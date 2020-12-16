К делу Роттердам+ нужно присоединить Шмыгаля, Зеленского и Коболева за создание аналогичной формулы Амстердам+, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко
К уголовному производству по Роттердам+ нужно присоединить Дениса Шмыгаля, Владимира Зеленского, Андрея Коболева и всех остальных, причастных к подписанию меморандума с МВФ, который создал формулу Амстердам+, тождественную Роттердам+.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("Батькивщина") Алексей Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.
"Предложил вчера антикоррупционному комитету Рады и НАБУ в пределах их дела по Роттердам+ присоединить к уголовному производству действующих должностных лиц - Дениса Шмыгаля, Владимира Зеленского, Андрея Коболева и всех остальных, причастных к подписанию меморандума с МВФ, который создал формулу Амстердам+. Тождественную Роттердам+.
Это был мой ответ на доклад детективов НАБУ по делу Роттердам+ на комитете. Они заявляют, что в формуле заведомо необоснованные расходы, не подтвержденные документально. Я напомню, что в формуле Амстердам+ полностью необоснованные расходы на доставку газа из Амстердама. Я заявляю: никогда в истории Украины газ добытый на Полтавщины не прокачивался в Амстердам, а потом не возвращался в Украину. Более того Укргаздобыча на 100% обеспечивала своей добычей население. А соответственно, все 100% кубометров из украинских недр шли населению. Какая здесь доставка из Амстердама? Однако, МВФ видит это иначе. И руководители нашей страны подчинились в свое время. Поэтому сегодня если НАБУ заявляет, что Роттердам+ преступная, нужно быть последовательными и немедленно открыть дело против указанных мной людей.
Такой ход событий меня лично полностью устраивает. Обеспечу в пределах своих знаний всяческую поддержку для того, чтобы разобраться в этих энергетических вопросах.
Соответствующее обращение к Генпрокурору уже отправлено
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а такі ыканамізди, як ти, досі спекуляцію вважають кримінальним злочином
ты прям готовый Министр экономики-тамада-парень из нарида.
немає ніякого "полтавського" газу
є газ, який належить якійсь комерційній структурі
мета діяльності комерційної структури - отримання прибутку, а не максімальноє удовлетворєніє растущих потрєбностєй населєнія.
тому покупець може послати нах цю жадібну комерційну структуру і купити газ в іншого власника.
в Амстердамі, наприклад
https://censor.net/ru/video_news/464429/ukraina_na_23_meste_v_mire_po_zalejam_gaza_groyisman_video
😁