!!!
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17.12.2020 08:46 Ответить
 
 