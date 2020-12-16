В ближайшее время планирую предложить кандидатуры новых министров энергетики и образования, - Шмыгаль. ВИДЕО
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время представит новых кандидатов на должность министров энергетики и образования. Ранее Верховная Рада ограничила функции исполняющих обязанности министров.
Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Отметим, Министерством энергетики сейчас управляет временно исполняющий обязанности министра Юрий Бойко, Минобразования - врио министра Сергей Шкарлет.
"В ближайшее время планируются новые назначения по нескольким министерствам. Для усиления нашей команды недавно, в частности, Верховная Рада приняла законопроект, который ограничивает функционал и работу исполняющих обязанности министров. Мы не можем оставить такие важные отрасли как энергетика и образование без полноценного управления. Поэтому я буду предлагать кандидатуры соответствующих министров", - сказал Шмыгаль.
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За Зеленського прориви можливі лише до дна.
Тому, нехай краще Бог береже.
- А что Вы хотели? Вы классику американской литературы, любите? "Скарлетт. Унесённые ветром", читали? Ну, а у нас тоже, "неоклассика" появилась - "Шкарлет. Нанесённый ветром...".
А ветерок-то, от «зелёного «сортира»…
Хотя можна и в энергетику, какая разница)))
Также, ученое сообщество видит в деятельности потенциального министра сознательное препятствование реформированию научной сферы и реформе системы присуждения ученых степеней и ставит под сомнение планы министерства ввести школьный возраст с 5 лет и отменить ВНО.
https://informator.ua/ru/sotni-uchenyh-podpisali-protest-protiv-naznacheniya-glavoj-mon-shkarleta/
НАДО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ПО МЕРЕ ИХ ПОСТУПЛЕНИЯ
поэтому на каждой странице вверху должно написать, за что эти подписи...
переделайте, пожалуйста, потом доложите