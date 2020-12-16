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К делу Роттердам+ нужно присоединить Шмыгаля, Зеленского и Коболева за создание аналогичной формулы Амстердам+, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко

К делу Роттердам+ нужно присоединить Шмыгаля, Зеленского и Коболева за создание аналогичной формулы Амстердам+, - нардеп

К уголовному производству по Роттердам+ нужно присоединить Дениса Шмыгаля, Владимира Зеленского, Андрея Коболева и всех остальных, причастных к подписанию меморандума с МВФ, который создал формулу Амстердам+, тождественную Роттердам+.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("Батькивщина") Алексей Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.

"Предложил вчера антикоррупционному комитету Рады и НАБУ в пределах их дела по Роттердам+ присоединить к уголовному производству действующих должностных лиц - Дениса Шмыгаля, Владимира Зеленского, Андрея Коболева и всех остальных, причастных к подписанию меморандума с МВФ, который создал формулу Амстердам+. Тождественную Роттердам+.

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Это был мой ответ на доклад детективов НАБУ по делу Роттердам+ на комитете. Они заявляют, что в формуле заведомо необоснованные расходы, не подтвержденные документально. Я напомню, что в формуле Амстердам+ полностью необоснованные расходы на доставку газа из Амстердама. Я заявляю: никогда в истории Украины газ добытый на Полтавщины не прокачивался в Амстердам, а потом не возвращался в Украину. Более того Укргаздобыча на 100% обеспечивала своей добычей население. А соответственно, все 100% кубометров из украинских недр шли населению. Какая здесь доставка из Амстердама? Однако, МВФ видит это иначе. И руководители нашей страны подчинились в свое время. Поэтому сегодня если НАБУ заявляет, что Роттердам+ преступная, нужно быть последовательными и немедленно открыть дело против указанных мной людей.

Такой ход событий меня лично полностью устраивает. Обеспечу в пределах своих знаний всяческую поддержку для того, чтобы разобраться в этих энергетических вопросах.

Соответствующее обращение к Генпрокурору уже отправлено

К делу Роттердам+ нужно присоединить Шмыгаля, Зеленского и Коболева за создание аналогичной формулы Амстердам+, - нардеп Батькивщины Кучеренко 01
К делу Роттердам+ нужно присоединить Шмыгаля, Зеленского и Коболева за создание аналогичной формулы Амстердам+, - нардеп Батькивщины Кучеренко 02
К делу Роттердам+ нужно присоединить Шмыгаля, Зеленского и Коболева за создание аналогичной формулы Амстердам+, - нардеп Батькивщины Кучеренко 03

Автор: 

НАБУ (4221) ВР (29244) Зеленский Владимир (20343) Кучеренко (112) МВФ (3334) Коболев Андрей (458) Роттердам+ (165) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+10
у всьому світі саме так і підраховують,

а такі ыканамізди, як ти, досі спекуляцію вважають кримінальним злочином
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16.12.2020 15:07
+10
США возят СПГ в LNG -терминалы Европы за свой счёт. Логистические компании в Украине так же доплачивают потребителю со своего кармана, чтобы он приобрёл тот товар, который компания доставила.
ты прям готовый Министр экономики-тамада-парень из нарида.
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16.12.2020 15:08
+7
За усі ці формули треба садити посадовців в в'язниці. Формула достави вугілля в Україну CIF Yuzhny или CIF Chornomorsk, ні хто в світі не підраховує вартість вугілля від проміжних портів. Це все від лукавого.
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16.12.2020 15:01
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16.12.2020 14:58 Ответить
За усі ці формули треба садити посадовців в в'язниці. Формула достави вугілля в Україну CIF Yuzhny или CIF Chornomorsk, ні хто в світі не підраховує вартість вугілля від проміжних портів. Це все від лукавого.
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16.12.2020 15:01 Ответить
у всьому світі саме так і підраховують,

а такі ыканамізди, як ти, досі спекуляцію вважають кримінальним злочином
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16.12.2020 15:07 Ответить
Кликуху свою поганую на человеческое имя поменяй прежде чем сюда лезть, москалику.
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16.12.2020 15:22 Ответить
США возят СПГ в LNG -терминалы Европы за свой счёт. Логистические компании в Украине так же доплачивают потребителю со своего кармана, чтобы он приобрёл тот товар, который компания доставила.
ты прям готовый Министр экономики-тамада-парень из нарида.
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16.12.2020 15:08 Ответить
В даному випадку полтавський газ поставляють в Полтаву. А оплата за доставку - через Амстердам. Якась кримінальна контора-паразит отримає за це гроші.
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16.12.2020 15:19 Ответить
от бида. газовщики ещё касками не барабанят на майдане, требуя 4000 убитых енотов?
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16.12.2020 15:23 Ответить
полтавський газ поставляють в Полтаву


немає ніякого "полтавського" газу

є газ, який належить якійсь комерційній структурі

мета діяльності комерційної структури - отримання прибутку, а не максімальноє удовлетворєніє растущих потрєбностєй населєнія.

тому покупець може послати нах цю жадібну комерційну структуру і купити газ в іншого власника.

в Амстердамі, наприклад
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16.12.2020 15:32 Ответить
Якщо ціна українського газу буде меншою ринкової то всякі каломойські і т.д. продаватимуть його під виглядом імпортованого а різницю кластимуть у кишеню.
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16.12.2020 15:27 Ответить
А в Южном и Черноморске уже появилась международная газовая биржа, как в Амстердаме?)))
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17.12.2020 12:04 Ответить
І за кучеряве Ги+Ги тоже треба
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16.12.2020 15:07 Ответить
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16.12.2020 15:45 Ответить
Украина на 2-3 месте в мире по залежам газа, - Гройсман. ВИДЕО
https://censor.net/ru/video_news/464429/ukraina_na_23_meste_v_mire_po_zalejam_gaza_groyisman_video
😁
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16.12.2020 16:04 Ответить
А так как дела по Роттердаму уже нет, то и преследовать некого, правда, товарищ Кучеренко?)) зато тебе лично и партии пиар
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16.12.2020 16:27 Ответить
А я думав,що Амстердам+ це куріння бамбуку...
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16.12.2020 20:13 Ответить
"Амстердам +","Роттердам +" - фігня. порох з ахметкою лоханулись,потрібно було купляти вугілля за схемою "Нью-Йорк +". Український,найгуманніший суд в світі,всеодно б вирішив що ця схема законна,бо жодних збитків для держави не було б.
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16.12.2020 20:25 Ответить
3, 2, 1 и змінили одне на інше...
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16.12.2020 21:32 Ответить
 
 