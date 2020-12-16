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Новости Коронавирус и карантин
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"ЕС" предлагает перенаправить 422 млн грн неиспользованных средств из бюджета Киева на борьбу с коронавирусом, - Марина Порошенко

В столичном бюджете в результате аудита обнаружены 422 миллиона гривен неиспользованных средств, которые еще в этом году можно перенаправить в больницы Киева на борьбу с пандемией коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики, депутат "Европейской Солидарности" Марина Порошенко.

Порошенко призвала мэра Киева провести внеочередную сессию 21 декабря, чтобы успеть направить неиспользованные деньги на финансирование медицинских учреждений столицы.

"Европейская Солидарность", как и обещала с первых дней своей работы в новом составе Киевского городского совета, начала аудит целевого использования бюджета на текущий год для города Киева", - рассказала Марина Порошенко.

По ее словам, состоялся ряд встреч с депутатами и работниками департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации, в результате удалось найти дополнительно 422 миллионов гривен, которые можно направить на борьбу с пандемией коронавируса.

"422 млн - это существенная сумма, которая поможет нашим больницам пережить этот переходный период между бюджетами, когда у нас будет локдаун, праздники, но киевляне продолжают болеть и нуждаются в неотложной медицинской помощи. Таким образом мы сможем, не снижая темпы оказания помощи, не снижая качества оказания помощи таким больным, пережить этот сложный период, пока пойдут новые поступления из бюджета 21 года", - отметила Марина Порошенко.

"Сегодня состоялось первое заседание комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики, где мы вышли с инициативой по перераспределению этих бюджетных средств на борьбу с ковид, - подчеркнула Порошенко. - Мы предложили мэру Виталию Кличко провести внеочередную сессию 21 декабря. Чтобы еще в этом году больницы Киева получили дополнительные средства и смогли приобрести необходимые лекарства и защитные костюмы, чтобы оказывать необходимую качественную помощь больным коронавирусом".

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Автор: 

бюджет (4837) карантин (16729) Киев (25513) Киевсовет (1372) Порошенко Марина (99) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
гарна ініциатива!
закупіть на ці гроші оті кляті кисневі концентратори !
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16.12.2020 15:13
+6
пані Марині респект !
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16.12.2020 15:14
+3
Чиюсь ничку знайшли.
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16.12.2020 15:01
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Инициатива не Плохая , - А затем эти средства направят на дороги , извиняюсь , на дорогу в 1.5 километра.
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16.12.2020 14:54 Ответить
Це абсолютно ідіотська ініціатива, бо проблема не у відсутності коштів, а у відсутності лікарів та медсестер в лікарнях, через що хворі не отримують якісної медичної допомоги! Проблема у відсутності ********* обладнання в лікарні і кисневого й іншого, проблема у відсутності міжнародних протоколів лікування хворих, у непідготовленості лікарів до лікування коронавірусу, у відсутності координації лікування зі сторони влади - ніхто не контролює як лікарі лікують і наскільки успішне це лікування, проблема у відсутності відповідальності лікарів за результати лікування хворих - масова фальсифікація діагнозів і результатів лабораторних та інструментальних досліджень це вже норма для України! У нас немає медицини, тому грошима цю проблему не вирішити і про це потрібно було думати порошенку, коли він не давав гроші на реформи Супрун!
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16.12.2020 15:14 Ответить
Да , - Ви висловили крик Душі.Хто лікувався , всі за Власний кошт, а хто не зміг , - Уже Там.
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16.12.2020 15:19 Ответить
Я Вам більше скажу, що всі гроші які заплатили люди за лікування - можна було не витрачати! Тільки кисневі концентратори можна купляти або орендувати, все решта це повна дурні. Від коронавірусу немає ліків, а препарати які підтримують життєдіяльність організму під час хвороби мають видавати за державний кошт. Лікарі як останні мародери витягують з людей гроші на абсолютно безглузді ліки, які потім ніхто і не використовує під час лікування, бо вони непотрібні!
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16.12.2020 15:24 Ответить
Розумні речі говорете , но багато людей не розуміють впадають в Паніку і підпадають під тих , хто заробляє на цьому.
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16.12.2020 15:30 Ответить
Звідки ти взяв що Порошенко ( саме - ПОРОШЕНКО , це ж треба ) не давав їй гроші . ? Де скарги Супрун , про те що їй хоч раз - не дали грошей ?? Чи тобі - аби " зіпсувати повітря " , а правда то чи ні , пох . ?
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16.12.2020 16:03 Ответить
Тому що саме порошенко контролював більшість в парламенті і саме порошенко вирішував куди і скільки грошей направити в бюджеті на наступний рік і саме порошенко блокував всі реформи Супрун і не фінансував їх, бо мудка!
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16.12.2020 16:17 Ответить
Тормоз , я тебе питаю - коли Супрун скаржилась на те що їй не виділяють на реформу грошей ?? Питання зрозумів , чи знову ні ? Навіщо ти брешеш , йолоп .??
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16.12.2020 16:23 Ответить
Супрун була змушена поділити медреформу на кілька етапів і підвищувати зарплати тільки медикам першої ланки, а всі інші медики не отримали підвищення зарплат і сталось це через те що порошенко не дав грошей на медреформу! Це розуміє кожен хто не ідіот!
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16.12.2020 16:33 Ответить
..Звідки ти взяв що вона була ЗМУШЕНА ??

Я тебе ще раз питаю , мудозвон гриценківський , ДЕ СКАРГИ СУПРУН НА ТЕ ЩО ЇЙ НЕ ДАЮТЬ ГРОШЕЙ НА РЕФОРМУ .??? Ти заї ..... своїми фантазіями та вигадками , відповідай на запитання . А не знаєш що казати , то заткнися й не звизди . !! Брехло . .
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16.12.2020 16:42 Ответить
Кличко про дефицит бюджета говорил весной, а тут остатки даже.
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16.12.2020 14:54 Ответить
Чиюсь ничку знайшли.
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16.12.2020 15:01 Ответить
гарна ініциатива!
закупіть на ці гроші оті кляті кисневі концентратори !
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16.12.2020 15:13 Ответить
пані Марині респект !
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16.12.2020 15:14 Ответить
Марина Порошенко нуждается в деньгах? Спасибо семье Порошенко за распил бюджета города Киева.
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16.12.2020 15:14 Ответить
"ЄС" пропонує перенаправити 422 млн грн невикористаних коштів з бюджету Києва на боротьбу з коронавірусом, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 1749. .
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16.12.2020 16:05 Ответить
Киевляне, кого вы навыбирали?
Теперь хавайте!
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16.12.2020 15:47 Ответить
Молодець,Марина!Знайшла заначку ,яка пiде на гарну справу.
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16.12.2020 15:49 Ответить
422 миллиона завалялись - нифига себе поскребли по сусекам ...
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16.12.2020 18:25 Ответить
 
 