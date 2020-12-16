"ЕС" предлагает перенаправить 422 млн грн неиспользованных средств из бюджета Киева на борьбу с коронавирусом, - Марина Порошенко

В столичном бюджете в результате аудита обнаружены 422 миллиона гривен неиспользованных средств, которые еще в этом году можно перенаправить в больницы Киева на борьбу с пандемией коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики, депутат "Европейской Солидарности" Марина Порошенко.

Порошенко призвала мэра Киева провести внеочередную сессию 21 декабря, чтобы успеть направить неиспользованные деньги на финансирование медицинских учреждений столицы.

"Европейская Солидарность", как и обещала с первых дней своей работы в новом составе Киевского городского совета, начала аудит целевого использования бюджета на текущий год для города Киева", - рассказала Марина Порошенко.

По ее словам, состоялся ряд встреч с депутатами и работниками департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации, в результате удалось найти дополнительно 422 миллионов гривен, которые можно направить на борьбу с пандемией коронавируса.

"422 млн - это существенная сумма, которая поможет нашим больницам пережить этот переходный период между бюджетами, когда у нас будет локдаун, праздники, но киевляне продолжают болеть и нуждаются в неотложной медицинской помощи. Таким образом мы сможем, не снижая темпы оказания помощи, не снижая качества оказания помощи таким больным, пережить этот сложный период, пока пойдут новые поступления из бюджета 21 года", - отметила Марина Порошенко.

"Сегодня состоялось первое заседание комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики, где мы вышли с инициативой по перераспределению этих бюджетных средств на борьбу с ковид, - подчеркнула Порошенко. - Мы предложили мэру Виталию Кличко провести внеочередную сессию 21 декабря. Чтобы еще в этом году больницы Киева получили дополнительные средства и смогли приобрести необходимые лекарства и защитные костюмы, чтобы оказывать необходимую качественную помощь больным коронавирусом".

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