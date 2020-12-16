К делу Роттердам+ нужно присоединить Шмыгаля, Зеленского и Коболева за создание аналогичной формулы Амстердам+, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко

К уголовному производству по Роттердам+ нужно присоединить Дениса Шмыгаля, Владимира Зеленского, Андрея Коболева и всех остальных, причастных к подписанию меморандума с МВФ, который создал формулу Амстердам+, тождественную Роттердам+.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("Батькивщина") Алексей Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.

"Предложил вчера антикоррупционному комитету Рады и НАБУ в пределах их дела по Роттердам+ присоединить к уголовному производству действующих должностных лиц - Дениса Шмыгаля, Владимира Зеленского, Андрея Коболева и всех остальных, причастных к подписанию меморандума с МВФ, который создал формулу Амстердам+. Тождественную Роттердам+.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело "Роттердам+": Следствие зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии "ДТЭК" на кадровые назначения во власти, - НАБУ

Это был мой ответ на доклад детективов НАБУ по делу Роттердам+ на комитете. Они заявляют, что в формуле заведомо необоснованные расходы, не подтвержденные документально. Я напомню, что в формуле Амстердам+ полностью необоснованные расходы на доставку газа из Амстердама. Я заявляю: никогда в истории Украины газ добытый на Полтавщины не прокачивался в Амстердам, а потом не возвращался в Украину. Более того Укргаздобыча на 100% обеспечивала своей добычей население. А соответственно, все 100% кубометров из украинских недр шли населению. Какая здесь доставка из Амстердама? Однако, МВФ видит это иначе. И руководители нашей страны подчинились в свое время. Поэтому сегодня если НАБУ заявляет, что Роттердам+ преступная, нужно быть последовательными и немедленно открыть дело против указанных мной людей.

Такой ход событий меня лично полностью устраивает. Обеспечу в пределах своих знаний всяческую поддержку для того, чтобы разобраться в этих энергетических вопросах.

Соответствующее обращение к Генпрокурору уже отправлено





